Zvyšování věku odchodu do penze je červená linie, říká Šafránková. Lidé žijí déle a rodí se méně dětí, namítá Jurečka

Tereza Rozalie Vochozková

před 3 h hodinami | Zdroj: ČT24

Události, komentáře: Debata o projednávání důchodové reformy (zdroj: ČT24)

Pro SPD je dle místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránkové nepřijatelné zvyšování věku odchodu do penze nad 65 let i zpomalování nově přiznaných důchodů od roku 2026. Zvyšování věku odchodu do penze podle ní povede k tomu, že více lidí bude využívat předčasných důchodů či krátkodobých pracovních neschopností. „Ve finále nás to může stát ještě více peněz,“ prohlásila v pořadu Události, komentáře. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) argumentoval tím, že lidé se dožívají vyššího věku, rodí se méně dětí a mladí přicházejí na trh práce později. Ministr si ale prý uvědomuje, že někteří lidé nevydrží pracovat až do 65 let, proto zavádí nástroj náročných profesí. Detaily chce představit ve čtvrtek.

„Verdikt Ústavního soudu k valorizaci penzí by mohl následnou debatu o důchodové reformě (ve sněmovně) kultivovat,“ odpověděl Jurečka na dotaz, zda při projednávání penzijní reformy v dolní komoře očekává obstrukce. „Opozice samozřejmě má právo se vyjadřovat, má právo mluvit dlouho, ale nemá to být destrukce parlamentního demokratického procesu,” míní ministr. Vláda by mohla reformu důchodů dle Jurečky projednávat za čtyři až pět týdnů, poslanci by ji tak podle něj mohli začít projednávat do letních prázdnin. „Byl bych rád, kdybychom do konce července návrh ve sněmovně projednali a postoupili jej do Senátu,“ doplnil. „My určitě budeme používat veškeré argumenty, abychom vládní pětikoalici přesvědčili o tom, že důchodová reforma musí být udělaná zeširoka,“ prohlásila Šafránková. „Musí obsahovat prorodinná opatření, musí zahrnovat reformu exekucí, pracovat s lidmi, kteří jsou dnes na šedém trhu práce,“ vyjmenovala.

Jurečka: S SPD se shodujeme v prorodinných opatřeních Penzijní reforma by podle ní měla mít podporu všech sněmovních politických stran, aby měli lidé jistotu, že budoucí vláda změny nezruší. Šafránková se s Jurečkou shoduje v tom, že reforma důchodů je zapotřebí co nejrychleji. „Aby tu byly v budoucnu dostatečné, férové důchody, musíme reformu přijmout,“ podotkl Jurečka. Pro SPD je dle Šafránkové nepřijatelné zvyšování věku odchodu do penze nad pětašedesát let a zpomalování nově přiznaných důchodů od roku 2026. „Je to pro nás červená linie, přes kterou nechceme jít,“ zdůraznila. Dle Jurečky se shoda mezi politickými stranami nenalézá lehce. Ocenil však, že SPD se snaží diskuzi vést věcně a k návrhu poslali i své připomínky. „Shodujeme se v silných prorodinných demografických opatřeních,“ uvedl ministr. Co se týče zvyšování věku odchodu do důchodu, Jurečka podotkl, že se lidé dožívají vyššího věku. „Máme tu také zhruba o devět set tisíc dětí méně za posledních třicet let, které se nenarodily a už se ani nenarodí. To je další velký problém. Třetí problém je, že mladí přicházejí později na trh práce,“ doplnil. Ministr si ale prý uvědomuje, že někteří lidé nevydrží pracovat třeba do pětašedesáti let, proto zavádí nástroj náročných profesí.