Kina vypráví loutkové Pohádky po babičce

Síla vyprávění uzdravuje, chtějí ukázat Pohádky po babičce, které se od 6. listopadu promítají v českých kinech. Poetický loutkový snímek inspirovala kniha Arnošta Goldflama a vznikl s přispěním České televize.
Rodinný snímek vezme diváky spolu se třemi sourozenci na návštěvu za ovdovělým dědečkem. Děti mu pomáhají zahánět smutek po babičce pomocí kouzelných pohádek. Loutka dědy dostala podobu divadelníka, herce a spisovatele Arnošta Goldflama, jehož kniha O nepotřebných věcech a lidech se stala námětem pro animovaný celovečerní film.
„Myslím, že vyprávění je jakási terapie, a doufám, že nejen pro mě,“ podotkl Goldflam. Tvůrce inspirovala témata, v nichž se mísí smutek s banalitou, radost s láskyplností a magické momenty s každodenním životem. Jeden z režisérů David Súkup vyzdvihuje odvahu sebe a svých kolegů pustit se do tématu týkající se ztráty blízkých. „Do příběhů, které se nebojí ukazovat cesty, jak se s tím vyrovnat. Nebát se říct, že smrt je součást života, když něco končí, také něco začíná,“ podotkl.
Na Pohádkách po babičce spolupracovali režiséři z Česka, Slovenska, Slovinska a Francie. „Natáčení filmu ve čtyřech zemích se čtyřmi režiséry bylo skutečný oříšek. Vysvětlit zahraničním kolegům poetiku, melancholii a humor Arnošta Goldflama byla skutečná výzva. Jeho texty klamou zdánlivou naivitou a přímočarostí, za nimiž se ale skrývá velká křehkost,“ uvedla producentka Alena Vandasová.
Snímek vznikal téměř deset let a je vytvořen technikou stop-motion animace, která navazuje na tradici českého loutkového filmu.
Premiéra na Berlinale a výběr do evropského Oscara
Do tuzemských kin vstupují Pohádky po babičce s už slušnou festivalovou historií. Za sebou mají světovou premiéru na Berlinale a soutěžní uvedení v Annecy. Promítaly se také na karlovarském nebo zlínském festivalu.
Na přehlídce Finále Plzeň zaměřené na tuzemskou kinematografii získal snímek hlavní cenu Zlatý ledňáček. „Jedná se o mimořádné dílo, bohaté na detaily a imaginaci. K obtížnému tématu přistupuje s jemným humorem a citlivostí, díky čemuž je lidské a plné naděje. Připomíná nám, proč je stále důležité vyprávět příběhy, jež nás spojují napříč generacemi a pomáhají nám orientovat se v často matoucím světě,“ ocenila porota.
Pohádky po babičce navíc figurují v užším výběru na Evropské filmové ceny neboli evropského Oscara v kategorii animovaných počinů. České koprodukce mají zastoupení i v celovečerní tvorbě, kde si konkuruje drama Otec od slovenské režisérky Terezy Nvotové a Franz, který je pohledem polské filmařky Agnieszky Hollandové na Kafku. Nominace budou známy 18. listopadu.