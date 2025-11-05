Kina vypráví loutkové Pohádky po babičce


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK

Síla vyprávění uzdravuje, chtějí ukázat Pohádky po babičce, které se od 6. listopadu promítají v českých kinech. Poetický loutkový snímek inspirovala kniha Arnošta Goldflama a vznikl s přispěním České televize.

Rodinný snímek vezme diváky spolu se třemi sourozenci na návštěvu za ovdovělým dědečkem. Děti mu pomáhají zahánět smutek po babičce pomocí kouzelných pohádek. Loutka dědy dostala podobu divadelníka, herce a spisovatele Arnošta Goldflama, jehož kniha O nepotřebných věcech a lidech se stala námětem pro animovaný celovečerní film.

„Myslím, že vyprávění je jakási terapie, a doufám, že nejen pro mě,“ podotkl Goldflam. Tvůrce inspirovala témata, v nichž se mísí smutek s banalitou, radost s láskyplností a magické momenty s každodenním životem. Jeden z režisérů David Súkup vyzdvihuje odvahu sebe a svých kolegů pustit se do tématu týkající se ztráty blízkých. „Do příběhů, které se nebojí ukazovat cesty, jak se s tím vyrovnat. Nebát se říct, že smrt je součást života, když něco končí, také něco začíná,“ podotkl.

Pohádky po babičce
Zdroj: Maurfilm

Na Pohádkách po babičce spolupracovali režiséři z Česka, Slovenska, Slovinska a Francie. „Natáčení filmu ve čtyřech zemích se čtyřmi režiséry bylo skutečný oříšek. Vysvětlit zahraničním kolegům poetiku, melancholii a humor Arnošta Goldflama byla skutečná výzva. Jeho texty klamou zdánlivou naivitou a přímočarostí, za nimiž se ale skrývá velká křehkost,“ uvedla producentka Alena Vandasová.

Snímek vznikal téměř deset let a je vytvořen technikou stop-motion animace, která navazuje na tradici českého loutkového filmu.

Premiéra na Berlinale a výběr do evropského Oscara

Do tuzemských kin vstupují Pohádky po babičce s už slušnou festivalovou historií. Za sebou mají světovou premiéru na Berlinale a soutěžní uvedení v Annecy. Promítaly se také na karlovarském nebo zlínském festivalu.

Pohádky po babičce
Zdroj: Maurfilm

Na přehlídce Finále Plzeň zaměřené na tuzemskou kinematografii získal snímek hlavní cenu Zlatý ledňáček. „Jedná se o mimořádné dílo, bohaté na detaily a imaginaci. K obtížnému tématu přistupuje s jemným humorem a citlivostí, díky čemuž je lidské a plné naděje. Připomíná nám, proč je stále důležité vyprávět příběhy, jež nás spojují napříč generacemi a pomáhají nám orientovat se v často matoucím světě,“ ocenila porota.

Pohádky po babičce navíc figurují v užším výběru na Evropské filmové ceny neboli evropského Oscara v kategorii animovaných počinů. České koprodukce mají zastoupení i v celovečerní tvorbě, kde si konkuruje drama Otec od slovenské režisérky Terezy Nvotové a Franz, který je pohledem polské filmařky Agnieszky Hollandové na Kafku. Nominace budou známy 18. listopadu. 

Výběr redakce

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

05:54Aktualizovánopřed 8 mminutami
Okamura je bezpečnostním rizikem, varoval Fiala

ŽivěOkamura je bezpečnostním rizikem, varoval Fiala

08:57Aktualizovánopřed 21 mminutami
Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

11:52Aktualizovánopřed 37 mminutami
Dálniční známky budou od ledna dražší

Dálniční známky budou od ledna dražší

před 44 mminutami
Zemanova hradní kancelář jednala podle NKÚ nehospodárně

Zemanova hradní kancelář jednala podle NKÚ nehospodárně

před 1 hhodinou
Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

před 1 hhodinou
Požár v domově pro seniory v Bosně má jedenáct obětí

Požár v domově pro seniory v Bosně má jedenáct obětí

06:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

05:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Kina vypráví loutkové Pohádky po babičce

Síla vyprávění uzdravuje, chtějí ukázat Pohádky po babičce, které se od 6. listopadu promítají v českých kinech. Poetický loutkový snímek inspirovala kniha Arnošta Goldflama a vznikl s přispěním České televize.
před 2 hhodinami

Kvíz: Vyznáte se ve filmové mapě Woodyho Allena? Rozšířit ji chce Madrid

Regionální vláda v Madridu bude spolufinancovat nový film amerického režiséra Woodyho Allena. Klade si ale několik podmínek, mimo jiné v názvu snímku musí zaznít slovo Madrid. V Allenově filmografii by nešlo o žádnou velkou výjimku. Podle míst své počiny pojmenovává často. Jak moc se na jeho filmové „mapě“ orientujete, si můžete ověřit v kvízu na konci článku.
před 20 hhodinami

Ztracený ráj našel současného překladatele v Martinu Hilském

Anglista Martin Hilský splatil, jak sám říká, velký dluh českého překladatelství. Do současné češtiny převedl zásadní dílo anglické a potažmo světové literatury – Ztracený ráj od Johna Miltona. Báseň o více než deseti a půl tisíci veršů poprvé vyšla v roce 1667.
včera v 12:05

Karel Noll byl prvním filmovým Švejkem

Když se řekne Švejk ve filmu, většině nejspíše naskočí dobrácká tvář Rudolfa Hrušínského staršího. Jako první se ale na plátně do postavy vojáka, který svou zdánlivou nablblostí poukázal na absurdnost válečné mašinerie, převtělil Karel Noll. Herec, který se narodil 4. listopadu před 145 lety, dokonce inspiroval Josefa Ladu k ilustracím Švejka.
včera v 07:20

Slovácké divadlo uvádí muzikál o prezidentu Masarykovi

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti slaví své osmdesátiny muzikálem Masaryk. Novinka o prvním československém prezidentovi a slováckém rodákovi může podle tvůrců překvapit a zároveň inspirovat k zamyšlení nad historií i současností.
3. 11. 2025

Akademie věd má první vydání Dürerova Nosorožce

Česko má první vydání dřevořezu Nosorožec od německého malíře a grafika Albrechta Dürera. Potvrdila to expertiza Ústavu dějin umění Akademie věd. Podle odborníků jde o klíčové dílo evropské vizuální kultury a je jedním ze sta nejvýznamnějších ve světové historii. Knihovna AV ČR Nosorožce představila na zahájení Týdnu Akademie věd.
3. 11. 2025Aktualizováno3. 11. 2025

Egypťana Sinuheta překládala do češtiny politická vězeňkyně přímo za mřížemi

Šestá nejoblíbenější kniha v Česku – Egypťan Sinuhet od Miky Waltariho – vyšla poprvé v češtině před šedesáti lety. Historický román o egyptském lékaři tehdy přeložila Marta Hellmuthová, která si knihu přečetla poprvé právě při svém pobytu v Egyptě. Rozhodla se dokonce sama naučit finsky, aby román mohla přeložit přímo z originálu. Pro komunisty se i se svým manželem ale stala nepohodlnou a překlad oblíbené knihy musela dokonce dokončit jako politická vězenkyně ze mřížemi v Pardubicích.
3. 11. 2025

Bytová divadla lákají svou blízkostí

Bytová divadla stále oslovují diváky. Některá představení jsou pravidelně vyprodaná. Oslovená divadla se shodují, že diváky přitahuje blízkost, autenticita a intenzivní kontakt mezi hercem a publikem. Na inscenacích se podílí jak amatérští, tak profesionální herci. Bytová divadla fungují převážně v Praze, alternativní scény se ale objevují i v dalších městech.
2. 11. 2025
Načítání...