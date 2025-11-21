Nejde o to, pochopit všechno, co vidíte, říká režisér dokumentu o hodnotě umění


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24
13 minut
Jan Strejcovský a René Rohan o dokumentu
Zdroj: ČT24

Dokumentární satira Má to cenu?! poodkrývá v kinech zákulisí trhu s uměním, byť podle tvůrců nemá ambice být srozumitelným výkladem. Před kamerou se střetávají pohledy a ambice sběratelů, galeristů a umělců.

„Chtěli jsme ukázat, jak vzniká umělecké dílo, jak se vytváří jeho cena. Umělecké dílo, které má zajímavý příběh, se teprve může stát hodnotným,“ vysvětluje René Rohan, galerista a spoluzakladatel fondu zaměřeného na nákup a prodej umění, který se na dokumentu podílel. 

Snímek zkoumá skutečnou hodnotu uměleckých děl v kontrastu s jejich tržní cenou. Ptá se, jak se dělá z umělce značka a z obchodníka umělec. A zda se tak někdy neděje za cenu morálky.

Chtěl ochutnat banán za miliony. Slavné Cattelanovo dílo opět někdo snědl
Slavné dílo „Comedian“ od italského umělce Maurizia Cattelana

„Ve filmu ani v umění nejde o to, pochopit úplně všechno, co vidíte,“ říká režisér Jan Strejcovský. Tvůrci téma pojali s nadsázkou a satirou. „Stejně jako je pro spoustu lidí nesrozumitelný trh s uměním a umění samotné, (ani) film není suchý dokument, který by ukázal, jak to ve skutečnosti funguje, ale je to velmi zábavný umělecký projekt, který jen ukazuje, že je to částečně i dost bizarní obor. Má svá úskalí i pozitiva,“ dodává Rohan.

Podle Rohana právě díky tomuto pojetí rezonuje snímek mezi odbornou i laickou veřejností. A může inspirovat zájemce k dohledání dalších informací.

Ambice galeristů i umělců

O trhu s uměním mluví i jeho aktéři, jak sběratelé a galeristé, jako je kromě René Rohana Zdeněk Sklenář či Olga Trčková, tak umělci, například Jiří David, Dante Daniel Hartl nebo Epos 257.

„Obdivuju všechny za spoustu věcí, ale zároveň jsem tam spatřoval některé ambice nebo naivitu. Pro levičáky to není dostatečně levicový film, není tam jasný názor ‚Kde jsou chudí umělci, kteří ještě nezačali dělat do trhu.‘ Zprava zase přicházejí lidé: ‚Chcete nám vzít prachy nebo celý náš obor zrušit?‘“ podotýká k reakcím Strejcovský.

Z dokumentu Má to cenu!?
Zdroj: Aerofilms

Až takové pobouření prý nečekal, vnímá ho zároveň jako sondu, jak je v dnešní době přijímáno to, co se „snaží rozstřelit zaběhnuté vnímání“.

Za snímkem Má to cenu?! stojí producenti dokumentu Zkouška umění, které nahlíželo na přijímací zkoušky na Akademii výtvarného umění.

Snažila jsem se dostat do kůže uchazečů, říká režisérka dokumentu Zkouška umění
Dokument Zkouška umění

