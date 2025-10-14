Státní zástupce podal návrh na potrestání za napadení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Rozhodl tak ve zkráceném přípravném řízení. Muž, který na předvolebním mítinku expremiéra uhodil francouzskou holí, je stíhán z přečinu výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví, sdělil v úterý České televizi státní zástupce Miroslav Nogol. Muži hrozí až pět let vězení.
Za útok na Babiše hrozí muži až pět let vězení
„Dnes (v úterý) byl podán návrh na potrestání k Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku,“ uvedl Nogol s tím, že muži může za pokus o ublížení na zdraví hrozit až pět let vězení.
Policisté čtyřiašedesátiletého muže s iniciály V. N. zadrželi bezprostředně po útoku. Následně si případ převzali krajští kriminalisté. Ti případ řešili ve zkráceném přípravném řízení a muže obvinili 23. září, tři týdny po incidentu.
„Prověřování potvrdilo, že muž udeřil politika vysokou intenzitou francouzskou berlí jednou ranou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu otáčel zády,“ sdělila tehdy v tiskové zprávě mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.
Policisté pracovali s výpověďmi asi dvaceti osob
Policie pracovala i s výpovědí předsedy ANO. „Policisté v průběhu prověřování pracovali s výpověďmi zhruba dvaceti osob, včetně Andreje Babiše, vyhodnocovali zajištěné materiály a další informace,“ dodala Štětínská s tím, že muž se k činu doznal.
Útočník se dva dny po mítinku prostřednictvím sociální sítě Babišovi omluvil a útok označil za zkrat. „Pochopil jsem, že jsem se choval velmi špatně, zřejmě ve mně bouchly saze, a nevím, co to do mne vjelo. Určitě okamžitý zkrat,“ napsal v příspěvku.
„Panu Andreji Babišovi se tímto velmi omlouvám, lituji svého výpadu proti jeho osobě a doufám, že je zdravý a v pořádku! Zároveň mu dodatečně přeji vše nejlepší ke včerejším narozeninám,“ uzavřel.
K incidentu došlo 1. září na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku. Expremiér po napadení odjel na vyšetření do nemocnice a rušil program na další dny.