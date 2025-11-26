Galerie hlavního města Prahy zkoumá dvojníky

Fenomén dvojníka se po staletí objevuje v uměleckých projevech všech žánrů. Aktuálně se mu věnuje výstava v Galerii hlavního města Prahy. Dvojnictví dělí do několika kategorií, například narcismu, alter ega nebo rozštěpené osobnosti.
„Nejrozšířenější výklad, co se dvojnictví týká, je spojován se soubojem dobra a zla. Když se tím motivem dvojnictví začnete zabývat, tak zjišťujete, jak široký fenomén to je,“ podotýká k výstavě kurátorka Kristýna Jirátová.
Dvojnictví dokládají na výstavě různé umělecké formy: třeba němý snímek Soutěž eskamotérů, který v roce 1904 natočil průkopník kinematografie Georges Méliès. Téma zahrnuje třeba ale i stín na obraze Andyho Warhola nebo alter ego, které si přechodem k abstrakci vytvořil malíř František Kupka.
Výtvarník Jiří Černický vystavuje masky s názvem První sériově vyráběná schizofrenie. Vznikly skutečně sériově – v německé automobilce na konci devadesátých let. „To, že se začal rozvíjet kapitalismus, bylo schizofrenické. Když je svoboda, tak taky je nevyzpytatelnost, může to mít obrovské temné stránky,“ vysvětlil svou tehdejší inspiraci.
Další vystavující umělec Viktor Pivovarov zase odkazuje k Narcisovi, který se se zalíbením shlížel v odrazu své tváře na vodě. „Narcis je zamilovaný do sebe. Můžeme se tvářit různě, ale máme sebe rádi. V tomto případě je narcis namalován ošklivý – a do ošklivosti se také můžeme zamilovat,“ popisuje Pivovarov své dílo.
Část výstavy se věnuje digitálním dvojníkům, tedy robotům, hologramům nebo klonům, jaké za pomoci počítačové technologie vytvořila Tereza Vlčková. Rozpoznávat dvojníky je v Galerii hlavního města Prahy možné do začátku dubna.