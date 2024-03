Armáda chce vybudovat na letišti Líně logistické centrum a základnu aktivních záloh

Armáda ČR chce na svém záložním letišti Líně u Plzně postavit logistické centrum pro české vojáky i NATO a základnu aktivních záloh krajského vojenského velitelství ve velikosti jednoho praporu kolem šesti set lidí. Do roku 2028 tam budou vojáci provozovat leteckou záchrannou službu pro Plzeňský a částečně Karlovarský kraj a poté se chtějí na jejím fungování dále spolupodílet. Po jednání zástupců armády a ministerstva obrany se starosty okolních obcí a vedení Plzeňského kraje to řekl první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč.

„Chceme využívat původní areál tak, jak ho armáda historicky využívala, tedy něco kolem 390 hektarů,“ přiblížil první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč. Logistická základna bude podle Hlaváče primárně pro armádu.

„V případě vojenských krizí, které se budou dotýkat bezpečnosti České republiky, bude využívána i jednotkami aliančních zemí,“ vysvětlil. Šlo by o sklady, administrativní budovy a případně objekty pro dočasné ubytování v řádu dnů. Podle Hlaváče by v Líních trvale působilo sto až dvě stě vojáků, kteří by zabezpečovali fungování letecké záchranné služby a praporu aktivních záloh.