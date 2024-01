Znásilnění bývá opakované, systém to tak ale nebere, vadí Urbanové. Malá chce debatu o trestní politice

Musíme si uvědomit, že sexualizované a domácí násilí jsou věci, které pachatel dělá opakovaně, systém se na to ale tímto způsobem nedívá, prohlásila členka podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Barbora Urbanová (STAN) v Událostech, komentářích. Pokud bude soudní praxe takto pokračovat, zákonodárci by legislativu měli změnit, myslí si. Předsedkyně podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťána Malá (ANO) podotkla, že v tuto chvíli je namístě debata o trestní politice. Soudy by podle ní měly brát v potaz, jak jejich rozhodnutí ovlivní životy obětí a jejich rodin.

Rozhodnutí soudu, kdy muž za opakované znásilnění své nevlastní dcery dostal jen podmínku, vyvolalo u části veřejnosti velmi negativní reakce. „Dle trestního zákoníku to (podmíněný trest) možné je. Pokud tam existují nějaké polehčující okolnosti, soud může zvážit, že k nim přihlédne a podmínku uloží. Bohužel je to tak,“ okomentovala Urbanová. Podle ní je to v praxi naprosto běžné. „Od roku 2020 do roku 2022 máme přes šedesát procent uložených podmínek za znásilnění v odstavci dva, což je penetrativní znásilnění,“ podotkla. Podle ní to není správné.

„Ve vztahu k veřejnosti, jakou zprávu to vysílá navenek, to v pořádku rozhodně není,“ míní Malá. Veřejnost by si podle ní zasloužila vysvětlení. Proto prý v úterý hovořila s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). „V okamžiku, kdy bude doručeno písemné vyhotovení rozsudku, tak s předsedkyní podvýboru pro justici uspořádáme podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí a umožníme členům senátu, který o tom rozhodoval, vystoupit a vyjádřit se,“ prozradila.

Debata o trestní politice je v tuto chvíli podle ní namístě. „Není možné trestat třeba majetkové trestné činy přísněji, než jsou tyto trestné činy,“ myslí si. Veřejnosti se prý Malá nediví, že je rozzlobená a věc vnímá velmi citlivě.