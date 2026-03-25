Za nehodu v opilosti určil soud prezidentovu řidiči trest zákazu řízení a pokutu

Okresní soud v Náchodě potrestal řidiče prezidenta Petra Pavla za nehodu v opilosti zákazem řízení na osmnáct měsíců a peněžitým trestem 52 500 korun. Rozsudek není pravomocný, řidič Vojtěch Kopp se na místě odvolal. Člen policejní ochranné služby Kopp havaroval loni 8. února večer v České Čermné na Náchodsku, kde byl prezident na chalupě. Kopp a další policisté měli na starosti jeho ochranu, prezident v havarovaném autě nejel. Poškozené odkázal soud na občanskoprávní řízení.
Kopp porušil podle soudu povinnosti řidiče a povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru. Podle soudu nebyla zásadní míra opilosti v době nehody, ale že Kopp pil alkohol v době služební pohotovosti. „Obžalovaný byl řidičem svěřeného služebního vozidla a měl povinnost ho střežit. Musel si být velmi dobře vědom, že nesmí požívat alkoholické nápoje. Přesto tuto povinnost porušil,“ uvedla soudkyně Jana Geislerová. Koppovo jednání bylo podle ní úmyslné.
Státní zástupce obžaloval Koppa z porušení povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru. Soud plně vyhověl návrhu jeho trestu, potvrdil i předloženou kvalifikaci trestného činu.
„Obžalovaný jak v době výkonu služby, tak i v době pracovní pohotovosti požíval alkoholické nápoje,“ uvedl žalobce Lukáš Vodička, podle něhož musí být policista i v době pohotovosti připraven okamžitě nastoupit do služby. Požití alkoholu podle něj bylo příčinou nehody. Státní zástupce se vzdal práva na odvolání.
Kopp odmítl před soudem obžalobu. Uvedl, že požití alkoholu nemělo vliv na jeho jízdu a havárii. Od loňského března je mimo službu. Podle obhájce Pavla Kroupy se Kopp nedopustil úmyslného trestného činu, povinnost příslušníka neporušil. Jde podle něj vzhledem k nízké hladině alkoholu v krvi obžalovaného o přestupek, který by se měl řešit kázeňským řízením. Obžalovaný podle advokáta nerozporuje, že alkohol požil, že překročil rychlost jízdy a ujel z místa nehody.
Zhruba hodinu po nehodě Kopp nadýchal téměř 1,5 promile. V době nehody měl podle znalce v krvi 0,21 až 0,22 promile, protože alkohol požitý krátce před nehodou mu ještě nestačil přejít do krve.
Kopp: Zapovídali jsme se
Kopp tvrdí, že si dal v České Čermné po skončení služby na zabijačce občerstvení, vypil zhruba necelá dvě piva a dvě sklenky slivovice a pak v době pohotovosti sedl do služebního auta BMW X5, jímž vezl sebe a další dva policisty z ochranné služby na ubytovnu. I jeho spolucestující byli podle spisu opilí, za což byli kázeňsky potrestáni.
Kopp vyjel v obci ze zatáčky a narazil postupně do plotu, sloupu elektrického vedení a stojícího auta. Z místa nehody podle obžaloby ujel a zastavil zhruba po čtvrt kilometru.
Kopp u soudu uvedl, že se s kolegy zapovídal a zatáčka, do které najel „svižněji“, ho překvapila. Soud poukázal na to, že výpovědi spolucestujících v autě nepotvrdily jeho verzi o zapovídání se. K ujetí od nehody Kopp uvedl, že chtěl zastavit na bezpečném místě, a ne v zatáčce.
S nároky na náhradu škody se do řízení přihlásili ministerstvo vnitra a občan České Čermné, kterému Kopp při nehodě zničil auto. Soudkyně je odkázala do občanskoprávního řízení. U resortu proto, že nedoložil výši škody na rozbitém BMW. U poškozeného majitele auta proto, že dostal náhradu škody od pojišťovny.