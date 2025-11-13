Děti čtou, říká literární publicistka. Katalog jim pomůže vybrat nejlepší knihy


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24
9 minut
Jitka Nešporová o katalogu Nejlepší knihy dětem
Zdroj: ČT24

Zorientovat se v nadprodukci knih pro děti a mládež pomáhá nedospělým čtenářům, jejich rodičům i učitelům každoroční katalog Nejlepší knihy dětem. Zaměřuje se na tuzemskou tvorbu. Aktuální výběr vyzdvihuje na čtyřicet titulů vydaných v letech 2024 a 2025.

Katalog zahrnuje knihy od básniček pro nejmenší až po propracovanou non-fiction, respektive napínavé příběhy pro náctileté, jako je třeba Inspektor Mol a případ ztraceného rukopisu od Marka Tomana a s výtvarným doprovodem Jiřího Franty.

Nechybí ani vzdělávací a vážná témata, třeba velkoformátový výklad Mosty, do něhož se pustili Magda Garguláková a Jakub Bachorík, nebo poetický příběh Omrzlina, v němž sestry Kateřina a Zuzana Čupovy bez polopatičnosti zpracovaly environmentální a klimatické otázky. „Častěji se objevují také témata, kdy se mají dětští hrdinové vyrovnávat se smrtí,“ dodává obecně k současné české tvorbě pro děti a mládež literární publicistka a spoluautorka katalogu Jitka Nešporová.

Pohádky nemusí děti jen hladit, i smutek patří k životu, říká Goldflam
Postava dědy inspirovaná Arnoštem Goldflamem v Pohádkách po babičce

Rozměrově nejmenší knihou v katalogu je Bezový keř velikosti kapesního diáře. Přitom jde o dvojknihu, v níž spisovatelka Tereza Horváthová a ilustrátorka Klára Zahrádková čtenářům starším sedmi let předkládají příběh o semínku a ptáčkovi. Největší je naopak leporelo Na pouti od Robina Krále s ilustracemi Andrey Tachezy, určené pro ty nejmenší děti.

Malí nakladatelé

„Osobně mám velkou radost z titulů z malých nakladatelství, v letošním roce je zastoupeno nakladatelství Bylo nebylo a stálicí jsou nakladatelství Běží liška, Lux a Pop-up,“ podotýká Nešporová. „Je poměrně pravděpodobné, že menší nakladatelé, jejichž produkce je pouze několik titulů ročně, věnují knihám velkou pozornost stran řemeslného, technického, jazykového i výtvarného zpracování,“ dodala.

Katalog Nejlepší knihy dětem vzniká jednou za rok z podnětu Svazu českých knihkupců a nakladatelů a České sekce IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu, která je nevládní organizací UNESCO). K dispozici je elektronicky i v tištěné podobě ve vybraných knihkupectvích a knihovnách.

Tituly z katalogu Nejlepší knihy dětem 2024//2025
Zdroj: Facebook/Nejlepší knihy dětem

Správná kniha ve správný čas

V orientaci na trhu pomůže knihovnám, školám i všem, kteří chtějí koupit svým dětem současnou českou knihu. „Děti čtou, a čím víc budeme říkat, že nečtou, třeba se to stane pravdou. Když dětem nabídneme tu správnou knihu ve správnou chvíli a uvidí nás dospělé, jak si sami čteme, tak si cestu ke knihám určitě najdou,“ míní Nešporová.

Platí to i pro fantasy a další žánry, které spíše osloví teenagerovské čtenáře. „Česká původní produkce i v těchto žánrech se rozvíjí dobrým směrem. Je pak otázka, jak se tyto knihy k dětem dostanou. Protože děti čtou to, co vidí u kamarádů, u spolužáků ve škole, a to, co jim nabídnou knihovny, kde xdílné série jsou leckdy dostupnější než některé první vlaštovky na tomto poli,“ připouští Nešporová.

Zlatá stuha ocenila knihy pro děti a mládež, dvakrát Hlas lesa
Ghost Protocol

Inspiraci ke čtení by měla dávat i škola. Školní četba se v tomto ohledu proměňuje. „Můj současný dojem je takový, že je tu stále patrné určité tápání mezi tím, jak vyvažovat klasický kánon a současnou produkci. Takže velmi často se tu odráží vkus jednolitých pedagogů nebo zkušenosti učitelů, kteří vedou na školách knihovny. Ale velmi často jsou seznamy doporučené četby formulované jako opravdu četba doporučená a žáci mohou sami přicházet s tituly. A to je dobrá cesta, jak se dostat k nejzajímavějším aktuálním knihám,“ uzavírá Nešporová.

Zemřel filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler

Ve věku 84 let zemřel v pondělí v Hradci Králové filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler. Učil na Katedře dokumentární tvorby FAMU, byl také autorem rozhlasových her a odborných studií o dokumentárním filmu. Věnoval se především filmům se sociální a etnografickou tematikou a dokumentárním portrétům.
před 3 hhodinami

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

Alžírsko omilostnilo a propustilo vězněného francouzsko-alžírského spisovatele Boualema Sansala, a to na žádost německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, napsala agentura AFP. Sansal byl v červenci odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země. Spisovatel přicestoval do Berlína, potvrdila agentuře AFP mluvčí německého prezidenta Cerstin Gammelinová.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Rodinný Bubák bojuje v kinech se strachem

Do tuzemských kin vstoupí 13. listopadu nový český rodinný snímek. Lehce strašidelná komedie Bubák kombinuje hrané scény s animací. Vznikla v režii Tomáše Pavlíčka a Kateřiny Karhánkové v koprodukci České televize.
včera v 07:00

Od doby, co je Kennedyho centrum Trumpovo, návštěvnost upadá

Tržby za představení v Kennedyho centru, jedné z nejprestižnějších amerických kulturních institucí, jsou nejhorší od pandemie covidu-19. Upozornila na to analýza deníku Washington Post. Centrum v hlavním americkém městě se potýká s kritikou od doby, kdy dohled nad programem, který považoval za příliš woke, převzal coby předseda prezident Donald Trump a do vedení dosadil republikánské sympatizanty.
11. 11. 2025

Brněnský Provázek prověřuje Darwinovy ceny

Vyšlápnout zasněženou horu Fudži v teniskách. Udělat si selfie s medvědem. Čistit komín ručním granátem. To jsou příklady způsobů, jak zemřít a získat za to Darwinovu cenu. Oceněními udělovanými za úmrtí, která si lidé přivodili vlastní hloupostí, se inspirovala novinka Darwin & co. v brněnském Divadle Husa na provázku. Nechce být ale jen sledem bizarních historek.
10. 11. 2025

Pohádky nemusí děti jen hladit, i smutek patří k životu, říká Goldflam

Česká kina promítají celovečerní loutkový film Pohádky po babičce, inspirovaný knihou divadelníka, herce a spisovatele Arnošta Goldflama. Ten se navíc stal předobrazem postavy ovdovělého dědy, jemuž vnoučata pomáhají vypořádat se se smutkem. Postavičku i namluvil. Díky Pohádkám po babičce, natočeným režiséry ze čtyř zemí, si podle Goldflama malí diváci uvědomí, že i smutek k životu patří. „Tvůrci si myslí, že se děti musí jenom hladit, ale to jim vytváří špatný obraz, jak to chodí v životě. Jsou i smutné a tragické věci,“ poradil v Interview ČT24 autorům pohádkových příběhů.
10. 11. 2025

V Albertině středověk neskončil, středověk trvá

Název aktuální výstavy Gothic Modern ve vídeňské Albertině lze chápat různě. Můžeme ho vnímat jako gotickou, tedy gotizující modernu, ale i jako gotiku, jež je stále moderní.
9. 11. 2025
