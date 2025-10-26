Intimita v digitálním světě. Chalupová v novém filmu mapuje příběhy OnlyFans tvůrkyň


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
26 minut
Interview ČT24: Intimita v digitálním světě
Zdroj: ČT24

„Všichni si uvědomujeme, že díky sociálním sítím se nám osobní vztahy proměňují. Více a více lidí preferuje on-line vztahy, ty bezpečné vztahy, oproti těm reálným, často komplikovanějším,“ říká režisérka Barbora Chalupová, která ve svém snímku Virtuální přítelkyně zachycuje příběhy tří tvůrkyň obsahu pro platformu OnlyFans. Režisérka, která v minulosti zaujala filmem V síti o on-line zneužívání nezletilých, jím nyní zahájila mezinárodní festival dokumentů v Jihlavě.

Nový film podle ní nemá být senzacechtivý pohled na erotiku, ale má přibližovat to, jak se proměňuje intimita v době digitálních médií. „Často se v médiích svět těchto tvůrkyň sexuálního obsahu ukazuje jako pohádkový, takový, kde vyděláte ty miliony, a mě zajímalo, jestli tomu tak skutečně je,“ sdělila Chalupová v Interview ČT24 moderovaném Terezou Willoughby.

Výběr redakce

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

před 15 mminutami
Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

10:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

před 2 hhodinami
Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

03:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

02:56Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

před 16 hhodinami
Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

před 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Intimita v digitálním světě. Chalupová v novém filmu mapuje příběhy OnlyFans tvůrkyň

„Všichni si uvědomujeme, že díky sociálním sítím se nám osobní vztahy proměňují. Více a více lidí preferuje on-line vztahy, ty bezpečné vztahy, oproti těm reálným, často komplikovanějším,“ říká režisérka Barbora Chalupová, která ve svém snímku Virtuální přítelkyně zachycuje příběhy tří tvůrkyň obsahu pro platformu OnlyFans. Režisérka, která v minulosti zaujala filmem V síti o on-line zneužívání nezletilých, jím nyní zahájila mezinárodní festival dokumentů v Jihlavě.
před 1 hhodinou

Scény z Mistra a Markétky vystihují cenzuru Putinova režimu, říká režisér

Mistr a Markétka, román Michaila Bulgakova, se nedávno dočkal filmové adaptace. Natáčelo se v roce 2021 za podpory ruského státního Fondu kina, premiéra ale byla v Rusku o rok pozdržena. Snímek navíc prošel cenzorskými zásahy. „Některé scény, které jsme považovali za typické pro třicátá léta, při střihu najednou vystihovaly i cenzuru a diktaturu režimu (ruského vládce Vladimira) Putina,“ uvedl režisér Michael Lockshin, který představil plnou verzi filmu v Praze.
před 16 hhodinami

Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

Dva nové večerníčky představí současným dětem literární klasiku. Od 25. října si poslechnou vyprávění O pejskovi a kočičce, od 1. listopadu se seznámí s Rychlými šípy. Nová zpracování ctí v obou případech původní výtvarnou podobu, tedy jak ilustrace Josefa Čapka, jehož kresby byly v padesátých letech převedeny i do večerníčku, tak komiksy Jaroslava Foglara a Jana Fischera.
včera v 10:00

Itálie škrtá peníze pro filmaře, důvodem jsou podvody s pobídkami

Italský filmový průmysl se obává vládních škrtů. Varuje, že nižší podpora ze strany státu se může negativně promítnout do počtu pracovních míst i image země spojené se jmény Federica Felliniho nebo Paola Sorrentina. Podle ministerstva kultury jsou škrty reakcí na podvody s filmovými pobídkami, aktuálně se řeší dokonce skandál spojený s dvojnásobnou vraždou.
24. 10. 2025

Bon Jovi se vrací na koncertní pódia, i v Evropě

Americká rocková kapela Bon Jovi začne od příštího roku opět koncertovat. Kromě Spojených států se vydá i do Evropy. Mimo pódia skupinu držely od roku 2022 zdravotní potíže frontmana Jona Bon Joviho, který podstoupil operaci hlasivek.
24. 10. 2025

Ji.hlava uvede dokumenty o virtuálních přítelkyních, jídle i filmových kolektivech

Začíná festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Program nabízí přes tři sta soutěžních i nesoutěžních snímků. Cenu za přínos světové kinematografii letos získá bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau, filmovým kolektivům věnuje přehlídka jednu celou sekci. Připravila také třeba retrospektivu na téma jídlo a doba. Dvacátý devátý ročník zahájí český dokument o fenoménu OnlyFans.
24. 10. 2025

Trump pro zbourání části Bílého domu využil výjimky v zákoně, píše BBC

Zbourat celé východní křídlo Bílého domu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi umožnila výjimka v zákoně o ochraně národních historických památek. Federální úřady jsou podle tohoto zákona povinny přezkoumat dopad všech stavebních projektů prováděných v historických nemovitostech, což zahrnuje i získání podnětů od veřejnosti. Jeden ze článků zákona však z tohoto procesu vyjímá Bílý dům, Kapitol, ve kterém sídlí americký Kongres, a budovu Nejvyššího soudu USA, informoval web stanice BBC.
24. 10. 2025

Dvě stě tisíc lidí za dva měsíce. Končící výstava Lucy se stala jednou z nejúspěšnějších v Česku

Kosterní pozůstatky 3,2 milionu let starých předků člověka s přezdívkami Lucy a Selam si během dvouměsíční výstavy, která ve čtvrtek v podvečer končí v Národním muzeu (NM) v Praze, prohlédlo přes 200 tisíc lidí. V dějinách muzea je to za dva měsíce rekordní číslo, řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Jedny z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě zapůjčilo etiopské národní muzeum a poprvé tak byly k vidění v Evropě.
23. 10. 2025
Načítání...