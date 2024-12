Honda a Nissan oznámily plán spojit se

Plány na spojení firem Honda a Nissan přicházejí v době, kdy tradiční automobilky čelí rostoucí konkurenci ze strany amerického výrobce elektromobilů Tesla a také čínských rivalů.

Honda je druhou největší automobilkou v Japonsku, zatímco Nissanu patří třetí příčka. Tržní hodnota Hondy přesahuje čtyřicet miliard dolarů (zhruba 965 miliard korun) a tržní hodnota Nissanu se pohybuje kolem deseti miliard dolarů.

Automobilky předpokládají, že rozhovory dokončí zhruba v červnu. Plán fúze počítá s vytvořením nové holdingové společnosti, pod kterou by firmy Honda a Nissan spadaly. Součástí nové skupiny by se mohla stát rovněž automobilka Mitsubishi, která je strategickým partnerem Nissanu. Mitsubishi se hodlá do konce ledna rozhodnout, zda se do fúze zapojí.