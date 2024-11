Vláda chce zrušit povinné vstupní prohlídky u povolání s nízkým zdravotním rizikem

Vstupní lékařská prohlídka u málo rizikových prací by nemusela být povinná, ale jen na rozhodnutí zaměstnavatele či zaměstnance, řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Počítá s tím novela zákona o specifických zdravotních službách, kterou kabinet projednal. Norma ruší také další posudky či prohlídky, například pro studium nebo sportování dětí.

Vstupní prohlídky by nemusely být povinné pro práce, které řadí zákon o ochraně veřejného zdraví do první ze čtyř kategorií zdravotního rizika. Typicky se jedná o administrativu. „Tyto prohlídky budou dobrovolné a týká se to prakticky dvou milionů pracovních míst,“ upřesnil Válek.

Až 150 tisíc živnostníků pak podle něj provozuje takzvané epidemiologicky závažné činnosti, tedy například kadeřnictví, holičství, pedikúru, manikúru, solária, kosmetické nebo masérské salony. Pokud novelu schválí i poslanci a senátoři, nemuseli by nově krajskou hygienickou stanici žádat o schválení provozního řádu před otevřením. „Provozní řád dále bude muset být, hygiena ho ale prověří při standardní kontrole,“ dodal ministr.

Novela ruší rovněž povinnost předložit posudek zdravotní způsobilosti u přihlášek na středoškolské studijní obory, kde to neurčuje jiný zákon, nebo povinné sportovní prohlídky u dětí, které se nevěnují sportu na vrcholové úrovni. Změny by měly podle návrhu platit od 1. července 2025.

Registr vzácných onemocnění

Legislativa upravuje také další specifické zdravotní služby, například umělé oplodnění. Podle Válka bude nově stanoveno, že žena může darovat vajíčka maximálně šestkrát za život, a určena bude také maximální odměna, kterou za to může od reprodukční kliniky dostat.

Vzniknout by také měl nový registr vzácných onemocnění, tedy údaje o počtech pacientů s jednotlivými méně častými diagnózami a jejich klinickém stavu. „Budeme moci daleko snadněji dostat do Česka klinické studie pro tyto pacienty a dostat k nim tu nejmodernější léčbu stejně rychle jako v největších zemích na světě,“ tvrdí Válek.

Kabinet na středeční schůzi ale řešil i další témata. Schválil například zákon, který by měl posílit pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Antimonopolní úřad získá možnost zasahovat proti ohrožení hospodářské soutěže ve více případech, odpadne také stanovený limit 40procentního tržního podílu při posuzování dominantního postavení firem na jednotlivých trzích. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po jednání prohlásil, že zákon dává ÚOHS nástroje pro lepší zajištění ochrany spotřebitele.