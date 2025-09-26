V Plzni začíná 38. ročník festivalu českých filmů Finále. Během šesti dnů promítne stovku celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových projektů. Zahájení obstará snímek Franz, natočený polskou režisérkou Agnieszkou Hollandovou i v české produkci a podle scénáře Marka Epsteina.
Finále soustředí do Plzně současný český film, začíná Franzem
Finále je soutěžní přehlídkou. O držitelích Zlatého ledňáčka rozhodují mezinárodní poroty, v nichž zasedne například americký scenárista seriálů Futurama a Teorie velkého třesku Eric Kaplan. „Čeští filmaři a filmařky tak dostávají zpětnou vazbu ze zahraničí,“ podotkla umělecká ředitelka Lenka Tyrpáková.
Téměř třetinu programu zabírají premiéry a předpremiéry. „Ukazují, že česká tvorba se posouvá, je řada talentovaných tvůrkyň a tvůrců, kteří přicházejí se zajímavými tématy i formou zpracování,“ míní Tyrpáková. Letošní specifikou je hodně rodinných filmů a televizních premiér. „Například filmy Bubák, Cukrkandl nebo Zrození alchymistky. Pak třeba televizní film Máma Jiřího Stracha s Elizavetou Maximovou v hlavní roli, seriál Ratolesti,“ vyjmenovala Tyrpáková.
Filmy vyzývající k diskusi
Podle ředitelky Finále Evy Veruňkové Košařové je v nabídce řada tuzemských snímků, které bodovaly na zahraniční festivalech. Ať už je Karavan Zuzany Kirchnerové promítaný letos v Cannes nebo Franz, tedy snímek o spisovateli Kafkovi, který režisérka Agnieszka Hollandová představila v Torontu. Velký zájem je také o lístky na drama Sbormistr, v němž Ondřej Provazník zpracoval téma sexuálního zneužívání.
„Snažíme se přinášet co nejpestřejší výběr toho, co v české audiovizi za poslední rok vzniklo, výrazně podporovat mladé začínající tvůrce a propojovat industry program s programem pro veřejnost. Zároveň se snažíme dávat velký prostor ženským tvůrkyním, proto jsme loni založili sekci Ženy a film,“ uvedla umělecká ředitelka. „Snažíme se objevovat filmy, které prezentují formálně zajímavé přístupy, ale i otevírají společenskou debatu, a přijde mi skvělé, že v rámci festivalu diváci mají možnost s tvůrci o těchto tématem mluvit,“ dodala.
Finále Plzeň nabízí ke zhlédnutí ale i zahraniční tituly. „Tradičně máme německou sekci a sekci Zoom, kde se každý rok zaměřujeme na jiné teritorium, letos je to Benelux,“ upřesnila Tyrpáková.
Promítat se bude na osmi místech. Nově v sále vědecké knihovny s kapacitou přes sto míst. Více než loni organizátoři využijí Dům hudby blízko Besedy. Návštěvnost přehlídky se každoročně zvyšuje, ale kapacity sálů jsou omezené. Finále uzavře premiéra komedie Něco za něco, v níž se architekt v podání Martina Pechláta rozhoduje, zda dát, či nedat své ženě (Anna Polívková) ledvinu.