Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Mladý český klavírista Jan Schulmeister získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž interpretuje skladby ruských autorů Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Skrjabina a Sergeje Rachmaninova. Informoval o tom server Classical Music po slavnostním udílení cen v londýnském Kings Place.

BBC Music Magazine Award oceňuje v devíti kategoriích nejlepší nahrávky klasické hudby vydané v uplynulém roce. Nadějný dvacetiletý virtuos Schulmeister v rozhovoru s ČTK minulý týden řekl, že by zisk ceny považoval zřejmě za největší úspěch, jaký si dokáže představit.

„Obrovské díky BBC Music Magazine a všem, kteří dali hlas!“ napsal ve středu Schulmeister na svém facebookovém účtu po vyhlášení cen.

V každé kategorii vybírá odborná porota tři nominanty, o nichž pak veřejnost hlasuje na webu. V kategorii nejlepší orchestrální nahrávka naopak neuspěl barokní soubor Collegium 1704 českého dirigenta Václava Lukse, který byl nominován za album Händel: Water & Fire.

Recenze v říjnovém čísle BBC Music Magazine udělila Schulmeisterovu albu hodnocení s pěti hvězdičkami. Recenzenta zaujala zejména interpretace Musorgského Obrázků z výstavy, Schulmeister ji podle něj ztvárnil ještě jemněji, než bývá obvyklé. Hudební inteligenci projevil i při interpretaci Rachmaninova a Skrjabina, uvedl. Album vydala společnost Supraphon.

Schulmeister je šestou generací hudebnické rodiny. Jeho příbuzný byl František Černý, spolužák Antonína Dvořáka. Vážnou hudbu slýchal odmala. Jeho maminka Martina Schulmeisterová je klavíristka a pedagožka na kroměřížské konzervatoři. Otec hraje na housle ve Wihanově kvartetu.

Na klavír začal hrát v pěti letech, nejprve v Kroměříži, pak na Janáčkově akademii múzických umění. Na kontě má úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích, jichž se účastní od sedmi let. V zahraničí také koncertuje. Vystupuje rovněž na tuzemských festivalech, jako jsou Dvořákova Praha, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Svátky hudby, Chopinův festival Mariánské Lázně nebo Hudba v zahradách a zámku Kroměříž. Cvičení věnuje čtyři až pět hodin denně.

Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

před 3 hhodinami
Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
„Půjčování času." Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

„Půjčování času.“ Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

před 6 hhodinami
„Piji a jím jen dvakrát denně." Průzkum odhaluje nedostatky péče o lidi s postižením

„Piji a jím jen dvakrát denně.“ Průzkum odhaluje nedostatky péče o lidi s postižením

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

před 8 hhodinami

Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Mladý český klavírista Jan Schulmeister získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž interpretuje skladby ruských autorů Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Skrjabina a Sergeje Rachmaninova. Informoval o tom server Classical Music po slavnostním udílení cen v londýnském Kings Place.
před 51 mminutami

Hrdinu hry Velryba tíží samota. A jeho představitele dvě stě kilo navíc

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) uvedlo v české premiéře hru Velryba, která je známá díky stejnojmenné filmové adaptaci. Hlavního hrdinu příběhu od amerického dramatika Samuela D. Huntera trápí morbidní obezita a samota. Pro hereckého představitele postavy Charlieho znamená každé představení zásadní proměnu, při níž opticky přibere dvě stě kilogramů.
V Rusku vyslýchají šéfa významného nakladatelství. Kvůli queer bestselleru

Ruská policie předvedla k výslechu generálního ředitele jednoho z největších ruských nakladatelství Eksmo Jevgenije Kapjeva. Vyšetřování zřejmě navazuje na případ související s ruským queer bestsellerem z letního tábora. Současné Rusko kriminalizuje šíření knih o sexuálních menšinách.
Komunikace mezi lidmi a mimozemšťany by byla složitější, říká k filmu Spasitel česká exobioložka

Sci-fi film Spasitel, který popisuje velmi exotické formy života, je podle české exobioložky Julie Nekoly Novákové v mnoha ohledech dost realistický. Za slabinu hollywoodského hitu pokládá to, jak snadno mezi sebou komunikují dva hlavní hrdinové.
Dyk, Jandová či Štěpánek. StarDance představila kompletní páry

Známy už jsou všechny taneční páry letošní řady taneční show StarDance. Jeden z nich se stane 12. prosince králem a královnou tanečního parketu. Česká televize má diváky bavit, reagoval při představování čtrnáctého ročníku generální ředitel ČT Hynek Chudárek na slova ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), podle kterého pořad tohoto typu do veřejnoprávní televize nepatří.
„Jsem herec, není to, kudla, málo?“ Vetchý má cenu za občanské postoje

Cenu Arnošta Lustiga za rok 2025 převzal herec Ondřej Vetchý. Udělována je za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Vetchému se výbor rozhodl ocenění udělit za jeho dlouhodobý občanský postoj, obranu demokratických hodnot a prokazování osobní odpovědnosti za stav společnosti.
Kdo je ve výtvarném umění nejvíc vidět? Celkově Koťátková, doma Bolf

Na vrcholu žebříčku nejvýraznějších současných českých výtvarných umělců jsou i letos Eva Koťátková, Anna Hulačová a Kateřina Šedá. Art Index vznikl podvanácté, každoročně sleduje, jakou pozornost autorům dává kulturní scéna.
Festival ve Varech ocení Magdu Vášáryovou, červený koberec je ale pro všechny

Jednou z oceněných osobností letošního filmového festivalu v Karlových Varech bude herečka a později politička a diplomatka Magda Vášáryová. Program pak připomene osmdesát let, které letos uplynou od konání vůbec prvního ročníku.
