Vstup do Rady pro mír by Bžoch řídil podle spojenců, Dvořák ho chce „vymlčet“


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Otázky Václava Moravce 2. část: Jaroslav Bžoch (ANO) a Martin Dvořák (STAN)
Zdroj: ČT24

Česko ve čtvrtek obdrželo pozvánku ke členství v Radě pro mír, kterou ustavil prezident USA Donald Trump. Odpovědí na pozvání i dalšími tématy se v Otázkách Václava Moravce zabývali europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) a exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Podle Bžocha Trumpovo úsilí dává smysl v případě zaměření na Blízký východ, cíl budování paralely k OSN ale nechápe. Případné přijetí pozvání by však projednával a koordinoval s partnery z EU a NATO. Podle Dvořáka projekt rady vzbuzuje pochybnosti, označil ho za projev narůstajícího narcisismu Trumpa. Nabídku ke vstupu by tak doporučoval „vymlčet“.

Česko dostalo pozvání do Trumpovy Rady pro mír. Vyjádřeme se až dle podmínek, nabádá Pavel
Donald Trump

Výběr redakce

Sněhová bouře zasáhla jih USA, bez elektřiny jsou statisíce odběratelů

Sněhová bouře zasáhla jih USA, bez elektřiny jsou statisíce odběratelů

09:43AktualizovánoPrávě teď
Demokraté hodlají po další střelbě v Minneapolisu zablokovat financování části vlády

Demokraté hodlají po další střelbě v Minneapolisu zablokovat financování části vlády

09:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V Myanmaru skončily „volby“. Vojenská junta ovládla většinu parlamentu

V Myanmaru skončily „volby“. Vojenská junta ovládla většinu parlamentu

před 2 hhodinami
Ledovka se přesouvá na západ, část Čech zasáhne husté sněžení

Ledovka se přesouvá na západ, část Čech zasáhne husté sněžení

před 3 hhodinami
Lipavský podle Kupky zvažuje vstup do ODS

Lipavský podle Kupky zvažuje vstup do ODS

před 3 hhodinami
Některé fakulty vysokých škol ruší kvůli AI bakalářské práce

Některé fakulty vysokých škol ruší kvůli AI bakalářské práce

před 4 hhodinami
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali vliv Trumpovy politiky na obchod s USA

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali vliv Trumpovy politiky na obchod s USA

před 5 hhodinami
Ministerstvo zvažuje hrazení léčby obezity více pacientům

Ministerstvo zvažuje hrazení léčby obezity více pacientům

08:03Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Vstup do Rady pro mír by Bžoch řídil podle spojenců, Dvořák ho chce „vymlčet“

Česko ve čtvrtek obdrželo pozvánku ke členství v Radě pro mír, kterou ustavil prezident USA Donald Trump. Odpovědí na pozvání i dalšími tématy se v Otázkách Václava Moravce zabývali europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) a exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Podle Bžocha Trumpovo úsilí dává smysl v případě zaměření na Blízký východ, cíl budování paralely k OSN ale nechápe. Případné přijetí pozvání by však projednával a koordinoval s partnery z EU a NATO. Podle Dvořáka projekt rady vzbuzuje pochybnosti, označil ho za projev narůstajícího narcisismu Trumpa. Nabídku ke vstupu by tak doporučoval „vymlčet“.
před 16 mminutami

Ledovka se přesouvá na západ, část Čech zasáhne husté sněžení

Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval v neděli dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 3 hhodinami

Lipavský podle Kupky zvažuje vstup do ODS

Bývalý ministr zahraničí, nestraník Jan Lipavský zvažuje podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky vstup do strany. Nynější poslanec za ODS Lipavský bude viditelnou tváří poslaneckého klubu, sdělil Kupka v rozhovoru pro pořad Týden v politice.
před 3 hhodinami

Některé fakulty vysokých škol ruší kvůli AI bakalářské práce

Ostravská univerzita, další fakulty Masarykovy univerzity v Brně, fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Palackého v Olomouci se připojují k trendu nahrazování tradiční bakalářské práce praktickým projektem. České televizi to potvrdily dotazované univerzity. Transformaci závěrečných prací zahájila Vysoká škola ekonomická v Praze na fakultě podnikohospodářské kvůli nástupu umělé inteligence. Nyní školy uvádějí jako důvod také snahu lépe připravit studenty do zaměstnání.
před 4 hhodinami

Ministerstvo zvažuje hrazení léčby obezity více pacientům

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) je otevřený debatě o zavedení hrazené léčby obezity s pomocí medikace pro vybrané pacienty. Pojišťovny léky zatím platí jen diabetikům. U největší pojišťovny v Česku je loni bralo třicet tisíc lidí. Pro účely redukce váhy by preparáty musely znovu projít schvalovacím procesem u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nadváhou nebo obezitou trpí v Česku víc než polovina dospělé populace, častěji muži než ženy.
08:03Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Počet žádostí o úřední změnu pohlaví loni vzrostl více než šestinásobně

O úřední změnu pohlaví v dokladech loni požádalo 1045 osob, přibližně šestkrát více než v roce 2024, řekl ČT mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Přes devadesát procent lidí podalo žádost až ve druhém pololetí loňského roku, kdy přestala platit povinnost podstoupit před úřední tranzicí kastraci nebo hormonální léčbu. Jedinou podmínkou úřední změny pohlaví je od 1. července 2025 potvrzení od sexuologa.
před 7 hhodinami

ANO má podle Havlíčka stabilní vedení a šanci uspět v senátních volbách

Premiér Andrej Babiš v sobotu na volebním sněmu ANO obhájil pozici předsedy hnutí, byl jediným kandidátem. Pozici prvního místopředsedy obhájil Karel Havlíček. Podle něj se potvrdilo, že hnutí ANO má stabilní vedení. „Koresponduje to s tím, že jsme měli mimořádný úspěch ve volbách,“ uvedl Havlíček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Co se směřování hnutí týká, klíčové otázky byly dle něj prodiskutovány už před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny.
před 7 hhodinami

Došly síly i peníze. S péčí o vážně nemocnou Ronju pomáhají dárci i radnice

Mnohé rodiny nevědí, kde hledat pomoc během vyčerpávající péče o dlouhodobě nemocné. Ta přitom může mít mnoho podob – jak ukazuje třeba příběh dvanáctileté Ronji, kterou ve sbírce podporují dárci i radnice. Ronja má dětskou mozkovou obrnu, těžkou skoliózu, spánkovou apnoi a chronické plicní onemocnění. Rodiče se o dceru většinou nepřetržitě starají sami. Péče je ale stále náročnější a po dvanácti letech jim došly síly i peníze. „Ronja je výjimečná v objemu pomoci, kterou potřebuje, aby rodina byla schopná o ni udržitelně a dlouhodobě pečovat,“ přiblížil starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Doporučil, aby se rodiny v podobné situaci ozývaly samy.
před 7 hhodinami
Načítání...