Berlinale začíná afghánskou romancí. Česko přiváží Chytilovou či knihu ke zfilmování


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, Variety, The Guardian, Berlinale

První afghánská romantická komedie otevírá sedmdesátý šestý ročník filmového festivalu Berlinale. Hlavní soutěž podle kritiků míří letos spíše na cinefily než širší publikum. Český film v klání o Zlatého medvěda chybí. Mimo hlavní soutěžní sekci se nicméně budou promítat tři nové tituly natočené v české koprodukci a rovněž digitálně restaurovaný film Věry Chytilové Panelstory.

Hlavní soutěž zaplnily snímky především z Evropy a Spojených států. Podle odborníků ale zároveň soutěžní program zavede dál než obvykle od mainstreamových hollywoodských filmů – třeba i do Guiney-Bissau, Tuniska, Čadu či Singapuru. Africká filmová kultura zažívá boom, vysvětluje německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.

Z dvaadvaceti filmů v soutěži pouze asi třetina obsahuje jména známá široké veřejnosti. Patří mezi ně Channing Tatum v kriminálním dramatu Josephine a Juliette Binocheová ve filmu Queen at Sea (Královna na moři), rodinném dramatu o demenci.

„Hardcore artová sestava“

„Vypadá to na opravdu hardcore artovou sestavu s mnoha politicky významnými filmy, ale bez velkých hollywoodských hvězd,“ podotkl šéf evropské redakce listu The Hollywood Reporter Scott Roxborough.

Čadský film Soumsoum, la nuit des astres (Soumsoum, noc hvězd)
Zdroj: Facebook/Films Boutique

Za smělou volbu je označováno několik titulů. Příběh Soumsoum, la nuit des astres (Soumsoum, noc hvězd) o teenagerce s mystickými schopnostmi, odehrávající se a natočený v Čadu; mexické Moscas (Mouchy) o sbližování cizích lidí v jednom bytě a tuniské drama o lesbické dívce À voix basse (Polohlasem), v jehož obsazení figuruje i palestinská herečka Hiam Abbassová.

Politika a film

Agentura Reuters poznamenává, že Berlinale je tradičně víc politickou přehlídkou než jeho prestižní konkurenti v Benátkách a Cannes. Politický tón nastoluje už zahajovací film No Good Men (Žádní dobří muži), popisovaný jako „první afghánská romantická komedie“. Odehrává se v Kábulu během stažení amerických vojsk a návratu Talibanu k moci v roce 2021. Hlavní hrdinkou je kameramanka kábulské televize.

Afghánská filmařka Shahrbanoo Sadatová označila volbu svého titulu na úvod letošního ročníku za „správný“. Zahájení festival tak podle ní poskytne příležitost, byť krátce, zabývat se současnou situací žen v Afghánistánu.

Taliban buduje „zemi mlčících žen“. Afghánky ale vzdorují
Knihovna pro ženy v Kábulu zřízená již za vlády Talibanu v srpnu 2022

Ředitelka Berlinale Tricia Tuttleová se domnívá, že „každý druh kinematografie je v jistém smyslu politický“. Stanici Deutsche Welle řekla, že i když se festival „nebojí prosazovat a podporovat velmi politické filmy – filmy, které mohou vyvolávat obtížná témata k diskusi“, program nabízí žánrovou rozmanitost.

Předseda hlavní poroty, německý filmař Wim Wenders, ohledně postojů letošních porotců podotkl, že jako filmaři musejí zůstat mimo politiku. „Protože pokud točíme filmy, které jsou výhradně politické, vstupujeme do oblasti politiky. Ale my jsme protiváhou politiky, jsme opakem politiky. Musíme dělat práci lidí, ne práci politiků.“

Hlavní porota Berlinale 2026: Wim Wenders sedí jako první zleva
Zdroj: Reuters/Axel Schmidt

Rodinná i podnikatelská dramata ze střední Evropy

Středoevropskou kinematografii v hlavní soutěži zastupuje kupříkladu maďarsko-americký snímek At the Sea (U moře). Má být intimní studií ženy, tanečnice, která se snaží dát dohromady se svou rodinou poté, co pod vlivem alkoholu způsobila nehodu, zatímco v autě vezla malého syna.

Dokonce hned dva tituly se dostaly do výběru za Rakousko. Historické drama Rose je zasazeno do sedmnáctého století, kdy se snaží do protestantské komunity zapadnout žena vydávající se za muže. A potom Man in Town (Nejosamělejší muž ve městě) – hrdina tohoto příběhu se rozhodne pro radikální nový začátek, aby se vymanil z všudypřítomných vzpomínek na minulost a svou zesnulou manželku.

Z filmu Rose
Zdroj: Schubert, ROW Pictures, Walker+Worm Film/Gerald Kerkletz

Mimo jiné v polské koprodukci vzniklo drama Dust (Prach) belgické režisérky Anke Blondéové. Zachycuje chvíli, kdy se dva podnikatelé, společníci jedné mezinárodní firmy, dozvídají, že během několika hodin média zveřejní informace o jejich podvodech a zatkne je policie.

Domácí Německo vsadilo na film Meine Frau weint (Moje žena pláče) o „hledání společného jazyka“ mezi partnery – čtyřicetiletým jeřábníkem a jeho ženou, která skončí v nemocnici po autonehodě. Režisérka Angela Schanelecová už má z dřívějšího ročníku Stříbrného medvěda.

Andersonová či Hawke na červeném koberci

Možná se neobjeví tolik světových hvězd na plátně, ale řada z nich i tak na Berlinale přijede. Kromě Tatuma a Binocheové se na červený koberec chystají herečky Isabelle Huppertová, která zastupuje upírskou komedii Die Blutgräfin (Krvavá hraběnka), či Pamela Andersonová, která hodlá propagovat satiru o patriarchální rodině Rosebush Pruning (Prořezávání růžových keřů).

Pokládání červeného koberce před Berlinale 2026
Zdroj: Reuters/Christian Mang

Dorazí také herec Ethan Hawke, jenž si coby vězeň ve filmu The Weight (Tíha) snaží vykoupit svobodu pašováním zlata přes nebezpečnou divočinu. Cenu Berlinale za celoživotní dílo převezme malajsijská herečka Michelle Yeohová.

Mimo hlavní soutěž jsou mnozí zvědaví na mockument čili pseudodokument The Monument o zpěvačce Charli XCX.

Tři české koprodukční novinky a jedna restaurovaná klasika

Festival uvede rovněž tři nové filmy, které vznikly v české koprodukci. Krátký animovaný film En, ten, týky! slovenské režisérky a animátorky Andrey Szelesové se inspiruje antickou mytologií a vypráví příběh chlapce Yia, který je synem řeckého boha a zápasí se svou odlišností.

Snímek Roya íránské režisérky Mahnáz Mohammadíové sleduje příběh íránské učitelky uvězněné za své politické názory.

A k novým titulům s českou účastí patří ještě dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato, za nímž autorsky stojí Pepa Lubojacki. Líčí tři roky života čtyř příbuzných a mapuje kontrasty společného dětství a současnosti.

Berlinale promítne i filmy v české koprodukci, včetně restaurované Panelstory
Z filmu En, ten, týky! Andrey Szelesové

Ve světové premiéře Berlinale uvede v sekci Classics ještě digitálně restaurovanou podobu snímku Panelstory aneb Jak se rodí sídliště režisérky Věry Chytilové z roku 1979.

Monyová na filmovém trhu

Berlinale znamená pro zástupce filmového průmyslu první velké setkání v roce. Do festivalu a doprovodného Evropského filmového trhu se podle Reuters každoročně zapojí na dvanáct tisíc účastníků, kteří zjišťují „kdo je ochoten utrácet a jaké filmy se prodávají“. Dostupnost programu pro širokou veřejnost navíc umožňuje zájemcům o koupi testovat divácké reakce na filmy.

„Filmové vyprávění je nesmírně důležitým faktorem evropské identity a tento druh měkké síly kinematografie by neměl být podceňován, zejména v současné době,“ míní ředitelka festivalové části pro profesionály Tanja Meissnerová.

Ilustrační foto
Zdroj: Reuters/Liesa Johannssen

Z české produkce pořadatelé do prezentace na evropském filmovém trhu vybrali minisérii Monyová režisérky Zuzany Kirchnerové. Oslovit zástupce mezinárodního trhu se tak bude snažit příběh inspirovaný osudem zavražděné spisovatelky Simony Monyové.

Šanci na zfilmování má i česká kniha

Producenti budou mít šanci sáhnout i po české literární předloze. Kniha Nepatrná ztráta osamělosti spisovatele Eliho Beneše se totiž dostala do výběru Books at Berlinale. Ten představuje filmovým producentům deset knih z celého světa, které mají podle porotců největší potenciál pro filmové zpracování.

Benešova kniha vypráví příběh židovského chlapce, který přežije nacistický vyhlazovací tábor a po útěku z pochodu smrti se v květnu 1945 vrací do rodné Prahy. Loni vyšel německý překlad knihy. „Psát román jako filmový obraz by byla chyba, ale je fakt, že plno lidí mi to rovnou po přečtení (Nepatrné ztráty osamělosti) říkalo: ‚Tohle by bylo dobré pro Netflix‘,“ připustil autor.

Projekt Books at Berlinale organizuje filmový festival společně s Frankfurtským knižním veletrhem, jehož bude Česko letos čestným hostem.

Česko na knižním veletrhu ve Frankfurtu představí nové překlady i romány
Ilustrační foto

Výběr redakce

Berlinale začíná afghánskou romancí. Česko přiváží Chytilovou či knihu ke zfilmování

Berlinale začíná afghánskou romancí. Česko přiváží Chytilovou či knihu ke zfilmování

před 15 mminutami
Odborný ústav vyšetřuje manévr portugalského letadla u Křivoklátu, píše MF Dnes

Odborný ústav vyšetřuje manévr portugalského letadla u Křivoklátu, píše MF Dnes

před 24 mminutami
Padl další rozsudek v kauze Stoka. Obžalovaný dostal tři roky vězení

Padl další rozsudek v kauze Stoka. Obžalovaný dostal tři roky vězení

před 36 mminutami
Poslanci odsoudili všechny formy týrání zvířat

ŽivěPoslanci odsoudili všechny formy týrání zvířat

04:39Aktualizovánopřed 49 mminutami
Ukrajina stále dokáže odolávat ruské agresi, řekl Rutte

Ukrajina stále dokáže odolávat ruské agresi, řekl Rutte

08:55Aktualizovánopřed 51 mminutami
Rusko zablokovalo WhatsApp, doporučilo vlastní aplikaci

Rusko zablokovalo WhatsApp, doporučilo vlastní aplikaci

12:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

11:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu v Evropě, řekl Babiš

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu v Evropě, řekl Babiš

11:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Berlinale začíná afghánskou romancí. Česko přiváží Chytilovou či knihu ke zfilmování

První afghánská romantická komedie otevírá sedmdesátý šestý ročník filmového festivalu Berlinale. Hlavní soutěž podle kritiků míří letos spíše na cinefily než širší publikum. Český film v klání o Zlatého medvěda chybí. Mimo hlavní soutěžní sekci se nicméně budou promítat tři nové tituly natočené v české koprodukci a rovněž digitálně restaurovaný film Věry Chytilové Panelstory.
před 15 mminutami

Filmové premiéry: Bouřlivé výšiny, Christy či Kaprálová

Do české kinodistribuce přibyly nové tituly. Očekávanou novinkou je snímek Bouřlivé výšiny, adaptace románu britské spisovatelky Emily Brontëové s Margot Robbieovou a Jacobem Elordim v rolích osudového páru. V životopisném dramatu Christy se Sydney Sweeneyová postavila do ringu jako profesionální boxerka Christy Martinová. Příběh silné ženy, která prorazila v oboru, jemuž dominovali muži, zobrazuje také dokument Kaprálová. V koprodukci České televize vypráví o skladatelce a dirigentce první poloviny dvacátého století.
před 1 hhodinou

Zemřel herec James Van Der Beek. Proslavil ho seriál Dawsonův svět

Po boji s rakovinou ve středu zemřel americký herec James Van Der Beek, známý především jako Dawson Leery ze seriálu Dawsonův svět. Bylo mu 48 let. O úmrtí informují agentury s odvoláním na umělcovu rodinu.
před 16 hhodinami

Britney Spearsová prodala práva na svou hudbu za 200 milionů dolarů, píše BBC

Americká popová zpěvačka Britney Spearsová prodala práva na veškerou svou hudební produkci nezávislému hudebnímu vydavatelství Primary Wave za zhruba dvě stě milionů dolarů (asi čtyři miliardy korun), informoval web BBC. Prodej se podle serveru uskutečnil již koncem loňského roku, podrobnosti ohledně transakce a přesná cena ale nebyly zveřejněny.
před 21 hhodinami

Josef Šíma viděl neviděné. A pak je namaloval

O významné české malíře nebyla nouze, ovšem co o ty světové? To už aby člověk pohledal. Jedno nezpochybnitelné jméno však máme: Josef Šíma. A každý, kdo by o tom snad pochyboval, může se nechat přesvědčit na výstavě Mezisvěty, připravené Západočeskou galerií v Plzni pro výstavní síň Masné krámy. Je připomenutím první poúnorové výstavy, již pro plzeňskou galerii v roce 1964 uspořádala Anna Masaryková.
před 23 hhodinami

Cibulka a Jagelka se s Klempířem neshodli. Mají se ale sejít znovu

Moderátor Aleš Cibulka a moderátor, dabér a herec Michal Jagelka sdělili, že se při úterním jednání s ministrem kultury Oto Klempířem (za Motoristy) v jednotlivých tématech neshodli. Probírali mimo jiné poplatky za televizi a rozhlas nebo Klempířovu někdejší spolupráci se Státní bezpečností. Diskuze nicméně byla podle dvojice umělců korektní. Před prázdninami by se měli s ministrem sejít znovu, řekli po setkání.
10. 2. 2026

Devadesátník Smoček napsal hru o tom, co má v životě smysl

Spoluzakladatel Činoherního klubu Ladislav Smoček napsal novou hru. Třiadevadesátiletý režisér a dramatik nastudoval na této pražské scéně inscenaci Hermína. Do hlavních rolí obsadil Andreu Černou, Ondřeje Vetchého nebo Vladimíra Javorského.
10. 2. 2026

Divadla vítají růst platů. Někteří zřizovatelé s tím nepočítali

Divadlům kvůli navýšení platů v kultuře chybí ve schválených rozpočtech na letošní rok miliony korun. Vláda chce pracovníkům v kultuře od dubna zvýšit platy o devět procent. Zřizovatelé, případně poskytovatelé dotací, s navýšením sice počítali, nikoli však v takovém rozsahu.
10. 2. 2026
Načítání...