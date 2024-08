Vládu čeká debata o rozpočtu, kritický bod může být školství

Skopeček má smířlivější pohled. „S ohlédnutím na to, kolik peněz šlo do školství za posledních deset let, nejsem přesvědčen o tom, že by do něj šlo málo finančních prostředků. Ale je tam mnoho oblastí, na které se zapomínalo, jako například pedagogové na vysokých školách nebo kuchařky a školníci.“

Právě ti poslední zmínění patří mezi státní zaměstnance, kterým by se podle plánu resortu práce zvýšily platy o deset procent, což podpořila většina ministerstev. Jedná se také o sedmi procentech, šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) je proti oběma návrhům, upozorňuje, že vláda zatím nenašla potřebné miliardy.

Opozice naopak mluví o ještě větším zvýšení. „Dobrý růst by byl patnáct procent. Týká se to hlavně nepedagogických pozic, jako jsou uklízečky a kuchařky, kde je nástupní plat pouhých dvacet tisíc,“ poznamenal Okamura. Řešení problému s financováním vidí především v zajištění výběru daní.