Festival Pražské jaro povede od ledna Robert Hanč


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Novým ředitelem festivalu Pražské jaro bude dosavadní generální manažer a umělecký ředitel České filharmonie Robert Hanč. Funkce se ujme 1. ledna 2026. O novém řediteli festivalu rozhodla správní rada Pražského jara. Do mezinárodního výběrového řízení se přihlásilo osm kandidátů. Na tiskové konferenci o tom v úterý informoval předseda výběrové komise Roman Bělor.

Hudební manažer a pedagog Hanč od roku 2011 zastává funkci generálního manažera a uměleckého ředitele České filharmonie, v jejím čele by měl skončit. Vystudoval Konzervatoř Pardubice v oboru klarinet a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v oborech anglistika, amerikanistika a hudební věda. V letech 2005 až 2011 byl manažerem orchestru Filharmonie Brno, odkud přešel do České filharmonie.

„Převzít vedení festivalu s tak bohatou historií a mezinárodním renomé je pro mě opravdovou ctí a velkým závazkem. S velkou pokorou chci navázat na odkaz svých předchůdců a spolu s kolegy ho dále co nejlépe rozvíjet,“ řekl v úterý Hanč.

Předchozí ředitel mezinárodního festivalu Pavel Trojan na konci června rezignoval. Na přechodné období do konce roku se ujal přípravy festivalu Milan Němeček, vrchní ředitel sekce živého umění ministerstva kultury.

Trojan končí v čele Pražského jara, odejde ke konci srpna
Pavel Trojan na tiskové konferenci k 80. ročníku festivalu Pražské jaro (18. 3. 2025)

Mezinárodní výběrová komise byla složena ze dvou zástupců správní rady Pražského jara, po jednom zástupci umělecké a dozorčí rady Pražského jara, dvou zástupců odborné veřejnosti z České republiky, tří zástupců odborné veřejnosti ze zahraničí a jednoho zástupce ministerstva kultury.

„Po důkladném posouzení koncepcí a vyslechnutí prezentací čtyř kandidátů, kteří postoupili do finálového kola, se výběrová komise jednomyslně shodla na výběru pana Roberta Hanče jako nejvhodnějšího kandidáta na pozici ředitele Pražského jara. Svůj návrh komise následně předložila správní radě Pražského jara,“ shrnul stanovisko výběrové komise Bělor, který byl ředitelem Pražského jara v letech 2001 až 2022.

Letošní tržby z prodeje vstupenek byly rekordní

Festival Pražské jaro je obecně prospěšnou společností, přičemž peníze zejména od ministerstva kultury a hlavního města Prahy tvoří zhruba polovinu jeho rozpočtu, zbývající příjmy jdou od sponzorů, mecenášů a z tržeb ze vstupného.

Na 76 akcí letošního Pražského jara, včetně doprovodných programů, zavítalo podle pořadatelů přes třicet tisíc diváků, návštěvnost dosáhla 95 procent. Tržby z prodeje vstupenek činily 36,2 milionu korun, čímž o téměř jedenáct milionů korun překonaly loňské rekordní příjmy z prodeje. Na nový ročník je k dispozici přes 32 tisíc vstupenek na 38 koncertů i doprovodný program. Rozpočet na 81. ročník činí přibližně 120 milionů korun.

„Jsem rád, že do čela Pražského jara nastoupí jeden z nejzkušenějších hudebních manažerů v České republice, který ve svém dosavadním působišti, České filharmonii, jednoznačně prokázal své schopnosti,“ uvedl v úterý ministr kultury v demisi Martin Baxa (ODS).

U zrodu festivalu byl Rafael Kubelík

U zrodu Pražského jara stál v roce 1946 dirigent Rafael Kubelík. Hned na prvním ročníku se odehrál mezinárodní debut dirigenta Leonarda Bernsteina.

Od roku 1947 se pevnou součástí festivalu stala rovněž Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro. Každoročně festival přináší na čtyři desítky koncertů. Nabídka sahá od středověké hudby po tvorbu žijících autorů.

