Karel Noll byl prvním filmovým Švejkem


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK, NFA, ČT24

Když se řekne Švejk ve filmu, většině nejspíše naskočí dobrácká tvář Rudolfa Hrušínského staršího. Jako první se ale na plátně do postavy vojáka, který svou zdánlivou nablblostí poukázal na absurdnost válečné mašinerie, převtělil Karel Noll. Herec, který se narodil 4. listopadu před 145 lety, dokonce inspiroval Josefa Ladu k ilustracím Švejka.

První filmové adaptace se Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války dočkaly už pět let po vydání. Němé převyprávění protiválečné satiry Jaroslava Haška natočil v roce 1926 vlivný prvorepublikový filmař Karel Lamač. Do titulní role obsadil Karla Nolla. Ten se v kostýmu Švejka před kameru vrátil během dvacátých let ještě třikrát a humoristickou postavu si zahrál navíc i na divadelních prknech.

Herec a kabaretiér Noll byl ve své době známým představitelem lidových typů. V kočovných i kamenných divadlech jich za svůj život vytvořil desítky. U divadla, které mu učarovalo už v dětství, začínal od píky.

Jeho první štací se stal kočovný soubor Jana Košnera, ke kterému přes nesouhlas rodičů utekl a s nímž nakonec odjel do Plzně. Tam se uchytil v kamenném divadle a objevoval se také na scénách v Brně, Vídni a Praze, nikdy ale nevydržel dlouho na jednom místě.

Literární vědci objevili rukopisy Haškova Švejka
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Jedním z jeho působišť byla také Revoluční scéna Emila Artura Longena v pražském paláci Adria. Právě tam se poprvé na jevišti objevila postava vojáka Josefa Švejka v Longenově dramatizaci – a to už v době, kdy Jaroslav Hašek román teprve v ústraní v Lipnici nad Sázavou psal a na pokračování zveřejňoval. Nollovo pojetí Švejka dokonce inspirovalo Josefa Ladu k ilustracím, které dobrému vojákovi vtiskly podobu na dlouhá desetiletí.

Při zájezdovém představení v Nollově rodném Havlíčkově Brodě údajně seděl v publiku i Jaroslav Hašek. S převedením svého románu na divadelní prkna měl být spokojen, nelíbil se mu ale výkon představitele hlavní role.

Němý Švejk

Nicméně Noll zůstal Švejkem, i když se hledal představitel pro vůbec první zfilmování Haškova románu. První dva němé filmy (Dobrý voják Švejk a Švejk na frontě) natočil v roce 1926 režisér Karel Lamač. Pod režijním vedením Svatopluka Innemanna pak vzniklo ve stejném roce i třetí pokračování nazvané Švejk v ruském zajetí.

Poslední švejkovský film s Nollem v hlavní roli, Švejk v civilu, režíroval o další rok později Gustav Machatý, pozdější tvůrce lehce skandálních snímků Erotikon a Extase. S Haškovým románem a jeho pokračováním od Karla Vaňka o ruském zajetí měl ale filmový příběh společné jen jméno hlavního hrdiny.

Poslušně hlásím, že se snažím přežít. Stoletý Švejk je mrazivá tragédie pod maskou smíchu
Poslušně hlásím, že se snažím přežít

Švejk se stal Nollovou nejslavnější rolí, ačkoliv natáčel předtím i potom, mimo jiné se objevil v adaptaci vesnického románu Karolíny Světlé Kříž u potoka nebo ve filmovém zpracování opery Prodaná nevěsta. V modernizované verzi české operní klasiky hrál dohazovače Kecala, který přicestuje spolu s ostatními vlakem do Prahy. Doboví diváci Nolla zaznamenali také ale třeba v naučném snímku o vzteklině, kde věrohodně zahrál klinické příznaky této nemoci. 

Šance, aby na celuloid zaznamenal svoje pojetí Švejka i zvukově, se ale Karel Noll nedožil. Zemřel v únoru 1928.

S Rašilovem Švejk promluvil, s Hrušínským zlidověl

A už začátkem třicátých letech lákala publikum do kin nová hraná verze Švejkových osudů, už ovšem mluvená. Do režie se pustil Martin Frič, který se shodou okolností mihl s hereckým štěkem v úplně prvním filmovém Švejkovi z roku 1926. Dokonce v epizodní dvojroli: novinového reportéra a Turka ve vazbě.

Ve Fričově snímku se ve Švejka – poprvé a naposled před kamerou – proměnil Saša Rašilov starší, sám pověstný mystifikátor a recesista. 

Rudolf Hrušínský (druhý zleva) při natáčení filmu Poslušně hlásím (1957) v Českých Budějovicích
Zdroj: ČTK/Josef Falta

Na další hranou českou adaptaci čekal Švejk pak víc než dvě desetiletí, než se Haškův román rozhodl zfilmovat Karel Steklý. Příběh rozdělil do dvou titulů: Dobrý voják Švejk a Poslušně hlásím. Ideálního představitele našel v Rudolfu Hrušínském starším.

V duchu idejí padesátých let se hlavní hrdina oproti literární předloze stal bodrou „lidovou“ postavou. Steklého výborně obsazený snímek si ovšem udržuje stylovou eleganci a nadčasový protiválečný apel, které se vymykají omezujícím dobovým trendům, poznamenává Národní filmový archiv. U diváků měl každopádně nový Švejk v barvě ohlas – na první film přišlo na čtyři miliony diváků, na pokračování necelých tři a půl milionu.

Loutky z animovaného filmu Osudy dobrého vojáka Švejka, který natočil Jiří Trnka v roce 1955. Trnka film ceněný kritiky ale prý neměl moc rád, pustil se do něj především na popud svého souseda a přítele Jana Wericha, který také načetl komentář
Zdroj: ČTK/Michal Doležal

Mimochodem, pozornému obecenstvu filmových adaptací neuniklo, že byť se představitel Švejka měnil, stálicí v obsazení byl Jaroslav Marvan. V některé z vedlejších rolích – strážníka, důstojníka či železničáře – se objevil ve filmech s Nollem, Rašilovem i Hrušínským. Podobně se vracela herečka Milka Balek-Brodská. Jednou jako sousedka na pavlači, jindy jako ruská carevna.

Bude další Švejk podle Slámy?

Když nepočítáme zahraniční pokusy (filmy či seriály inspirované Švejkem vznikly v Německu, Rakousku i Polsku), posledním hraným dobrým vojákem zůstává ten Rudolfa Hrušínského.

Už několik let se sice mluví o tom, že Haškův román má v hledáčku Bohdan Sláma, ovšem ten loni v rozhovoru pro Echo24 prozradil nejen to, že se hodlá vzdálit ladovskému obrazu obtloustlého vojáka s fajfkou, ale i to, že na natáčení se nedaří sehnat peníze.

Hereckou štafetu Švejka by případně mohl převzít Pavel Liška. Informace o tom, že se zvažuje právě jeho jméno, je nicméně rovněž staršího data.

Rozeznal, že příčinou války je poslušnost, říká autorka esejů o Haškovi
Jaroslav Hašek v roce 1921

Výběr redakce

Zemřel kardinál Dominik Duka

Zemřel kardinál Dominik Duka

03:55Aktualizovánopřed 7 mminutami
Zmizení Araratu z pasových razítek rezonuje v Arménii

Zmizení Araratu z pasových razítek rezonuje v Arménii

před 46 mminutami
Ministr sportu se bude věnovat i růstu věku dožití ve zdraví, říká Šťastný

Ministr sportu se bude věnovat i růstu věku dožití ve zdraví, říká Šťastný

před 1 hhodinou
Inovativní léčbu rakoviny mozku začala proplácet pojišťovna

Inovativní léčbu rakoviny mozku začala proplácet pojišťovna

před 1 hhodinou
Jak má fungovat nová sněmovna, diskutovali poslanci v Událostech, komentářích

Jak má fungovat nová sněmovna, diskutovali poslanci v Událostech, komentářích

před 8 hhodinami
Mračková Vildumetzová skončí ve funkci hejtmanky

Mračková Vildumetzová skončí ve funkci hejtmanky

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Budoucí vláda by mohla zestátnit celý ČEZ

Budoucí vláda by mohla zestátnit celý ČEZ

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian

Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Karel Noll byl prvním filmovým Švejkem

Když se řekne Švejk ve filmu, většině nejspíše naskočí dobrácká tvář Rudolfa Hrušínského staršího. Jako první se ale na plátně do postavy vojáka, který svou zdánlivou nablblostí poukázal na absurdnost válečné mašinerie, převtělil Karel Noll. Herec, který se narodil 4. listopadu před 145 lety, dokonce inspiroval Josefa Ladu k ilustracím Švejka.
před 26 mminutami

Slovácké divadlo uvádí muzikál o prezidentu Masarykovi

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti slaví své osmdesátiny muzikálem Masaryk. Novinka o prvním československém prezidentovi a slováckém rodákovi může podle tvůrců překvapit a zároveň inspirovat k zamyšlení nad historií i současností.
před 16 hhodinami

Akademie věd má první vydání Dürerova Nosorožce

Česko má první vydání dřevořezu Nosorožec od německého malíře a grafika Albrechta Dürera. Potvrdila to expertiza Ústavu dějin umění Akademie věd. Podle odborníků jde o klíčové dílo evropské vizuální kultury a je jedním ze sta nejvýznamnějších ve světové historii. Knihovna AV ČR Nosorožce představila na zahájení Týdnu Akademie věd.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Egypťana Sinuheta překládala do češtiny politická vězeňkyně přímo za mřížemi

Šestá nejoblíbenější kniha v Česku – Egypťan Sinuhet od Miky Waltariho – vyšla poprvé v češtině před šedesáti lety. Historický román o egyptském lékaři tehdy přeložila Marta Hellmuthová, která si knihu přečetla poprvé právě při svém pobytu v Egyptě. Rozhodla se dokonce sama naučit finsky, aby román mohla přeložit přímo z originálu. Pro komunisty se i se svým manželem ale stala nepohodlnou a překlad oblíbené knihy musela dokonce dokončit jako politická vězenkyně ze mřížemi v Pardubicích.
včera v 07:00

Bytová divadla lákají svou blízkostí

Bytová divadla stále oslovují diváky. Některá představení jsou pravidelně vyprodaná. Oslovená divadla se shodují, že diváky přitahuje blízkost, autenticita a intenzivní kontakt mezi hercem a publikem. Na inscenacích se podílí jak amatérští, tak profesionální herci. Bytová divadla fungují převážně v Praze, alternativní scény se ale objevují i v dalších městech.
2. 11. 2025

Pražská výstava se věnuje stáří a péči o blízké

Péče o nemocného nejen jako zátěž, ale také jako příležitost k budování rodinných vztahů. Takový pohled nabízí první česká interaktivní výstava „Institut blízkosti“ v pražské The Chemistry Gallery, která se zabývá i důstojným stářím. Určená je profesionálům i lidem, kteří chtějí anebo už začínají doma pečovat o blízkého.
2. 11. 2025

Další Thálii má Dočkalová a Absolonová, dvakrát uspěla baletní Manon

V Národním divadle byly předány ceny Thálie, které vyzdvihují jevištní výkony uplynulé sezony. Své druhé Thálie převzaly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová. Díky výkonům Federica Ievoliho a Rominy Contrerasové dvakrát uspělo baletní drama L’Histoire de Manon v pražském Národním divadle.
1. 11. 2025Aktualizováno1. 11. 2025

V Gíze otevřeli muzeum, které má být největší na světě

Nedaleko pyramid v Gíze otevřeli nové muzeum starověkého Egypta. Výstavba monumentálního objektu trvala přes dvě desetiletí a údajně jde o největší muzeum na světě. Egyptská vláda si dělá naděje, že zpřístupnění více než padesáti tisíc exponátů na jednom místě pomůže cestovnímu ruchu.
1. 11. 2025
Načítání...