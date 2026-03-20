Zemědělci postupně pociťují dopady války na Blízkém východě

Konflikt na Blízkém východě postupně dopadá i na české zemědělce. Kvůli současné situaci totiž rychle zdražují vstupní náklady. Výrazně vzrostla nejen cena nafty, ale také průmyslových hnojiv. V dalších měsících proto zřejmě porostou i ceny zboží v obchodech.
Zemědělcům začala nová sezona. Připravují půdu, sejí jarní plodiny a přihnojují ozimy. Válka na Blízkém východě jim ale mění původní plány. Například zdražuje umělá hnojiva. Soukromý zemědělec Petr Klečka z Farma Luční dvůr Bartošovice to ilustruje na příkladu močoviny granulované se 46 procenty dusíku. Na trhu je přibližně za 16 500 korun za tunu. „Je to zdražení zhruba o čtyřicet procent,“ přiblížil.
Většina farmářů ale pořídila hnojiva ještě před zdražením. Citelnější následky současného konfliktu se však mohou projevit později. „To může mít dlouhodobější dopad a můžou se ty vysoké ceny hnojiv projevit až ve sklizni 2027,“ odhadl Klečka.
Zemědělci se nyní snaží využívat i jiné prostředky. Na polích častěji rozmetají například klasický chlévský hnůj. Také to však přijde zemědělce dráž, v tomto případě kvůli vyšším cenám nafty. Velmi nákladné bude letos hlavně pěstování kukuřice. Agronom RenoFarma Beskydy Ondřej Skulina pak odhaduje zvýšené dopady na živočišnou výrobu.
Některé potraviny budou dražší
Aktuální dění ovlivňuje také hospodaření v mlýnech. Kupříkladu Michal Holub rozváží mouku po celých Čechách a denně najezdí přes 300 kilometrů. Nyní se ale cesta prodraží zhruba o pětinu. „Pokud to takhle půjde dál, tak budeme muset v průběhu měsíce zdražit,“ soudí mluvčí Mlýn a krupárna MRSKOŠ Horažďovice Denisa Roubalová.
Majitel pekařství MPM Lomnice nad Lužnicí Marek Baštýř připomíná, že zdražil plyn i fata. „Čekáme, co udělá mouka.“
Podle zjištění redaktorů ČT pekaři zatím odhadují, že budou muset chleba nebo rohlíky zdražit o pět až deset procent.