Jak se v Česku pije a jak vzniká závislost, zkoumal Fenomén doby


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Fenomén doby: V zajetí alkoholu
Zdroj: ČT24

Konzumace alkoholu je zdrojem velkých společenských a zdravotních rizik. Publicistický pořad ČT Fenomén doby se společně s odborníky zaměřil na to, jak se pije v Česku a jak vzniká závislost. Alkohol je podle odborníků plně srovnatelný s těmi nejvíce nebezpečnými pouličními drogami. Je v Česku dostupný, lze si ho koupit prakticky kdykoliv a kdekoliv a lze ho pořídit i za nízkou cenu. Roli hraje i celospolečenská tolerance a historická tradice. Ovšem celospolečenské náklady, které se přisuzují alkoholu, dosahují podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti ročně 50 až 58 miliard korun, ze spotřební daně z alkoholu přitom ročně stát vybere přibližně čtrnáct miliard korun.

Výběr redakce

Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, řekl Vystrčil při připomínce obětí holocaustu

Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, řekl Vystrčil při připomínce obětí holocaustu

10:03Aktualizovánopřed 6 mminutami
EU a Indie uzavřely obří obchodní dohodu

EU a Indie uzavřely obří obchodní dohodu

07:32Aktualizovánopřed 16 mminutami
Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

11:00Aktualizovánopřed 32 mminutami
Terénní velitel ICE byl dle médií odvolán. Washington to popírá

Terénní velitel ICE byl dle médií odvolán. Washington to popírá

00:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Maximum možného, říká o schodku Schillerová. Kupka mluví o rozhazování peněz

Maximum možného, říká o schodku Schillerová. Kupka mluví o rozhazování peněz

před 1 hhodinou
Zavádějící a nebezpečné, odsoudily církve Okamurovy výroky

Zavádějící a nebezpečné, odsoudily církve Okamurovy výroky

před 1 hhodinou
Nájmy jsou zase dražší, loni vzrostly o šest procent

Nájmy jsou zase dražší, loni vzrostly o šest procent

před 5 hhodinami
Poslanci projednají stavební novelu či přerozdělení peněz mezi pojišťovnami

Poslanci projednají stavební novelu či přerozdělení peněz mezi pojišťovnami

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Schůzka na Hradě může být jindy, řekl Vondráček. Podle Bartoše mohli účastníci dorazit

Schůzka nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice na Pražském hradě se podle místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) může odehrát jindy. Prezident Petr Pavel ji v pondělí zrušil, neboť někteří účastníci kvůli jednání vlády termín nedodrželi. Člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš (Piráti) ale uvedl, že takové setkání se plánuje dlouho dopředu a pozvaní politici včetně premiéra mohou v těchto případech zasedání kabinetu dočasně opustit. Oba o tématu mluvili v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.
před 1 mminutou

Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, řekl Vystrčil při připomínce obětí holocaustu

Kvůli holocaustu se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) po válce budoval svět založený na dodržování pravidel, která snižují riziko dalších válek a genocidy. Je odpovědností každého přispět k tomu, aby tato pravidla platila i v současném světě, uvedl Vystrčil při vzpomínkovém setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu. Průvod světel projde i Terezínem. Lovosická radnice pak odhalí památník obětem na místě bývalé synagogy. Vzpomínkové akce se konají také v Brně, Liberci či Prostějově.
10:03Aktualizovánopřed 6 mminutami

Meteorologové varují před ledovkou

Pro noc z úterý na středu vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu před ledovkou. Do úterního dopoledne platila výstraha ČHMÚ před náledím a zmrazky.
včeraAktualizovánopřed 27 mminutami

Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

Pro bezpečný provoz elektrické sítě v Česku je nutné dočasně zachovat dva ze čtyř výrobních bloků elektrárny Chvaletice. Vyplývá to z analýzy provozovatele přenosové soustavy ČEPS, která vyhodnotila dopady plánovaného ukončení provozu tří ze čtyř elektráren skupiny Sev.en. Důvodem zachování dvou bloků elektrárny Chvaletice je mimo jiné obnova soustavy po blackoutu z loňského července. Naopak Elektrárna Počerady a uhelná část teplárny Kladno mohou výrobu ukončit.
11:00Aktualizovánopřed 32 mminutami

Jak se v Česku pije a jak vzniká závislost, zkoumal Fenomén doby

Konzumace alkoholu je zdrojem velkých společenských a zdravotních rizik. Publicistický pořad ČT Fenomén doby se společně s odborníky zaměřil na to, jak se pije v Česku a jak vzniká závislost. Alkohol je podle odborníků plně srovnatelný s těmi nejvíce nebezpečnými pouličními drogami. Je v Česku dostupný, lze si ho koupit prakticky kdykoliv a kdekoliv a lze ho pořídit i za nízkou cenu. Roli hraje i celospolečenská tolerance a historická tradice. Ovšem celospolečenské náklady, které se přisuzují alkoholu, dosahují podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti ročně 50 až 58 miliard korun, ze spotřební daně z alkoholu přitom ročně stát vybere přibližně čtrnáct miliard korun.
před 44 mminutami

Maximum možného, říká o schodku Schillerová. Kupka mluví o rozhazování peněz

Vláda ANO, SPD a Motoristů schválila návrh státního rozpočtu, který počítá se schodkem 310 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) to bylo „maximum možného“. Kritizovala návrh z pera předchozího kabinetu. Člen sněmovního hospodářského výboru a předseda ODS Martin Kupka naopak vytknul vládě, že navýšení deficitu „zaplatí všechny budoucí generace“. Nesouhlasil ani se snížením výdajů na obranu. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 1 hhodinou

Zavádějící a nebezpečné, odsoudily církve Okamurovy výroky

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference ve společném prohlášení vyjádřily vážné znepokojení nad výroky předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) namířenými proti ukrajinským uprchlíkům a pomoci, kterou jim Česko po ruské agresi poskytuje.
před 1 hhodinou

Soud v Cimického kauze znovu otevře dokazování

Obvodní soud pro Prahu 8 v úterý 27. ledna nevynese rozsudek nad psychiatrem Janem Cimickým, který čelí obžalobě ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. Soud vyhověl námitce obhájce, podle níž se advokát nemohl seznámit s částí znaleckého posudku, a znovu otevře dokazování. Hlavní líčení bude pokračovat 10. března. Žalobkyně pro Cimického navrhuje pět let vězení a dále desetiletý zákaz vykonávání lékařské profese. Obžalovaný vinu popírá.
před 2 hhodinami
Načítání...