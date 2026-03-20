Zemědělci postupně pociťují dopady války na Blízkém východě


Konflikt na Blízkém východě postupně dopadá i na české zemědělce. Kvůli současné situaci totiž rychle zdražují vstupní náklady. Výrazně vzrostla nejen cena nafty, ale také průmyslových hnojiv. V dalších měsících proto zřejmě porostou i ceny zboží v obchodech.

Zemědělcům začala nová sezona. Připravují půdu, sejí jarní plodiny a přihnojují ozimy. Válka na Blízkém východě jim ale mění původní plány. Například zdražuje umělá hnojiva. Soukromý zemědělec Petr Klečka z Farma Luční dvůr Bartošovice to ilustruje na příkladu močoviny granulované se 46 procenty dusíku. Na trhu je přibližně za 16 500 korun za tunu. „Je to zdražení zhruba o čtyřicet procent,“ přiblížil.

Většina farmářů ale pořídila hnojiva ještě před zdražením. Citelnější následky současného konfliktu se však mohou projevit později. „To může mít dlouhodobější dopad a můžou se ty vysoké ceny hnojiv projevit až ve sklizni 2027,“ odhadl Klečka.

Zemědělci se nyní snaží využívat i jiné prostředky. Na polích častěji rozmetají například klasický chlévský hnůj. Také to však přijde zemědělce dráž, v tomto případě kvůli vyšším cenám nafty. Velmi nákladné bude letos hlavně pěstování kukuřice. Agronom RenoFarma Beskydy Ondřej Skulina pak odhaduje zvýšené dopady na živočišnou výrobu.

Některé potraviny budou dražší

Aktuální dění ovlivňuje také hospodaření v mlýnech. Kupříkladu Michal Holub rozváží mouku po celých Čechách a denně najezdí přes 300 kilometrů. Nyní se ale cesta prodraží zhruba o pětinu. „Pokud to takhle půjde dál, tak budeme muset v průběhu měsíce zdražit,“ soudí mluvčí Mlýn a krupárna MRSKOŠ Horažďovice Denisa Roubalová.

Majitel pekařství MPM Lomnice nad Lužnicí Marek Baštýř připomíná, že zdražil plyn i fata. „Čekáme, co udělá mouka.“

Podle zjištění redaktorů ČT pekaři zatím odhadují, že budou muset chleba nebo rohlíky zdražit o pět až deset procent.

VideoAsie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

VideoAsie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

Evropa je zatím spíše na konci řetězce, protože suroviny směřovaly přes Íránem blokovaný Hormuzský průliv hlavně do Asie. Pokud by ale nedošlo k obnovení vodní trasy, Asie začne agresivně vykupovat energetické zdroje na celém světě, což může mít dopad i na Evropu. V Interview ČT24 to uvedl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Moderátor Jiří Václavek s ním řešil i společnou evropskou obranu, riziko zrychlení inflace či nový rozpočet.
Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

Ceny ropy v pátek klesají poté, co Izrael uvedl, že přestane utočit na energetickou infrastrukturu. Počet íránských úderů na energetiku se oproti začátku tohoto týdne rovněž snížil, což také pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Po výrazném čtvrtečním zdražení se po slibu o neútočení na infrastrukturu ustálila také cena plynu.
Prezident podepsal státní rozpočet, v sobotu vstoupí v účinnost

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Podepsaný rozpočet vyšel ještě v pátek ve Sbírce zákonů a v sobotu začne platit. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
Energetici doporučují pracovat z domu, jezdit MHD a nelétat

Podpora veřejné dopravy, snížení rychlostních limitů na dálnicích alespoň o deset kilometrů v hodině, vyhýbání se letecké dopravě, práce z domova, pokud je to možné, podpora spolujízdy či podpora vaření na elektřině. To jsou příklady doporučení pro vlády, podniky a domácnosti, která představila Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Jejich cílem je zmírnit ekonomické dopady současné energetické krize způsobené válkou na Blízkém východě.
Summit EU vyzval k zastavení útoků na energetiku v íránské válce. Řešil i povolenky

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie (EU) vyzvali k zastavení útoků na energetická zařízení v íránské válce, jejíž aktuální eskalace výrazně zvedá ceny ropy a plynu. Na summitu v Bruselu se zabývali i dopady konfliktu, zejména pokud jde o ceny energií. Lídři debatovali i o posilování konkurenceschopnosti EU. Český premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání prohlásil, že Evropská komise do června předloží návrh revize systému emisních povolenek.
VideoTrošku jsme zanedbali investování do obnovitelných zdrojů, připouští Schiller

Předseda senátního výboru pro záležitosti EU Jan Schiller (ANO) doufá, že se lídři zemí EU na probíhajícím summitu dohodnou na zastropování cen emisních povolenek. Podle něj je to krok, po kterém volá průmysl. Domnívá se, že Česko by mělo dostat výjimku ze systému povolenek pro řadu průmyslových odvětví. „Trošku jsme zanedbali investování do obnovitelných zdrojů, ale na druhou stranu nemáme takové možnosti jako země, které do toho investovaly,“ obhajuje tuzemskou pozici při vyjednávání. V Interview ČT24 odpovídal na otázky moderátora Jiřího Václavka i ohledně chystaných změn ekonomické legislativy EU, rozhodnutí premiéra Andreje Babiše (ANO) jet na summit NATO místo prezidenta Petra Pavla či rozpočtového určení daní.
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ceny ropy pokračují v růstu kvůli útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se krátce po 08:00 SEČ dostala nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel, dopoledne už to bylo přes 119 dolarů (asi 2530 korun). Později o část zisků přišla, odpoledne se držela nad 110 dolary za barel. Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře – přístav Janbu, který dle Reuters následně přestal krátce surovinu nakládat. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
