Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali vliv Trumpovy politiky na obchod s USA

Nahrávám video
Rok vlády Donald Trumpa přinesl spoustu změn, včetně nejistoty a nových obchodních pravidel spojených s vyššími dovozními poplatky. O tom, jak Trumpova politika mění obchodování českých firem s USA, v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali místopředseda Republican Overseas Czech Republic Marek Koten, ekonom Petr Bartoň a spoluvlastník firmy Eduard Model Accessories Vladimír Šulc. Debatou provázeli Nina Ortová a Jakub Musil. Dalším tématem pořadu byl vstup firmy Czechoslovak Group (CSG) na burzu a využívání bankovní identity v Česku.