Kdo je ve výtvarném umění nejvíc vidět? Celkově Koťátková, doma Bolf


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24, J&T Banka Art Index

Na vrcholu žebříčku nejvýraznějších současných českých výtvarných umělců jsou i letos Eva Koťátková, Anna Hulačová a Kateřina Šedá. Art Index vznikl podvanácté, každoročně sleduje, jakou pozornost autorům dává kulturní scéna.

„Soustředíme se primárně na to, v jakých institucích vystavují, na jakých veletrzích se objevují, na jakých skupinových přehlídkách jsou umělci zastoupeni,“ vysvětlil šéfredaktor portálu Art+. První tři příčky žebříčku obsadily umělkyně, jejichž jména v něm vysoko figurují opakovaně.

Eva Koťátková loni vystavovala ve Vilniusu či Mnichově. Sochařka Anna Hulačová má za sebou výstavy v Rakousku, Slovinsku, Británii a Itálii. Hodně se mluvilo také o Kateřině Šedé, která zakončila projekt v Curychu a v Brně ukázala část ze svého projektu Národní sbírka zlozvyků.

Odborníci z portálu Art+ do žebříčku zahrnují umělce narozené po roce 1960. Do výsledků promlouvá jejich aktivita a viditelnost na výtvarné scéně za posledních deset let.

Nejvíce bodů za domácí výstavy získal malíř Josef Bolf. Ačkoliv žebříček nezohledňuje ceny a prodeje uměleckých děl, právě Bolf se těší zájmu jak ze strany galeristů a kurátorů, tak ze strany sběratelů. Jen v aukcích se loni prodalo devatenáct jeho obrazů za celkem 5,4 milionu korun.

Nejde o to, pochopit všechno, co vidíte, říká režisér dokumentu o hodnotě umění
Z dokumentu Má to cenu!?

Orientace pro veřejnost i umělce

Art Index má sloužit především veřejnosti, sledují ho ale i sami umělci. Mezi těmi, kteří teprve studují, je hodnota umění velké téma, říká například Roman Štětina. Vyučuje na Akademii výtvarných umění v Praze a sám je v žebříčku na třiatřicátém místě. „Trh se současným uměním je v České republice stále v plenkách. Do nějaké míry tento žebříček chápu jako snahu o orientaci v českém prostředí,“ podotýká.

Nikdo z první pětice aktuálního žebříčku se nevěnuje čistě malbě, ale tvoří sochy či konceptuální umění. Pořadí v čele se oproti loňsku příliš nezměnilo. „Za mě je to dobrý předpoklad, aby se ti umělci v budoucnu promítli do nějaké uměleckohistorické literatury. Tak jako teď se bavíme o Kupkovi, Fillovi, Toyen, tak třeba za padesát nebo sto let se budeme bavit o Bolfovi, Koťátkové, Hulačové, Šedé nebo Hosnedlové,“ míní Stuchlík.

Nahrávám video
Art Index 2026 ukazuje na nejviditelnější současné české umělce
Zdroj: ČT24

Skokani Hosnedlová a Jansa

Poslední zmíněná umělkyně Klára Hosnedlová je výraznou skokankou Art Indexu. Před několika lety se dostala mezi stovku nejviditelnějších, dnes je desátá. Nejvýznamnější posun oproti loňsku zaznamenal Jakub Jansa, který se k vrcholu Art Indexu přiblížil o třicet míst. Letos bude navíc Česko zastupovat na výtvarném bienále v Benátkách, kde se podílí na instalaci The Silence of the Mole (Krtkovo ticho).

Do první stovky letos postoupilo jedenáct nových jmen. Mezi nimi Hynek Martinec, jehož tvorba je spojována s hyperrealismem, nebo Jakub Janovský, kterého coby umělce zajímá kolektivní paměť. 

Tuzemský aukční trh s uměním byl loni rekordní. Apetit nakupovat přiživuje inflace i bohatnutí
obrázek

Výběr redakce

Poslanci by měli řešit rozšíření trestného činu neplacení výživného. Mohou jednat do noci

ŽivěPoslanci by měli řešit rozšíření trestného činu neplacení výživného. Mohou jednat do noci

14:01Aktualizovánopřed 2 mminutami
Senátní hospodářský výbor odmítl vládní regulaci cen pohonných hmot

Senátní hospodářský výbor odmítl vládní regulaci cen pohonných hmot

před 7 mminutami
Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

02:32Aktualizovánopřed 16 mminutami
„Jeho činy by vydaly za tři laureáty.“ Lustigovu cenu získal Vetchý

„Jeho činy by vydaly za tři laureáty.“ Lustigovu cenu získal Vetchý

08:40Aktualizovánopřed 56 mminutami
Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

před 3 hhodinami
Delegace z USA jednala na Kubě. Dochází vám čas, vzkázala dle CNN tamní vládě

Delegace z USA jednala na Kubě. Dochází vám čas, vzkázala dle CNN tamní vládě

před 3 hhodinami
Protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války, varuje Řehka

Protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války, varuje Řehka

před 3 hhodinami
Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

05:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Kdo je ve výtvarném umění nejvíc vidět? Celkově Koťátková, doma Bolf

Na vrcholu žebříčku nejvýraznějších současných českých výtvarných umělců jsou i letos Eva Koťátková, Anna Hulačová a Kateřina Šedá. Art Index vznikl podvanácté, každoročně sleduje, jakou pozornost autorům dává kulturní scéna.
před 50 mminutami

„Jeho činy by vydaly za tři laureáty.“ Lustigovu cenu získal Vetchý

Cenu Arnošta Lustiga za rok 2025 převzal herec Ondřej Vetchý. Udělována je za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Vetchému se výbor rozhodl ocenění udělit za jeho dlouhodobý občanský postoj, obranu demokratických hodnot a prokazování osobní odpovědnosti za stav společnosti.
08:40Aktualizovánopřed 56 mminutami

Festival ve Varech ocení Magdu Vášáryovou, červený koberec je ale pro všechny

Jednou z oceněných osobností letošního filmového festivalu v Karlových Varech bude herečka a později politička a diplomatka Magda Vášáryová. Program pak připomene osmdesát let, které letos uplynou od konání vůbec prvního ročníku.
před 2 hhodinami

Operní Psohlavci přivedli Kozinu opět do Plzně

Divadlo J. K. Tyla vrátilo na jeviště Psohlavce od Karla Kovařovice. Jeho operu z konce devatenáctého století divadla už desítky let do svého repertoáru zařazují jen výjimečně. Operní kus se inspiroval stejnojmenným – a známějším – románem Aloise Jiráska.
před 6 hhodinami

Zhypnotizovala jsem se během psaní, přiznává autorka nejlepší loňské prózy

„Chtěla jsem tam dostat temnotu dnešní doby, ale způsobem, že se čtenáři potěší, budou mít naději, a současně se v rámci hry mohou propadnout do skutečnosti, která není příliš zářivá,“ představuje Knihu roku 2025 její autorka Dora Kaprálová. S prózou Mariborská hypnóza zvítězila v cenách Magnesia Litera.
před 21 hhodinami

Kubáník vyhořel a napsal o tom hru. Na Terapii chodí k Boudové

Svou nejnovější inscenaci odehraje Slovácké divadlo na uherskohradišťské poliklinice. Diváky tak ještě více vtáhne do děje hry z terapeutického prostředí a s prvky thrilleru. Novinku Terapie napsal Josef Kubáník, který v ní zároveň hraje klienta terapeutky v podání Nely Boudové. Oba – a jediní – herci představení mají s tématem i svou mimodivadelní zkušenost.
před 22 hhodinami

Už si nemyslím, že svět je peklo, říká Fiala z Mňágy a Žďorp

Kapela Mňága a Žďorp zůstává i po více než třech dekádách stabilním úkazem českého rocku. Dokládá to nedávná – a pro skupinu první – cena Anděl za poslední album Hoříš? Hořím! „Stojí za tím možná trošku sobecké rozhodnutí dojet zbytek kariéry a vlastně i života fakt pořádně,“ poznamenal k úspěchu novinky frontman Petr Fiala v Interview ČT24 vedeném Terezou Willoughby.
včera v 12:43

Satelity ukázaly památky UNESCO z vesmíru

V rámci Mezinárodního dne památek a sídel se Evropská vesmírná agentura spojila s organizací UNESCO, aby společně přiblížily krásu i křehkost míst, která uchovávají společnou paměť lidstva. Zároveň zdůrazňují, že ať už jde o kulturní památky, nebo přírodní divy, tato místa vyprávějí příběh o tom, kým jsme. Jejich zachování není jen naší povinností, ale také závazkem vůči budoucím generacím.
včera v 10:57
Načítání...