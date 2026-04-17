VideoZaměstnavatelé chtějí rozšířit benefity o další možnosti péče o duševní zdraví


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Zaměstnavatelé chtějí rozšířit zdravotní benefity o další možnosti péče o duševní zdraví
Častější pocity vyhoření, a to už v nejmladším produktivním věku. To je téma nejen pro psychology, ale také zaměstnavatele. Ti chtějí rozšířit zdravotní benefity i o další možnosti péče o duševní zdraví. Příští týden se proto sejdou s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Podle vedoucího psychologa z Národního ústavu duševního zdraví Marka Preisse bývají první příznaky vyhoření tělesné nebo psychické. Podle ředitele společnosti STADA ČR Martina Šlégra 71 procent Čechů říká, že někdy zažilo pocit vyhoření.

Výběr redakce

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

před 1 hhodinou
Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

před 9 hhodinami
Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka

Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka

před 10 hhodinami
Zástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

Zástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

před 11 hhodinami
Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

před 11 hhodinami
Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Zemřel herec Jan Potměšil

Ve věku šedesáti let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila ČTK jeho manželka Radka Potměšilová. Herec byl již od začátku 90. let upoután na invalidní vozík. Aktivně se zapojil do sametové revoluce. V posledních třech letech měl Potměšil vážné zdravotní problémy.
07:13Aktualizovánopřed 8 mminutami

před 26 mminutami

Nový most v Praze má pomoci MHD, motoristům zůstane uzavřen

Po dvanácti letech má Praha nový most přes Vltavu. Pro pravidelný provoz tramvají a autobusů začne Dvorecký most sloužit od soboty 18. dubna, kdy se řada linek vydá do nových tras a nabídne lepší propojení obou břehů Vltavy. Přístupný bude pro cyklisty i chodce. Pro individuální automobilovou i motocyklovou dopravu zůstane uzavřen.
před 56 mminutami

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Za posledních šest let klesl počet obětí dopravních nehod v Česku téměř o čtvrtinu. Zatímco v roce 2019 na silnicích zemřelo 547 lidí, loni to bylo 421. Tuzemsko se v tomto ohledu zlepšuje rychleji než unijní průměr, vyplývá ze zprávy Evropské komise. EU si už v roce 2018 stanovila cíl snížit do roku 2030 počet úmrtí a vážných zranění na silnicích o padesát procent. Ačkoliv se však celkový počet obětí nehod snižuje, stanovenému cíli tempo poklesu neodpovídá.
před 1 hhodinou

Schillerová a Tejc představí svá zjištění k bitcoinové kauze

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) v pátek na tiskovém briefingu představí svá zjištění k bitcoinové kauze. Tejc má zároveň oznámit výsledky auditu, který po svém nástupu na ministerstvo zadal. Loňské přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti stále vyšetřuje policie. Obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti čelí Tomáš Jiřikovský, který bitcoiny ministerstvu daroval. Kauza vyvolala rozpory mezi tehdejšími vládními stranami kabinetu Petra Fialy (ODS).
před 2 hhodinami

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Sněmovna ve čtvrtek po deseti hodinách debat přerušila mimořádné jednání, které vyvolala opozice mimo jiné kvůli růstu cen pohonných hmot či změně financování veřejnoprávních médií. Rozpravu ovládli zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, kteří ji využili ke kritice svých odpůrců, předchozího kabinetu a k pozitivnímu vylíčení svých dosavadních nebo chystaných kroků. Promluvit mohli pouze představitelé s přednostním řečnickým právem, na všechny se ale během vymezené doby nedostalo.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

V podzimních komunálních volbách nebudou obhajovat mandát primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) ani primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS). Vaňková oznámila, že nebude znovu kandidovat ze zdravotních důvodů. Z ostravské komunální politiky zase odchází zastupitel a dřívější dlouholetý primátor města Tomáš Macura (nestr., dříve ANO), který mezi důvody zmiňuje deziluzi z politiky posledních let. Komunální volby se letos konají devátého a desátého října.
před 9 hhodinami

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v Praze setkal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem. Předmětem jednání byly české alianční závazky a armáda. Česká vláda podle Babiše považuje obranyschopnost a závazky vůči NATO za prioritní. Udělá vše pro to, aby je splnila, prohlásil premiér. Kabinet přitom čelí kritice za výši výdajů na obranu. Babiš tvrdí, že obě strany mají rozdílné údaje o výdajích a jejich podílu na HDP, proto si je vymění. Podle Rutteho musí všichni alianční závazky plnit, zvyšování výdajů je klíčové.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
