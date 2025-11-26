Za napadení Ukrajinky poslal státní zástupce muže před soud


Státní zástupce obžaloval muže, který letos v červnu napadl v Praze na Barrandově čtyřiatřicetiletou cizinku, potvrdil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Podle něj je muž obžalovaný za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, a také za výtržnictví. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Na případ upozornil server Seznam zprávy s tím, že napadená žena pochází z Ukrajiny.

„Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 obžalobu na jednu fyzickou osobu, ročník 1994, pro jednání, které se odehrálo dne 12. června 2025 okolo třetí hodiny odpolední u autobusové zastávky Sídliště Barrandov na Praze 5,“ uvedl Cimbala.

Upřesnil, že obviněný se dopustil násilí proti jednotlivci pro jeho příslušnost k národnosti. Podle serveru Seznam zprávy, který na případ upozornil, byla napadená žena Ukrajinka.

„Obviněný bez zjevného důvodu nejprve verbálně napadl poškozenou, ročník 1990, cizí státní příslušnici, která spolu s další ženou, ročník 2009, též cizinkou, procházela kolem,“ popsal Cimbala. Dodal, že potom, co žena na vulgární oslovení reagovala, k ní obviněný přišel, foukl jí kouř do obličeje a následně ji začal bít a kopat.

V tuzemsku pracuje 155 tisíc ukrajinských uprchlíků, hlásí ministerstvo
Intenzita útoku podle Cimbaly dále eskalovala, až poškozená v důsledku agrese obviněného spadla na zem a udeřila se do temene hlavy, kdy po pádu zůstala ležet. Zranění si vyžádala lékařské ošetření, doplnil.

„Dále se dopustil na místě veřejnosti přístupném hrubé výtržnosti tím, že napadl jiného a tento čin spáchal opětovně,“ dodal Cimbala s tím, že soud již dříve muže za výtržnictví trestal. „Obviněný se protiprávního jednání popsaného v obžalobě dopustil, přestože věděl, že byl pravomocným trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 5 z února roku 2024 odsouzen mimo jiné i pro přečin výtržnictví,“ uzavřel.

