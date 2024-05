Když nakoupíme za hanebné ceny, tak je budou šroubovat nahoru, upozorňuje ekonomka

Překvapení jménem inflace, a to překvapení nemilé. Po prudkém zmírnění na začátku roku inflace v Česku opět poskočila nahoru – v dubnu téměř na tři procenta. Ekonomka a bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance Jana Matesová v Interview ČT24 sdělila, že opadla pozornost, zda prodejci až příliš nezvyšují ceny.

V dubnu byl podle ní poměrně zásadní vliv cen pohonných hmot a stejně jako v jiných zemích v Evropě i u nás zdražovaly potraviny. „Nad takto vysokou inflací nezvítězíte za tři měsíce. To není sprint, to je běh na dlouhou trať,“ říká ekonomka s tím, že ceny klesnou, ale určitě ne ve chvíli, kdy se bude říkat, že jsme inflaci už porazili, jako to prý dělají politici.

Co se stalo o Velikonocích

Podle Matesové je nyní důležité, aby neotupěla veřejná a politická pozornost namířená na pokusy o zdražování prodejci. „Nic se jinak nezměnilo, jen to soustředění na to, zda prodejci nezvyšují ceny moc, úplně opadlo,“ varuje. Stát podle ní musí najít způsob, jak případnému koordinovanému zdražování zabránit. Rozumná ekonomce přijde většina pravidel navrhovaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Politici by jim podle ní měli naslouchat.

„Ceny budou šroubovány nahoru, když budeme nakupovat i za něco, co nám přijde už hanebné. My to teď vidíme trochu u služeb,“ tvrdí Matesová s tím, že je zásadní, aby u potravin stát konkurenci hlídal. I členka Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská má obavy, aby oživení spotřeby nevedlo k omezení tlaku na prodejce, výrobce a zpracovatele. Sezonní pohyb cen nahoru byl podle ní značný.

„Měli jsme období Velikonoc. Lidé tentokrát možná více hleděli na množství zboží v košíku než na jeho cenu,“ sdělila Horská v 90' ČT24 s tím, že s ohledem na vývoj cen dovozu i v zemědělství je vidět nevyužitý prostor pro zlevňování potravin.