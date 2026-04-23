Počet světových multimilionářů by mohl během pěti let vzrůst na skoro čtyři tisíce

Podle údajů realitní společnosti Knight Frank by počet multimilionářů ve světě mohl do roku 2031 vzrůst na téměř čtyři tisíce, protože superbohatí hromadí majetek stále rychlejším tempem.
Podle analýzy realitní společnosti Knight Frank je v současnosti na světě 3110 multimilionářů, tedy lidí s majetkem přesahujícím sto milionů dolarů (zhruba 2,1 miliardy korun). Tento počet by měl během příštích pěti let vzrůst o 25 procent na celkových 3915 osob.
Počet lidí s čistým jměním nejméně třicet milionů dolarů (zhruba 660 milionů korun) po celém světě podle společnosti Knight Frank vzrostl ze 162 191 v roce 2021 na současných 716 626, tedy o více než tři sta procent.
Šéf výzkumu trhu s nemovitostmi Liam Bailey pro britský deník The Guardian uvedl, že za výrazným růstem majetku miliardářů a milionářů stojí zisky z technologického sektoru, především z umělé inteligence (AI).
„Možnosti rozšiřování podnikání nikdy nebyly větší,“ dodal s tím, že „i proto je dnes snazší rychle nashromáždit velký majetek, a to zejména díky technologiím a AI“.
Podle průzkumu má nejrychleji přibývat miliardářů v Saúdské Arábii, bohaté na ropu. Jejich počet by tam měl vzrůst z 23 v roce 2026 na odhadovaných 65 v roce 2031. Více než dvojnásobně má ve stejném období vzrůst i počet multimilionářů v Polsku, z 13 na 29. Ve Švédsku se očekává růst o 81 procent, z 32 na 58.
Děje se tak v době, kdy se rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími obyvateli světa dále prohlubují. Loňská Zpráva o světové nerovnosti ukázala, že méně než 60 tisíc lidí, tedy 0,001 procenta světové populace, ovládá třikrát větší majetek než celá nejchudší polovina lidstva.
Stále častěji se ozývají hlasy, aby světoví lídři zvýšili daně pro superbohaté, a to kvůli obavám, že si nejbohatší členové společnosti kupují i politický vliv.
Organizace Oxfam upozornila, že loni přibylo rekordní množství multimilionářů, čímž jejich celkový počet poprvé překročil tři tisíce. Podle organizace disponují multimilionáři souhrnným majetkem ve výši 18,3 bilionu dolarů (zhruba 380 bilionů korun).
Podle žebříčku miliardářů časopisu Forbes je nejbohatším člověkem na světě šéf Tesly Elon Musk, jehož majetek se odhaduje na 785,5 miliardy dolarů (16,3 bilionu korun). Druhým nejbohatším člověkem je spoluzakladatel Googlu Larry Page s 272,5 miliardy dolarů (zhruba 5,6 bilionu korun), za ním je pak v žebříčku zakladatel Amazonu Jeff Bezos s bohatstvím 259 miliard dolarů (přibližně 5,4 bilionu korun).
Podle žebříčku bohatých listu The Sunday Times je nejbohatší rodinou v Británii rodina Hindujaových s majetkem 35 miliard liber (zhruba jeden bilion korun). Gopichand Hinduja, miliardář a hlava rodiny s podnikatelskými zájmy v ropném průmyslu, bankovnictví a nemovitostech, zemřel loni ve věku 85 let.
Ve Spojeném království v roce 2025 žilo podle žebříčku deníku celkem 156 multimilionářů, tedy o devět méně než o rok dříve. Jde o nejvýraznější pokles za 37 let existence seznamu. V posledním roce se zároveň objevilo více zpráv o odchodu superbohatých z Británie. Řada finančních poradců tento trend dává do souvislosti se zrušením režimu pro osoby bez daňového domicilu ve Spojeném království.
Bailey dodal, že politická nestabilita, daňové reformy a přísnější regulace vedou superbohaté k přesunu do menšího množství měst, která jim nabízejí „příležitosti a předvídatelnost“.
Rory Penn ze společnosti Knight Frank uvedl, že k růstu bohatství dochází ve stále složitějším globálním ekonomickém prostředí. „Velmi bohatí lidé jsou stále mobilnější, ale seznam trhů, kde se cítí opravdu dobře, když investují nebo zakládají své rodiny, se zúžil,“ zdůraznil.
Podle společnosti Knight Frank žije v Severní Americe necelá třetina světové populace multimilionářů. Její prognózy však naznačují, že do roku 2031 region předstihne oblast Asie a Tichomoří. Do té doby by měli miliardáři z tohoto regionu tvořit 37,5 procenta celkového počtu, zatímco v Severní Americe 27,8 procenta.
Cristina Sambadová, RTP, 23/04/2026 11:13 (GMT+2)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.