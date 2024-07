Hřbitov v krajině i ideální sociální bydlení. Ročenka architektury oceňuje službu veřejnosti

Architekturu lze chápat i jako službu veřejnosti. Nejen tady a teď, ale také pro příští generace. Leitmotiv letošní ročenky lze vztáhnout i na místo posledního odpočinku. Konkrétně na pražském Suchdole.

„Hřbitov je v tomto pojetí otevřený do krajiny oproti staršímu konceptu, kde jsou hřbitovy obehnány vysokou zdí. Jsou intimním místem. Tady je to naopak. Je to na krásném místě v přírodě a interakce s krajinou byla pro návrh velmi důležitá,“ popisuje Nasadil.

Suchdol hřbitov dlouhodobě postrádal. Momentálně je tu obsazených nebo rezervovaných osmdesát procent míst. Projekt se odvíjel od nedaleké kaple Svatého Václava.

„Dneska se v kapli konají obřady nejen smuteční, ale i svatební, koncerty, křty. Stalo se z ní malé společenské centrum,“ dodává Nasadil.