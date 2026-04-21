Kdo je ve výtvarném umění nejvíc vidět? Celkově Koťátková, doma Bolf

Na vrcholu žebříčku nejvýraznějších současných českých výtvarných umělců jsou i letos Eva Koťátková, Anna Hulačová a Kateřina Šedá. Art Index vznikl podvanácté, každoročně sleduje, jakou pozornost autorům dává kulturní scéna.
„Soustředíme se primárně na to, v jakých institucích vystavují, na jakých veletrzích se objevují, na jakých skupinových přehlídkách jsou umělci zastoupeni,“ vysvětlil šéfredaktor portálu Art+. První tři příčky žebříčku obsadily umělkyně, jejichž jména v něm vysoko figurují opakovaně.
Eva Koťátková loni vystavovala ve Vilniusu či Mnichově. Sochařka Anna Hulačová má za sebou výstavy v Rakousku, Slovinsku, Británii a Itálii. Hodně se mluvilo také o Kateřině Šedé, která zakončila projekt v Curychu a v Brně ukázala část ze svého projektu Národní sbírka zlozvyků.
Odborníci z portálu Art+ do žebříčku zahrnují umělce narozené po roce 1960. Do výsledků promlouvá jejich aktivita a viditelnost na výtvarné scéně za posledních deset let.
Nejvíce bodů za domácí výstavy získal malíř Josef Bolf. Ačkoliv žebříček nezohledňuje ceny a prodeje uměleckých děl, právě Bolf se těší zájmu jak ze strany galeristů a kurátorů, tak ze strany sběratelů. Jen v aukcích se loni prodalo devatenáct jeho obrazů za celkem 5,4 milionu korun.
Orientace pro veřejnost i umělce
Art Index má sloužit především veřejnosti, sledují ho ale i sami umělci. Mezi těmi, kteří teprve studují, je hodnota umění velké téma, říká například Roman Štětina. Vyučuje na Akademii výtvarných umění v Praze a sám je v žebříčku na třiatřicátém místě. „Trh se současným uměním je v České republice stále v plenkách. Do nějaké míry tento žebříček chápu jako snahu o orientaci v českém prostředí,“ podotýká.
Nikdo z první pětice aktuálního žebříčku se nevěnuje čistě malbě, ale tvoří sochy či konceptuální umění. Pořadí v čele se oproti loňsku příliš nezměnilo. „Za mě je to dobrý předpoklad, aby se ti umělci v budoucnu promítli do nějaké uměleckohistorické literatury. Tak jako teď se bavíme o Kupkovi, Fillovi, Toyen, tak třeba za padesát nebo sto let se budeme bavit o Bolfovi, Koťátkové, Hulačové, Šedé nebo Hosnedlové,“ míní Stuchlík.
Skokani Hosnedlová a Jansa
Poslední zmíněná umělkyně Klára Hosnedlová je výraznou skokankou Art Indexu. Před několika lety se dostala mezi stovku nejviditelnějších, dnes je desátá. Nejvýznamnější posun oproti loňsku zaznamenal Jakub Jansa, který se k vrcholu Art Indexu přiblížil o třicet míst. Letos bude navíc Česko zastupovat na výtvarném bienále v Benátkách, kde se podílí na instalaci The Silence of the Mole (Krtkovo ticho).
Do první stovky letos postoupilo jedenáct nových jmen. Mezi nimi Hynek Martinec, jehož tvorba je spojována s hyperrealismem, nebo Jakub Janovský, kterého coby umělce zajímá kolektivní paměť.