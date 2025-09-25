Kvůli silnému větru bylo v Česku ráno bez dodávek elektřiny kolem osmnácti tisíc odběratelů, informovala mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová. Nejvíce zasažené jsou Rychnovsko, Semilsko a Olomoucko. Výstraha meteorologů před silným větrem platí v částech Královéhradeckého, Olomouckého a také Moravskoslezského kraje do čtvrtečního poledne.
Silný vítr zaměstnal hasiče a omezil dodávky elektřiny
„Přijali jsme výstrahu meteorologů, navýšili jsme počty pracovníků, jsme v terénu, pracujeme na obnově dodávek, ten předpoklad je během dnešního dne,“ uvedla mluvčí.
Společnost ráno evidovala 31 poruch na vedení vysokého napětí, další poruchy byly na nízkém napětí. Nejhorší situace byla v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji, kde se ocitlo bez proudu kolem devíti tisíc odběratelů. Zhruba tři tisíce domácností bylo ráno bez elektřiny také na Semilsku v Libereckém kraji a rovněž kolem tří tisíc na Olomoucku.
Dvě stovky událostí v Olomouckém kraji
V Olomouckém kraji evidují v souvislosti se silným větrem hasiči přes dvě stě událostí. „Máme za sebou náročný den i noc. Krátce po půlnoci jsme museli ve spolupráci s policií uzavřít silnici první třídy č.11 v úseku z Rudoltic na hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Bylo to z důvodu povětrnostních podmínek, silných poryvů větru a velkého nebezpečí pro zasahující hasiče, kteří zde odstraňovali větší množství popadaných stromů,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Podle dopravních informací policie byl úsek silnice z Rudoltic u Sobotína přes horské sedlo Skřítek směrem na Bruntál uzavřen v 00:25, jde o trasu v délce 15 kilometrů, kde se nacházelo na 30 spadlých stromů. „Komunikace bude uzavřena do doby, než se ztiší vítr a umožní hasičům odstranit popadané stromy, kterých jsou tam desítky. Předpoklad otevření komunikace je dnes (ve čtvrtek) od 17:00, ale jedná se o předběžný odhad,“ řekl mluvčí policie Libor Hejtman.
Uzavřeny byly i další úseky silnic nižších tříd, například mezi Oskavou a Novým Malínem a Libinou a Mladoňovem na Šumpersku, podle policie by již měly být problémy odstraněny.
Uzavřeny jsou kvůli popadaným stromům stále některé tratě. Podle informací Českých drah je zastaven kvůli překážkám na trati provoz v úseku Šumperk - Libina, zavedeny jsou náhradní autobusy. Trať se zavírala kolem 04:30, s omezením se počítá zhruba do čtvrtečního poledne.
Problémy hlásí i Pardubický kraj
Silný vítr v noci přidělal práci hasičům i v Pardubickém kraji. Museli vyjíždět k dvanácti událostem spojeným s počasím, zvláště pádům stromů. „V Králíkách jsme zabezpečili utrženou reklamní plachtu. Brzy ráno v Hradci nad Svitavou vlak najel do větví stromu, které uvízly ve sběrači. Evakuovali jsme 23 lidí z vlaku,“ uvedli hasiči na síti X.
Výstraha meteorologů platí od středečního dopoledne, foukat může na severovýchodě Česka vítr s nárazy kolem 80 kilometrů v hodině, na horách může rychlost větru přesáhnout 90 kilometrů za hodinu.
Ve středu ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v nižších polohách naměřila nejvyšší náraz větru stanice Šternberk, a to 89 kilometrů za hodinu a i ve čtvrtek ráno se tam objevují nárazy kolem 80 kilometrů v hodině uvedli meteorologové na Facebooku.
Nebe bude ve čtvrtek převážně zatažené, déšť může být i trvalejší a ojediněle vydatnější. Teploty přes den vystoupají maximálně k sedmi až dvanácti stupňům Celsia.
Oteplení už od pátku
Srážky začnou ubývat a déšť se utiší už během čtvrtečního odpoledne a večera. V pátek bude nadále zataženo nebo oblačno, pršet ale bude už jen místy a teploměr může ukázat až sedmnáct stupňů Celsia.
Od začátku víkendu meteorologové čekají polojasné nebe, v sobotu s ojedinělým slabým deštěm nebo mrholením, v neděli se mohou objevit slabé přeháňky. Teploty budou v obou víkendových dnech stoupat k patnácti až devatenácti stupňům Celsia.
Podobné počasí vydrží podle předpovědi také na začátku příštího týdne. Nebe bude až jasné, beze srážek a teploty se budou blížit dvaceti stupňům.