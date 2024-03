Zájem o bydlení v menších městech a vesnicích sílí, často tam však chybějí základní služby

V Česku roste zájem o bydlení mimo velká města. Lidí podle aktuálních dat Českého statistického úřadu přibývá hlavně v obcích do tří tisíc obyvatel. V nich žije každý třetí člověk. Často však v menších obcích a vesnicích chybějí základní služby. Investice by vyšly na miliardy korun.

Některé obce zejména v oblasti blízko české a moravské metropole čelí přelidnění. Řeší pak nedostatek místa ve školách nebo problémy v dopravě.

„V roce 200 jsme měli 83 rodinných domů, dnes jsme na 620 rodinných domech. To znamená, že jen za posledních dvacet let se tu přistavělo 430 domů. Došlo k tomu, že infrastruktura už nestíhala,“ uvádí starosta středočeského Zlonína Miroslav Kratochvíl (nestr.).

Před čtyřmi lety proto schválili nový územní plán, ze kterého vyjmuli zhruba dvanáct hektarů pozemků určených pro stavbu 250 až tří set domů. „Naopak jsme posílili pozemky na infrastrukturu obce. Nemáme dětská hřiště, mateřské školy,“ popsal Kratochvíl.

Věkový průměr obyvatel obce nedaleko Kostelce nad Labem je v současnosti třicet let. Trvale hlášených je v obci 1360 lidí, z toho více než 520 dětí do patnácti let.