Za malování ukrajinské vlajky u ruských domů hrozí aktivistům tři roky vězení

Na malování ukrajinské vlajky před ruskými domy v Praze se podílela výtvarnice Barbora Koblasová. „Mě trhá to, co se děje na Ukrajině. (...) Někdo to nazývá vandalismem – to, co jsme udělali, jiní nás za to chválí, pro mě to bylo zadostiučinění,“ podotýká.

Vlajku o rozměrech asi čtyři krát osm metrů měli hotovou během deseti minut. Reakce přišla hned. „Okamžitě přijela policie, protože nás viděli obyvatelé toho komplexu z balkonu, házeli po nás vajíčka, křičeli na nás, že jsme fašisti,“ vysvětluje Koblasová.

Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny byla škoda vyčíslena na bezmála padesát tisíc korun. „Z toho důvodu je sedm osob podezřelých ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ uvedl.

Objekt patří Rusku, ale pozemek je český. Dlažbu, která byla pomalovaná, ale postavil ještě Sovětský svaz. „Právě proto, že byly použity barvy, které bylo možné běžně smýt vodou, tak nedošlo k žádnému poškození cizí věci,“ dodává právní zástupce podezřelých Karel Jelínek.