AI se zatím nebojíme, řekli ČT představitelé literatury


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24, PMC
5 minut
AI v české literatuře a překladech
Zdroj: ČT24

Literatura je jednou z uměleckých forem, kde se uplatňuje umělá inteligence. AI přináší nástroje, které dokážou generovat text, přeložit ho z cizího jazyka nebo načítat audioknihy. Překladatelé a literární vědci oslovení kulturní redakcí ČT jsou ale k rychle se vyvíjející technologii spíše skeptičtí.

Například letošní držitelka Státní ceny za překladatelské dílo Anežka Charvátová se neobává, že by svou práci musela přenechat strojům. „Člověk má pořád v mozku zvláštní spoje, které žádná nacvičená inteligence nemůže nahradit. Myslím si, že tu originalitu, nápaditost, humornost umělá inteligence nikdy mít nebude,“ říká. Charvátová je předsedkyní Obce překladatelů a do češtiny převádí knihy ze španělštiny, italštiny a francouzštiny, mimo jiné od nobelisty Maria Vargase Llosy.

Nástroje AI je podle ní možné využít pouze k hledání nápadů. Podobný názor má i čerstvý držitel překladatelské Ceny Josefa Jungmanna Jiří Holub. „Umělá inteligence může inspirovat, pokud překladatel hledá zajímavé řešení nějaké pasáže nebo verše, ale aby se s ní dalo pracovat ve smyslu čistého překladu, to podle mě určitě není zatím namístě,“ míní.

Nová AI pomáhá historikům číst a doplňovat starověké texty
Rekonstruovaný text

Překladatelé nejsou kontroloři překladů od AI

Obec překladatelů se už v listopadu 2023 připojila k výzvě Evropské rady asociací literárních překladatelů (CEATL). Prohlášení zdůrazňuje, že literární překlad je tvůrčí činností a odmítá poskytování veřejné podpory generovaným překladům.

Česká obec rovněž vydala seznam doporučení svým členům, jak s generativní AI při práci nakládat. Mimo jiné zdůrazňuje, že nakladatel by měl vědět, pokud při překladu byla využita umělá inteligence. Překladatelé by si také měli pohlídat, že – pokud si to nepřejí – nebude jejich dílo využíváno k dalšímu tréninku jazykových modelů.

Strojový překlad se lidskému vyrovná do sedmi let, tvrdí vědecký model
Strojový překlad

A neměli by podle obce souhlasit s tím, že se stanou jen editory. „Jsou nakladatelé, kteří občas zadají požadavek: ‚Hledám redaktora, který zkoriguje překlad pořízený strojem.‘ Ale to je všeobecně v naší obci vnímáno jednak jako neetické, jednak to překladateli nebo redaktorovi dává většinou ještě víc práce, než kdyby to překládal sám,“ upřesnila Charvátová.

K načítání audioknih má AI víc času i zkušeností

Využití může AI najít i v audioknihách. Experimentuje s ní jeden z největších hráčů na českém trhu, společnost Euromedia, která už vydala první titul načtený syntetickými hlasy. Audio verze motivační knihy Svět levného dopaminu mohla vzniknout díky souhlasu autorů Jiřího Kryštofa Jarmara a Vojtěcha Hlaváčka. Ti své hlasy poskytli umělé inteligenci, protože ta prý na rozdíl od nich zní profesionálněji a má víc času. Načtení zvládla za tři hodiny.

AI načetla první vícehlasnou audioknihu v Česku, dopamin nepotřebuje
Ilustrační foto

Právě urychlení nahrávání a vylepšení neškolených hlasů autorů jsou případy, kdy je využití AI pro nakladatele efektivní a zajímavé, podotýká vedoucí marketingu nakladatelství Euromedia Ondřej Beniš. Další možnosti uplatnění AI se zatím rýsuje. „Určitý potenciál vidíme v tom, jak komunikovat text v rámci třeba knižních veletrhů a jak propagovat české autory, ale to jsou v tuhle chvíli jenom myšlenky,“ doplnil.

Romány je atraktivnější psát bez AI

Jak reálná je momentálně šance, že by oni prezentovaní spisovatelé nebyli z masa a kostí? „Někteří autoři to používají, ale těch příkladů je velmi málo. Rozhodně žádný velký boom generovaných textů, který by zaplavoval českou literaturu, tady není,“ říká literární vědec Karel Piorecký z Ústavu pro českou literaturu.

Příkladem může být loni vydaný prozaický experiment Animal. Autorka Dita Malečková vystudovala filozofii a informační vědy, dlouhodobě ji zajímá využití AI v tvůrčí činnosti a v knize se rozhodla zkombinovat vlastní tvorbu s „duchem ve stroji“.

Knižní experiment Animal, který napsala Dita Malečková s využitím AI
Zdroj: Dybbuk

„ChatGPT byl zveřejněn v listopadu 2022 a v nejbližších měsících potom se zejména na Amazonu objevilo obrovské množství knížek vyprodukovaných právě amatérskými autory, kteří si pomáhali ChatemGPT a chlubili se tím. Toto pominulo a spíš se dostáváme do fáze, kdy bývá atraktivní psát na obálky knih: ­‚Tato kniha nebyla vytvořena s použitím AI‘,“ soudí Piorecký.

Loňská zahraniční studie naznačila, že umělá inteligence může pomoci k zajímavějším nápadům méně kreativním autorům. „Největší hrozbou, kterou já vnímám v souvislosti a generativní AI a literaturou a uměním obecně, je to, co se nazývá ohrožení kulturní diverzity,“ upozorňuje Piorecký. Jeho slova potvrzuje zmíněná studie, z níž vyplývá, že AI může omezit rozmanitost výsledných textů. Má totiž tendenci vybírat si to, co je nejčastější, a tedy průměrné. Její výtvory se tak navzájem podobají.

Stále nevyjasněné také zůstávají otázky týkající se autorských práv v souvislosti s umělou inteligencí. Vývoj technologií je totiž rychlejší než vývoj práva a regulací.

„Lidštější než lidské.“ Básně od Shakespeara a AI lidé nerozliší
William Shakespeare

Výběr redakce

Takaičiová a Si jednali o napětí v regionu

Takaičiová a Si jednali o napětí v regionu

před 22 mminutami
Vznikající koalice má v návrhu programového prohlášení úpravy v penzích i dostupné energie

Vznikající koalice má v návrhu programového prohlášení úpravy v penzích i dostupné energie

14:35Aktualizovánopřed 51 mminutami
Podnikatel Kos uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze Dozimetr

Podnikatel Kos uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze Dozimetr

před 58 mminutami
Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

před 2 hhodinami
Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

před 2 hhodinami
Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

před 2 hhodinami
Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

10:33Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Globální drogová spojka je v USA. Kartely to může oslabit více než ztráty bossů

Globální drogová spojka je v USA. Kartely to může oslabit více než ztráty bossů

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

AI se zatím nebojíme, řekli ČT představitelé literatury

Literatura je jednou z uměleckých forem, kde se uplatňuje umělá inteligence. AI přináší nástroje, které dokážou generovat text, přeložit ho z cizího jazyka nebo načítat audioknihy. Překladatelé a literární vědci oslovení kulturní redakcí ČT jsou ale k rychle se vyvíjející technologii spíše skeptičtí.
před 25 mminutami

Karin Ann uspěla v hitparádě žánru americana. Jako první „Čechoslovenka“

Slovenská zpěvačka a skladatelka s českými kořeny Karin Ann uspěla v oficiální americké hitparádě žánru Americana. Stala se tak první umělkyní z prostoru bývalého Československa, která se dostala do tohoto žebříčku sestavovaného Americana Music Association. Se svým singlem I Was Never Yours figuruje na 44. místě.
před 4 hhodinami

Kostel v Mnichově u Mariánských Lázní je zavřený. Obec vyčítá premonstrátům nedostatečnou péči

Barokní kostel v Mnichově u Mariánských Lázní, kdysi oblíbený cíl turistů, je už několik let uzavřený. Opravy památky, kterou vlastní řád premonstrátů z kláštera v Teplé, se staly předmětem sporu s vedením obce. Zatímco klášter tvrdí, že investuje podle svých možností, starosta Jiří Křenčil (nestr.) kritizuje pomalé tempo i způsob rekonstrukce. „Zatéká tam, malby jsou poškozené, omítky padají, je to strašné,“ popsal.
před 9 hhodinami

Byla jsem sama za sebe, popisuje Landovská dospívání mezi disidenty

Beatrice Landovská vydala druhý díl své zamýšlené autobiografické trilogie. Nazvala ho Když máma spala. Dcera herce Pavla Landovského a dramatičky a scénografky Heleny Albertové v knize popisuje dospívání v rodině disidentů.
včera v 16:32

Drážďanská Frauenkirche měla zůstat hromadou sutin, mementem je ale i po obnově

Při bombardování Drážďan v únoru 1945 byla prakticky srovnána se zemí také jedna z největších a nejvýznamnějších barokních staveb v Německu – Frauenkirche, tedy kostel Panny Marie. Po konci války komunistická vláda rozhodla, že trosky zůstanou jako připomínka hrůz druhé světové války. Pád komunismu znamenal i oživení myšlenek na rekonstrukci a před dvaceti lety, 30. října 2005, byl obnovený kostel slavnostně vysvěcen.
včera v 16:27

Symbol propagandy i emotivní zážitek, přibližuje výstava fenomén spartakiády

Pro někoho symbol komunistické propagandy, pro jiné nezapomenutelný zážitek plný emocí. Spartakiády patřily k největším tělovýchovným akcím své doby – na Strahov přijížděly miliony cvičenců z celého Československa. Nová výstava Fenomén spartakiáda 1955–1990 v Křížové chodbě Nové radnice v Brně připomíná jejich historii.
včera v 07:10

Muži zatčení kvůli loupeži v Louvru se částečně přiznali

Dva muži, které francouzská policie zatkla v sobotu večer, částečně přiznali svou účast na loupeži šperků z Louvru, informovala pařížská prokurátorka Laure Beccuauová. Doplnila, že podle vyšetřování jsou zatčení muži přímo ti, kteří v neděli 19. října pronikli do muzea a odnesli z něj cenné exponáty.
29. 10. 2025

Americké rakety jsou účinnější než ve filmu, kritizuje Pentagon Dům plný dynamitu

Ministerstvo obrany USA se ohradilo proti filmu Dům plný dynamitu (A House of Dynamite). Tvůrci podle Pentagonu podceňují úspěšnost amerických zbraní. Filmaři ale tvrdí, že vycházejí z ověřených informací. Snímek režisérky Kathryn Bigelowé fabuluje o tom, co by se odehrálo v případě, kdy by hrozil fatální útok na Spojené státy.
29. 10. 2025
Načítání...