Ministrem pro vědu má být Marek Ženíšek. Výkonný výbor TOP 09 schválil nominaci

Výkonný výbor koaliční TOP 09 podpořil nominaci předsedy sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška (TOP 09) na post ministra pro vědu, výzkum a inovace. Předsednictvo strany jej výboru navrhlo v úterý. Ženíšek tehdy řekl, že by za své priority považoval rozpočet a chystaný zákon, který by měl reformovat transfer technologií. Bývalou ministryni Helenu Langšádlovou (TOP 09) by mohl nahradit příští týden, informovala strana v tiskové zprávě.