Intimita v digitálním světě. Chalupová v novém filmu mapuje příběhy OnlyFans tvůrkyň

„Všichni si uvědomujeme, že díky sociálním sítím se nám osobní vztahy proměňují. Více a více lidí preferuje on-line vztahy, ty bezpečné vztahy, oproti těm reálným, často komplikovanějším,“ říká režisérka Barbora Chalupová, která ve svém snímku Virtuální přítelkyně zachycuje příběhy tří tvůrkyň obsahu pro platformu OnlyFans. Režisérka, která v minulosti zaujala filmem V síti o on-line zneužívání nezletilých, jím nyní zahájila mezinárodní festival dokumentů v Jihlavě.
Nový film podle ní nemá být senzacechtivý pohled na erotiku, ale má přibližovat to, jak se proměňuje intimita v době digitálních médií. „Často se v médiích svět těchto tvůrkyň sexuálního obsahu ukazuje jako pohádkový, takový, kde vyděláte ty miliony, a mě zajímalo, jestli tomu tak skutečně je,“ sdělila Chalupová v Interview ČT24 moderovaném Terezou Willoughby.