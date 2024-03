Vláda chystá pro výstavbu podle liniového zákona nové lokality. Líně chce naopak vyjmout

„Máme zájem opravdu to (Líně) z té přílohy vypustit a naopak tam doplnit další zóny,“ doplnil ministr dopravy Kupka a se změnou souhlasí i opoziční hnutí ANO. „Je to krok, který se dal očekávat. Celý projekt v Plzni v Líních byla jedna velká megalománie,“ míní místopředseda ANO Karel Havlíček.

Nové zóny

Nově zařazené zóny by podle Kupky mohly sloužit pro výrobu polovodičů nebo baterií, mohly by mít přesah i do výzkumu, jak potvrdilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Konkrétní lokality, kde by se mělo stavět, ale resorty neupřesnily. Chtějí se ale zaměřit na takzvané brownfieldy, tedy nevyužívané nebo zanedbávané nemovitosti či oblasti.

Nabízí se však prý rychlejší možnost, jak ze seznamu liniového zákona vyjmout Líně a naopak do něj zařadit další místa. Jedná se totiž o možnosti poslaneckého pozměňovacího návrhu k některému z otevřených zákonů, jako například toho o ochraně zemědělského půdního fondu, který čeká druhé čtení. Ten je zařazený na dubnové schůzi.

Kromě vyjmutí ze zákona má být pomyslnou tečkou za průmyslovým využitím lokality Plzeň-Líně i zrušení vládního usnesení. O tom by měl kabinet jednat ve středu.