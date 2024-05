Využijeme všechny legální nástroje, aby korespondenční volba neprošla, říká Vondráček. Bartoš vidí v jednání o návrhu posun

Otázka korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí nadále rozděluje vládu a opozici. Zatímco vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) hodnotí poměrně kladně některé pozměňovací návrhy, které z jednání ve sněmovně vzešly, místopředseda ANO Radek Vondráček v Událostech, komentářích zopakoval, že podle ANO by mělo být hlasování ze zahraničí usnadněno jinak a že v navrhované podobě naruší princip tajnosti hlasování.

Podle Vondráčka by se měla debata o korespondenčním hlasování, které nazývá celkem vážným tématem, řešit v důstojnějším čase. „Není to téma na jedno odpoledne a jedno páteční dopoledne,“ řekl. „Máme i návrh na referendum a toto všechno teď přeskočíme jednou večerní debatou,“ posteskl si dále. Podle něj opozice jen dělá svoji práci, a sice že upozorňuje na problém, který vidí hlavně v zachování principu tajnosti voleb.

Bartoš ocenil některé otázky a témata, která se ve sněmovně ve čtvrtek otevřela, hlavně ta mířící na technické řešení korespondenční volby. „Některá vyjádření mi přijdou dost mimo realitu,“ opáčil ale a zmínil třeba tvrzení, že by měli volit jen Češi, kteří v zemi žijí. „Ústavní právo volit mají všichni občané České republiky,“ konstatoval.

Odmítl ale kritiku především z řad SPD, že korespondenční volba nabourává ústavnost v Česku. „Je to na škodu tomu procesu, který je standardní ve většině zemí Evropy,“ řekl. Není si vědom toho, že by s touto formou hlasování byly v těchto zemích větší problémy.

Vondráček uznal, že hlasování poštou představuje pro Čechy v zahraničí větší komfort a usnadňuje možnost naplnit jejich volební právo. „Hnutí ANO nikdy neřeklo, že nechce pomoci našim krajanům,“ prohlásil. Podle něj však existují i jednodušší a lepší řešení než korespondenční hlasování, například zřízení dočasných volebních místností navíc v daných zemích. ANO podle něj použije všechny své legální nástroje, aby úpravu zastavilo nebo zvrátilo.

O možnosti zřízení dalších volebních místností diskutoval Bartoš s ministrem zahraničí Janem Lipavským. „Není to triviální už třeba z pohledu bezpečnosti a zabezpečení těch volebních místností,“ prohlásil Bartoš. Rovněž by takové řešení bylo komplikovanější na provedení a stálo by více peněz, dodal.

Jsou i zásadnější témata, shodli se Preuss a Weigl

Ekonom a výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl, který byl také hostem pořadu, má zavedení hlasování poštou za účelový krok, který má získat vládní koalici více hlasů ve volbách. „Tento krok (...) je myslím velmi riskantní a zahráváme si s dalším prohlubováním politických příkopů,“ prohlásil. Hlasování poštou podle něj může snížit důvěru veřejnosti ve volby. Řekl také, že Česko má závažnější problémy například v ekonomice, zdravotnictví nebo zemědělství, které by se měly řešit.

V tom, že by bylo dobré řešit důležitější věci než korespondenční volbu, souhlasí také ústavní právník Ondřej Preuss. „Skutečně si myslím, že máme mnoho zásadnějších věcí, na kterých by bylo mnohem vhodnější pálit čas v parlamentu nebo na vládě,“ prohlásil. Zavedení korespondenční volby na druhou stranu nevidí jako ohrožení důvěry ve volby v Česku. Poslanci by se podle něj měli zaměřit například na změnu jednacího řádu sněmovny, aby se omezily obstrukce, jaké jsou k vidění třeba právě při současném jednání o korespondenční volbě.