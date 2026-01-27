Jak se v Česku pije a jak vzniká závislost, zkoumal Fenomén doby

Nahrávám video
Konzumace alkoholu je zdrojem velkých společenských a zdravotních rizik. Publicistický pořad ČT Fenomén doby se společně s odborníky zaměřil na to, jak se pije v Česku a jak vzniká závislost. Alkohol je podle odborníků plně srovnatelný s těmi nejvíce nebezpečnými pouličními drogami. Je v Česku dostupný, lze si ho koupit prakticky kdykoliv a kdekoliv a lze ho pořídit i za nízkou cenu. Roli hraje i celospolečenská tolerance a historická tradice. Ovšem celospolečenské náklady, které se přisuzují alkoholu, dosahují podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti ročně 50 až 58 miliard korun, ze spotřební daně z alkoholu přitom ročně stát vybere přibližně čtrnáct miliard korun.