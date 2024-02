Růst mýtného vláda podpořila. K připravenosti na euro se vrátí za rok

„Více než 80 procent vozidel bude mít stejnou výši mýta od 1. března jako od 25. března,“ řekl Kupka před jednáním kabinetu. Změna se bude týkat zejména starších nákladních vozidel s menším počtem náprav, záležet bude také na jejich hmotnosti.

Vláda ve středu schvalovala sazby platné od 1. března i od 25. března, aby pravidla byla předem jasná a dopravci se na ně mohli připravit, uvedl Kupka. Upravit sazby rovnou od 1. března na správné hodnoty nebylo možné, protože je nešlo v tak krátkém čase zapracovat do systému výběru mýta, řekl.

Sdružení tuzemských silničních dopravců Česmad Bohemia zatím ke změnám uvedlo, že budou znamenat bezprostřední zdražení dopravy. Obsáhleji se pak k novince vyjádří zřejmě odpoledne.

Změna mýtného vychází z evropské směrnice, která zavádí v dopravě poplatek za emise oxidu uhličitého. V meziresortním připomínkovém řízení úředníci zjistili, že některé hodnoty nastaveného mýtného neodpovídají směrnici. Kupka pak úředníkům odpovědným za chybu uložil finanční trest a vedoucího příslušného útvaru zbavil funkce. Ministerstvo následně tabulku mýtných tříd upravilo, v nové podobě bude platná od 25. března, na kdy je stanovena účinnost evropské směrnice.

Změna sazeb mýtného podle Kupky nepřinese dopravcům žádné významné administrativní problémy. Dopad na výběr mýtného bude podle něj minimální.

K hodnocení připravenosti na euro se Česko vrátí za rok

Vláda podle očekávání nestanovila termín vstupu Česka do eurozóny ani do mechanismu směnných kurzů ERM II, který členství předchází. Vyzvala Národní ekonomickou radu vlády (NERV) a Legislativní radu vlády, aby do konce října vyhodnotily hospodářské a právní dopady zapojení do ERM II a zavedení eura. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) po jednání kabinetu uvedl, že k hodnocení připravenosti země na společnou evropskou měnu se kabinet vrátí v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy už bude jasné, zda Česko letos splní kritéria pro zavedení eura.

Stanjura upozornil, že loni Česko nesplnilo kritérium cenové stability a kritérium deficitu veřejných financí. V příštím roce splnění fiskálního kritéria očekává, naopak splnění inflačního kritéria považuje za nepravděpodobné, a to i přes očekávané výrazné snížení roční inflace z loňských 10,7 procenta.