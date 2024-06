Volby podle Niedermayera opanovala témata, která s europarlamentem úplně nesouvisí

V Evropském parlamentu (EP) má za sebou už deset let a před sebou dalších pět. Po opětovném zvolení Luděk Niedermayer (TOP 09) v Interview ČT24 uvedl, že volby do EP podle něj opanovala témata, která s europarlamentem úplně nesouvisí. Anebo nejsou těmi, která budou hýbat evropskou politikou. Na mysli měl témata spalovacích motorů a elektromobilů. V pořadu mimo jiné uvedl, že pouze v Česku vznikla před eurovolbami strana, jejímž jediným programem byla záchrana spalovacích motorů.

„Já jsem se o tom bavil s některými německými kolegy a co se týče aut, ve vzduchu stále visí otázka syntetických paliv,“ upozornil Niedermayer. „Jde o syntetická paliva vyrobená z obnovitelné energie s využitím oxidu uhličitého. Jakkoli z výfuku produkují oxid uhličitý, jejich celkový provoz je klimaticky neutrální,“ doplnil Nidermayer s tím, že tato paliva se nepodařila do zmíněné regulace vměstnat.

Bývalý viceguvernér České národní banky si to myslí navzdory faktu, že předseda evropských lidovců Manfred Weber, nejsilnější strany v EP, před volbami oznámil, že by si přál změnu zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035.

„Celá klimatická politika Unie je vlastně rámována závazkem snížit emise o 55 procent do roku 2030 a klimatické neutrality do roku 2050. Pokud bychom si řekli v některé oblasti, kde vznikají emise, že umožníme, aby se jich pustilo víc, tak musíme najít jinou oblast, ve které dosáhneme většího snížení. Před volbami v Čechách jsem zaznamenal spoustu nápadů, kde budeme benevolentní k emisím, ale nezaznamenal jsem ani jeden, kde je snížíme. A absolutně jsem od kolegů v Evropském parlamentu neslyšel, že bychom měli opustit ten cíl 55 procent,“ zdůraznil.

„Kdyby Evropa slevila z těchto závazků, mělo by to tragické důsledky. Nedávno byly zveřejněny studie, které dokonce odhadovaly, že náklad na snížení emisí je šestkrát nižší než důsledky toho, kdybychom emise nesnižovali. To by byla opravdu tragédie,“ řekl Niedermayer.