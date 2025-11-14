Běda obrazu, který na výstavě Evy Švankmajerové potřebuje vysvětlit


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24

V pražském Centru DOX je k vidění tvorba přední výtvarnice českého surrealistického hnutí Evy Švankmajerové. Výstava Běda obrazu představuje její malby, kresby, ale i návrhy plakátů a filmové dekorace. Výrazně se na ní podílel manžel zesnulé umělkyně, výtvarník a filmař Jan Švankmajer.

Eva Švankmajerová na obrazech odhalovala své tělo i nitro. Významnou část jejího díla tvoří autoportréty. „Skoro bych řekla, že celá její tvorba je její autoportrét, protože ve všech obrazech se nějakým způsobem odráží její osobní prožitky, traumata z dětství, zážitky,“ podotýká kurátorka Anna Pravdová.

Název výstavy odkazuje na výrok surrealistické malířky. „Běda obrazu, který potřebuje slovní výklad,“ domnívala se. Je na pozorovateli, aby si její díla sám rozklíčoval a odhalil třeba ironický humor, obdiv ke starým mistrům nebo frustraci ze ženského údělu.

Z výstavy Evy Švankmajerové Běda obrazu (DOX)
Zdroj: Centrum současného umění DOX/Jan Slavík

„Brala to jako zbraň, bojovala proti nespravedlnosti osudu, že se narodila jako žena,“ vysvětloval manžel umělkyně, surrealistický tvůrce Jan Švankmajer. „Zároveň se ale dívala sarkasticky na určitý druh emancipačních snah. Hodně řešila svoji vlastní existenci jako ženy,“ dodává kurátorka.

Eva Švankmajerová se podílela i na filmové tvorbě svého manžela. Na výstavě je k vidění například kulisa z animovaného triptychu Kyvadlo, jáma a naděje nebo návrhy plakátu k filmu Něco z Alenky.

Jsem malířka. Eva Švankmajerová neoddělovala život a tvorbu, ukazuje monografie
Monografie Jsem malířka o Evě Švankmajerové

