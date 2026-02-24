Americký přepravní gigant žádá po zrušení Trumpových cel „plnou refundaci“


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK, Financial Times

Americký přepravce zásilek FedEx v pondělí podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil Nejvyšší soud USA. Podle agentury Reuters jde o zatím jeden z nejvýznamnějších pokusů o získání náhrady za tato cla a předpokládá se, že bude následovat vlna dalších žalob.

Terčem žaloby je americký Úřad celní a hraniční ochrany, který je součástí ministerstva vnitřní bezpečnosti USA. Žaloba požaduje „plnou refundaci“ zrušených cel, neuvádí však konkrétní částku.

Společnost FedEx podala žalobu u amerického Mezinárodního obchodního soudu, píše list Financial Times a připomíná, že jde o první velkou firmu, která k tomuto kroku přistoupila. FedEx patří k největším americkým dopravcům, dokonce se řadí mezi desítky největších amerických firem vůbec.

USA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná
Ilustrační fotografie

Nejvyšší soud Spojených států amerických v pátek označil za nezákonná plošná cla, která prezident Trump uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977.

List Financial Times upozorňuje, že Nejvyšší soud se zaměřil konkrétně na to, jak Trump implementoval IEEPA, a ostatní otázky ponechal na nižších soudech. Odborníci uvedli, že otázkou vrácení peněz se bude pravděpodobně zabývat Soud Spojených států pro mezinárodní obchod, který je zaplaven případy daňových poplatníků žádajících o vrácení peněz.

Nezávislá výzkumná iniciativa Penn-Wharton Budget Model podle agentury Reuters odhaduje, že americké ministerstvo financí na clech zavedených podle IEEPA vybralo více než 175 miliard dolarů (zhruba 3,6 bilionu korun).

Cla deset procent, časem možná patnáct

Trump poté, co Nejvyšší soud zrušil jeho předchozí cla, ohlásil zavedení nového cla na základě jiného zákona. Toto nové clo ve výši deset procent začalo platit v úterý. Americký prezident o víkendu avizoval, že ho zvýší na patnáct procent, příslušný dekret ale ještě nepodepsal.

Nová globální cla budou patnáct procent, ne deset, oznámil Trump
Prezident USA Donald Trump

„Bílý dům pracuje na formálním nařízení, které zvýší globální celní sazbu na patnáct procent,“ řekl agentuře Bloomberg zástupce Trumpovy administrativy. „Časový harmonogram pro zavedení vyšší sazby zatím nebyl stanoven,“ doplnil úředník.

Jaké má Trump zákonné pravomoci

Dle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může americký prezident zavádět nová cla ve výši až patnáct procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres.

Podle analýzy Bloombergu činila americká průměrná efektivní celní sazba před rozhodnutím soudu 13,6 procenta. Po zrušení cel podle IEEPA a zavedení nového plošného desetiprocentního poplatku průměrná sazba klesla na 10,2 procenta. Pokud dojde k navýšení nových cel na patnáct procent, průměrná efektivní sazba bude činit 12,1 procenta. V roce 2024 činila průměrná americká celní sazba 2,3 procenta.

Trumpova vláda podle listu The Wall Street Journal zároveň zvažuje uvalení nových cel na několik odvětví odůvodněných národní bezpečností. Tato cla se mají opírat o článek 232 obchodního zákona z roku 1962 a mohla by se týkat oblastí jako jsou velká bateriová úložiště, plastová potrubí, kovové armatury, průmyslové chemikálie nebo zařízení pro elektrické a telekomunikační sítě.

Nejistota ohledně Trumpových cel dopadá i na české firmy
Nejistota ohledně Trumpových cel dopadá i na české firmy

Výběr redakce

Česko si připomíná čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

ŽivěČesko si připomíná čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

10:30Aktualizovánopřed 10 mminutami
Americký přepravní gigant žádá po zrušení Trumpových cel „plnou refundaci“

Americký přepravní gigant žádá po zrušení Trumpových cel „plnou refundaci“

před 13 mminutami
Na zhruba desítce míst platí povodňová bdělost

Na zhruba desítce míst platí povodňová bdělost

před 37 mminutami
Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

00:23Aktualizovánopřed 40 mminutami
Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj

Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj

09:27Aktualizovánopřed 55 mminutami
Je to válka o svobodu, řekl Rutte k výročí velké ruské agrese

Je to válka o svobodu, řekl Rutte k výročí velké ruské agrese

10:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Dálnici D2 u Břeclavi blokoval havarovaný kamion

Dálnici D2 u Břeclavi blokoval havarovaný kamion

08:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bouba a kiki fungují i u kuřat. Vědci boří jeden z pilířů jazykovědy

Bouba a kiki fungují i u kuřat. Vědci boří jeden z pilířů jazykovědy

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Americký přepravní gigant žádá po zrušení Trumpových cel „plnou refundaci“

Americký přepravce zásilek FedEx v pondělí podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil Nejvyšší soud USA. Podle agentury Reuters jde o zatím jeden z nejvýznamnějších pokusů o získání náhrady za tato cla a předpokládá se, že bude následovat vlna dalších žalob.
před 13 mminutami

Nejistota ohledně Trumpových cel dopadá i na české firmy

Spojené státy přestanou v úterý vybírat cla, která koncem minulého týdne zrušil americký Nejvyšší soud. Ten je označil za nezákonná. Místo toho ale mají začít platit nová cla, která americký prezident Donald Trump uvalil na základě jiné právní úpravy v reakci na rozhodnutí soudu. Nepřehledná celní politika dopadá i na české firmy.
před 6 hhodinami

USA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná

Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). Vyplývá to z oznámení zveřejněného v systému CSMS, což je oficiální komunikační platforma americké celní správy. V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Za protispotřebitelské praktiky rozdal loni ERÚ rekordní pokuty

Energetický regulační úřad (ERÚ) uložil vloni obchodníkům za praktiky, které poškozují spotřebitele, pokuty za 18,5 milionu korun. Jde o rekordní částku za více než dvacetileté fungování úřadu. Za poslední dva roky se objem pokut více než zdvojnásobil. Součástí loňských sankcí byla i zatím nejvyšší samostatná pokuta šest milionů korun pro společnost Elgas Energy. Roste i počet případů takzvaných energošmejdů, informoval v pondělí ERÚ.
před 21 hhodinami

Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet

Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru pro server denik.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet. Premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentův krok ocenil.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

VideoPapajanovský rozpočtu vytýká nezákonnost, Mach ho chce vyrovnat bez vyšších daní

Vláda chce postupně vyrovnat státní rozpočet bez navyšování daní, uvedl v Duelu ČT24 náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD). Pomoci by v tom měly podle něj škrty v byrokracii státu, lepší výběr daní a hospodářský růst. „Představa, že bychom to dělali jenom seškrtáním výdajů, to by šlo proti hospodářskému růstu,“ podotkl Mach. „Rozpočet, který předložila (ministryně financí) Alena Schillerová (ANO) porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, jde proti trendu snižování schodků. Je to rozpočet, který meziročně zvýší schodek,“ varoval poslanec Jan Papajanovský (STAN). „To je za nás velká chyba a velký rozdíl proti tomu trendu, který jsme tady měli v letech předcházejících,“ dodal. Tématem Duelu ČT24 moderovaného Martinem Řezníčkem byla také obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a systém obchodování s emisními povolenkami ETS2.
včera v 09:12

VideoCeny mléka i másla spadly nejníž za několik let. I díky čínským clům

Máslo i pod dvacet korun za kostku, mléko i pod deset korun za litr. Důvodem snížení cen je výrazně vyšší nabídka na evropském trhu, než je poptávka. A tak výrobci musí snižovat ceny, aby zboží vůbec udali. Při srovnání lednových hodnot byly ceny nejnižší za posledních pět let. Přebytek mléka na trhu způsobila mimo jiné dovozní cla na mléčné výrobky z EU, která zavedla Čína. Výkyvy výkupních cen ale nejsou neobvyklé. „Myslím, že už jsme se dostali na hranici, kde průměrné ceny zůstanou,“ odhaduje majitel Němcovy selské mlékárny Radonice Tomáš Němec. Mléčné výrobky tvoří 15 procent útrat za potraviny.
22. 2. 2026

Obnovte tranzit ropy, nebo zablokujeme protiruské sankce, hrozí Maďarsko Kyjevu

Maďarsko zablokuje dvacátý balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do země. Ve videopříspěvku to v neděli na facebooku řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Budapešť z toho důvodu bude blokovat i unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Tranzit suroviny ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska byl přerušen koncem ledna.
22. 2. 2026Aktualizováno22. 2. 2026
Načítání...