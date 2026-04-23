Počet světových multimilionářů by mohl během pěti let vzrůst na skoro čtyři tisíce


před 48 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Podle údajů realitní společnosti Knight Frank by počet multimilionářů ve světě mohl do roku 2031 vzrůst na téměř čtyři tisíce, protože superbohatí hromadí majetek stále rychlejším tempem.

Podle analýzy realitní společnosti Knight Frank je v současnosti na světě 3110 multimilionářů, tedy lidí s majetkem přesahujícím sto milionů dolarů (zhruba 2,1 miliardy korun). Tento počet by měl během příštích pěti let vzrůst o 25 procent na celkových 3915 osob.

Počet lidí s čistým jměním nejméně třicet milionů dolarů (zhruba 660 milionů korun) po celém světě podle společnosti Knight Frank vzrostl ze 162 191 v roce 2021 na současných 716 626, tedy o více než tři sta procent.

Šéf výzkumu trhu s nemovitostmi Liam Bailey pro britský deník The Guardian uvedl, že za výrazným růstem majetku miliardářů a milionářů stojí zisky z technologického sektoru, především z umělé inteligence (AI).

„Možnosti rozšiřování podnikání nikdy nebyly větší,“ dodal s tím, že „i proto je dnes snazší rychle nashromáždit velký majetek, a to zejména díky technologiím a AI“.

Podle průzkumu má nejrychleji přibývat miliardářů v Saúdské Arábii, bohaté na ropu. Jejich počet by tam měl vzrůst z 23 v roce 2026 na odhadovaných 65 v roce 2031. Více než dvojnásobně má ve stejném období vzrůst i počet multimilionářů v Polsku, z 13 na 29. Ve Švédsku se očekává růst o 81 procent, z 32 na 58.

Děje se tak v době, kdy se rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími obyvateli světa dále prohlubují. Loňská Zpráva o světové nerovnosti ukázala, že méně než 60 tisíc lidí, tedy 0,001 procenta světové populace, ovládá třikrát větší majetek než celá nejchudší polovina lidstva.

Stále častěji se ozývají hlasy, aby světoví lídři zvýšili daně pro superbohaté, a to kvůli obavám, že si nejbohatší členové společnosti kupují i politický vliv.

Organizace Oxfam upozornila, že loni přibylo rekordní množství multimilionářů, čímž jejich celkový počet poprvé překročil tři tisíce. Podle organizace disponují multimilionáři souhrnným majetkem ve výši 18,3 bilionu dolarů (zhruba 380 bilionů korun).

Podle žebříčku miliardářů časopisu Forbes je nejbohatším člověkem na světě šéf Tesly Elon Musk, jehož majetek se odhaduje na 785,5 miliardy dolarů (16,3 bilionu korun). Druhým nejbohatším člověkem je spoluzakladatel Googlu Larry Page s 272,5 miliardy dolarů (zhruba 5,6 bilionu korun), za ním je pak v žebříčku zakladatel Amazonu Jeff Bezos s bohatstvím 259 miliard dolarů (přibližně 5,4 bilionu korun).

Podle žebříčku bohatých listu The Sunday Times je nejbohatší rodinou v Británii rodina Hindujaových s majetkem 35 miliard liber (zhruba jeden bilion korun). Gopichand Hinduja, miliardář a hlava rodiny s podnikatelskými zájmy v ropném průmyslu, bankovnictví a nemovitostech, zemřel loni ve věku 85 let.

Ve Spojeném království v roce 2025 žilo podle žebříčku deníku celkem 156 multimilionářů, tedy o devět méně než o rok dříve. Jde o nejvýraznější pokles za 37 let existence seznamu. V posledním roce se zároveň objevilo více zpráv o odchodu superbohatých z Británie. Řada finančních poradců tento trend dává do souvislosti se zrušením režimu pro osoby bez daňového domicilu ve Spojeném království.

Bailey dodal, že politická nestabilita, daňové reformy a přísnější regulace vedou superbohaté k přesunu do menšího množství měst, která jim nabízejí „příležitosti a předvídatelnost“.

Rory Penn ze společnosti Knight Frank uvedl, že k růstu bohatství dochází ve stále složitějším globálním ekonomickém prostředí. „Velmi bohatí lidé jsou stále mobilnější, ale seznam trhů, kde se cítí opravdu dobře, když investují nebo zakládají své rodiny, se zúžil,“ zdůraznil.

Podle společnosti Knight Frank žije v Severní Americe necelá třetina světové populace multimilionářů. Její prognózy však naznačují, že do roku 2031 region předstihne oblast Asie a Tichomoří. Do té doby by měli miliardáři z tohoto regionu tvořit 37,5 procenta celkového počtu, zatímco v Severní Americe 27,8 procenta.

Cristina Sambadová, RTP, 23/04/2026 11:13 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Akcionáři společnosti Warner Bros schválili převzetí firmy rivalem Paramount

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun), informovaly agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
16:54Aktualizovánopřed 10 mminutami

Sněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zřejmě zpřísní. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu zákona, která tyto novinky přináší, ve čtvrtek podpořila sněmovna. Poslanci schválili i zavedení doplňovacích komunálních voleb. Odpoledne se věnují ústním interpelacím.
09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Úvodem k zestátnění ČEZu má být nová dceřiná firma

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k připravovanému zestátnění firmy.
14:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Hodnota majetku ruských miliardářů i přes sankce rekordně vzrostla, píše Forbes

Hodnota majetku ruských miliardářů se za poslední rok zvýšila o jedenáct procent na rekordních 696,5 miliardy dolarů (14,5 bilionu korun), a to navzdory ruské agresi proti Ukrajině a nejtvrdším západním sankcím, jaké kdy byly zavedeny proti významné ekonomice. Uvádí to agentura Reuters s odkazem na ruskou verzi časopisu Forbes.
před 3 hhodinami

Sněmovna v úvodním kole podpořila koaliční návrh zrušit nominační zákon

Poslanci ve středu odpoledne v úvodním kole podpořili návrh zrušit nominační zákon. Ten podle předkladatelů z řad koalice neplní účel. Předloha odolala návrhům na zamítnutí i na vrácení k dopracování, které vznesla opozice. Na programu byla také předloha o stanovení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Opozice znovu neprosadila debatu o budoucnosti veřejnoprávních médií. Pirátský předseda Zdeněk Hřib neuspěl ani s návrhem, aby poslanci projednali rozdělování zemědělských dotací.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek. Fond to uvedl s tím, že k uvedenému závěru došel na základě vyhodnocení nezávislých právních analýz. Současně uvedl, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

„Půjčování času." Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

Rusko manipuluje se svými ekonomickými statistikami, aby přesvědčilo spojence Ukrajiny, že jeho ekonomika odolává západním sankcím a že ji neovlivňují vysoké vojenské výdaje, prohlásil šéf švédské vojenské rozvědky Thomas Nilsson. Situace je však pro Moskvu nepříznivá. Podle Nilssona tamní ekonomice nepomáhají ani vyšší příjmy z ropy způsobené válkou na Blízkém východě. Na nepříznivou situaci už upozornil i sám šéf Kremlu Vladimir Putin, kritika přichází také z nižších pater.
před 23 hhodinami
