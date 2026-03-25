Za nehodu v opilosti určil soud prezidentovu řidiči trest zákazu řízení a pokutu


25. 3. 2026Aktualizovánopřed 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Okresní soud v Náchodě potrestal řidiče prezidenta Petra Pavla za nehodu v opilosti zákazem řízení na osmnáct měsíců a peněžitým trestem 52 500 korun. Rozsudek není pravomocný, řidič Vojtěch Kopp se na místě odvolal. Člen policejní ochranné služby Kopp havaroval loni 8. února večer v České Čermné na Náchodsku, kde byl prezident na chalupě. Kopp a další policisté měli na starosti jeho ochranu, prezident v havarovaném autě nejel. Poškozené odkázal soud na občanskoprávní řízení.

Kopp porušil podle soudu povinnosti řidiče a povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru. Podle soudu nebyla zásadní míra opilosti v době nehody, ale že Kopp pil alkohol v době služební pohotovosti. „Obžalovaný byl řidičem svěřeného služebního vozidla a měl povinnost ho střežit. Musel si být velmi dobře vědom, že nesmí požívat alkoholické nápoje. Přesto tuto povinnost porušil,“ uvedla soudkyně Jana Geislerová. Koppovo jednání bylo podle ní úmyslné.

Státní zástupce obžaloval Koppa z porušení povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru. Soud plně vyhověl návrhu jeho trestu, potvrdil i předloženou kvalifikaci trestného činu.

„Obžalovaný jak v době výkonu služby, tak i v době pracovní pohotovosti požíval alkoholické nápoje,“ uvedl žalobce Lukáš Vodička, podle něhož musí být policista i v době pohotovosti připraven okamžitě nastoupit do služby. Požití alkoholu podle něj bylo příčinou nehody. Státní zástupce se vzdal práva na odvolání.

Kopp odmítl před soudem obžalobu. Uvedl, že požití alkoholu nemělo vliv na jeho jízdu a havárii. Od loňského března je mimo službu. Podle obhájce Pavla Kroupy se Kopp nedopustil úmyslného trestného činu, povinnost příslušníka neporušil. Jde podle něj vzhledem k nízké hladině alkoholu v krvi obžalovaného o přestupek, který by se měl řešit kázeňským řízením. Obžalovaný podle advokáta nerozporuje, že alkohol požil, že překročil rychlost jízdy a ujel z místa nehody.

Zhruba hodinu po nehodě Kopp nadýchal téměř 1,5 promile. V době nehody měl podle znalce v krvi 0,21 až 0,22 promile, protože alkohol požitý krátce před nehodou mu ještě nestačil přejít do krve.

Kopp: Zapovídali jsme se

Kopp tvrdí, že si dal v České Čermné po skončení služby na zabijačce občerstvení, vypil zhruba necelá dvě piva a dvě sklenky slivovice a pak v době pohotovosti sedl do služebního auta BMW X5, jímž vezl sebe a další dva policisty z ochranné služby na ubytovnu. I jeho spolucestující byli podle spisu opilí, za což byli kázeňsky potrestáni.

Kopp vyjel v obci ze zatáčky a narazil postupně do plotu, sloupu elektrického vedení a stojícího auta. Z místa nehody podle obžaloby ujel a zastavil zhruba po čtvrt kilometru.

Kopp u soudu uvedl, že se s kolegy zapovídal a zatáčka, do které najel „svižněji“, ho překvapila. Soud poukázal na to, že výpovědi spolucestujících v autě nepotvrdily jeho verzi o zapovídání se. K ujetí od nehody Kopp uvedl, že chtěl zastavit na bezpečném místě, a ne v zatáčce.

S nároky na náhradu škody se do řízení přihlásili ministerstvo vnitra a občan České Čermné, kterému Kopp při nehodě zničil auto. Soudkyně je odkázala do občanskoprávního řízení. U resortu proto, že nedoložil výši škody na rozbitém BMW. U poškozeného majitele auta proto, že dostal náhradu škody od pojišťovny.

Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě klesnou na loňskou úroveň

Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě klesnou na loňskou úroveň

Odvody živnostníků na sociální pojistné se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna schválila předlohu koaličních politiků, která zastavuje zvýšení jejich měsíčního vyměřovacího základu a vrací ho na loňskou úroveň. Klesne na 35 procent průměrné hrubé mzdy. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) má tento krok mimo jiné podpořit drobné živnostníky. Poslanci také v závěrečném kole schválili novelu týkající se přerozdělení peněz z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
09:00Aktualizovánopřed 9 mminutami

Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru v Pardubicích je podle policie Američanka

Žena zadržená na Slovensku kvůli podezření z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding je americkou občankou. Vyplývá to z vyjádření českého policejního prezidia. Bratislavský soud již v pondělí ženu poslal do předběžné vazby, proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud. Stížnost proti vazbě podal i jeden z obviněných zadržených v Česku.
09:48Aktualizovánopřed 13 mminutami

Rozpočet, personální změny i spory s prezidentem. Babišův kabinet vládne sto dní

Kabinet Andreje Babiše (ANO) složený z ANO, SPD a Motoristů vládne sto dní. Za tu dobu stihl prosadit státní rozpočet na letošní rok i řadu personálních změn. Musel se ale rovněž vypořádat s opozičním pokusem o vyslovení nedůvěry, spory některých koaličních představitelů s prezidentem Petrem Pavlem i s komplikacemi způsobenými americko-izraelským útokem na Írán. Jak dosavadní práci kabinetu hodnotí politici a experti?
11:47Aktualizovánopřed 34 mminutami

