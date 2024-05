Fiala odešle prezidentovi návrh na Ženíškovo jmenování ministrem ještě v pátek

Premiér Petr Fiala (ODS) se ve Strakově akademii sešel s kandidátem na ministra pro vědu, výzkum a inovace Markem Ženíškem (TOP 09). Probrali spolu Ženíškovy priority ve funkci i to, co by chtěl v čele ministerstva do voleb stihnout. Návrh na jmenování Ženíška odešle premiér prezidentovi Petru Pavlovi ještě v pátek.