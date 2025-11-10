Pohádky nemusí děti jen hladit, i smutek patří k životu, říká Goldflam


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24
28 minut
Interview ČT24 s Arnoštem Goldflamem
Zdroj: ČT24

Česká kina promítají celovečerní loutkový film Pohádky po babičce, inspirovaný knihou divadelníka, herce a spisovatele Arnošta Goldflama. Ten se navíc stal předobrazem postavy ovdovělého dědy, jemuž vnoučata pomáhají vypořádat se se smutkem. Postavičku i namluvil. Díky Pohádkám po babičce, natočeným režiséry ze čtyř zemí, si podle Goldflama malí diváci uvědomí, že i smutek k životu patří. „Tvůrci si myslí, že se děti musí jenom hladit, ale to jim vytváří špatný obraz, jak to chodí v životě. Jsou i smutné a tragické věci,“ poradil v Interview ČT24 autorům pohádkových příběhů.

Kina vypráví loutkové Pohádky po babičce
Pohádky po babičce

Pohádky nemusí děti jen hladit, i smutek patří k životu, říká Goldflam

