ŽIVĚ: Sněmovna má znovu schvalovat Den samizdatu

Sněmovna a Senát se neshodly na tom, na který termín by měl připadat Den samizdatu, připomínající vydávání tiskovin vlastním nákladem v totalitních režimech. Podle Senátu by to měl být 27. duben, který by připadal mimo jiné na výročí vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Sněmovna schválila 12. říjen na památku 92 českých a slovenských vydavatelů samizdatů, kteří protestovali proti uvěznění svého kolegy.

Senát navíc znovu mezi významné dny navrhl zařadit 24. červen jako Den památky obcí a sídel vyhlazených během nacistické okupace. Připadal by na výročí vypálení osady Ležáky na Chrudimsku v roce 1942 v souvislosti s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Horní komora parlamentu podobný návrh předložila samostatně už v listopadu 2020, sněmovna jej ale v předvolebním složení nestihla projednat.