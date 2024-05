Zranitelní zákazníci mají být lépe chráněni před náhlým odpojením od elektřiny

Zranitelní zákazníci budou do budoucna lépe chráněni před náhlým odpojením dodávek elektřiny. Týkat se to bude lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů závislí na stálém přívodu elektrické energie. Příslušné nařízení schválila vláda, řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministři rovněž podpořili novelu zavádějící nepřetržitý monitoring emisí škodlivých látek.

Výsledky z měření emisí budou nově předávány výhradně digitálně do centrálního registru, a to přímo měřicími skupinami. Tím podle Hladíka odpadne firmám administrativa. Dosud musejí výsledky měření posílat v papírové podobě Českému hydrometeorologickému ústavu a České inspekci životního prostředí.

Ministr životní prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) také oznámil, že vláda schválila novelu zákona o ochraně ovzduší zavádějící nepřetržitý monitoring emisí škodlivých látek. Ta nyní poputuje do parlamentu. „Novela rozšiřuje množství firem, které budou nepřetržitě sledovat emise škodlivých látek. Také stanovuje jednoznačná pravidla pro jednorázová měření emisí i pravidla pro firmy, které musí omezit prašnost při stavbách nebo třeba demolicích,“ řekl Hladík. Cílem řady opatření je zlepšit kvalitu ovzduší ve městech a obcích, více využívat digitální nástroje a snížit administrativu.

S institutem zranitelného zákazníka počítá už současná podoba energetického zákona, dosud však nebylo možné práva uplatňovat. Vládní nařízení nastavuje ochranu pro lidi, kteří ve svém bydlišti využívají na elektřinu napojené terapie nebo jiné kompenzační prostředky pro zachování základních životních funkcí. Cílem podle Jurečky je, aby se tito lidé neocitli ze dne na den bez elektřiny, což by mohlo ohrozit jejich život.

„Díky povinnosti nepřetržité kontroly technologií skončí dohady, zda firmy skutečně používají filtry nebo odhlučovače průběžně, i když se znečišťující látky zrovna neměří,“ poznamenal ministr. Povinnost kontinuální kontroly se od roku 2026 dotkne nově 7700 zdrojů, celá řada provozovatelů už ale nepřetržité měření nainstalováno podle Hladíka má. Od roku 2028 se povinnost rozšíří na sektory tavení skla, nerostů, petrochemie, výroby vápna, dřevotřísky a další.

Další částí novely je zavedení minimálních vzdáleností obytné zástavby od zdrojů znečištění, především prachu či zápachů. „Bude upravena nová vyhláška, která určuje odstupové vzdálenosti okolo 200 metrů, maximálně však 500 metrů pro jednotlivé typy provozů,“ řekl Hladík. Platit to bude pro nové provozy i při změně provozovatele či typu výroby v současném výrobním areálu.

Nově se také navýší poplatek za znečištění, a to o inflaci, která nastala od jeho posledního zvýšení. Podle ve středu schválené verze bude poplatek o inflaci dále navyšován každoročně. Návrh také upravuje nízkoemisní zóny. „Umožňuje konkrétnímu městu si zavést nízkoemisní zónu podle jeho parametrů. Nebude to dáno zákonem, ale zastupitelstvo obce si určí, které typy, kategorie vozidel nebude možné vpustit třeba do historických center,“ vysvětlil ministr.