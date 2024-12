Tranzitní poplatek za plyn do Česka zrušíme, ujišťuje Německo

Německo ujistilo, že poplatek za přepravu plynu do Česka by měl být od příštího roku zrušený. České televizi to po zasedání ministrů pro energetiku v Bruselu řekl náměstek ministra průmyslu Štěpán Hofman. Právě Česko spolu s některými dalšími státy o zrušení poplatku dlouhodobě usiluje – komplikuje to ale politická situace v Německu.