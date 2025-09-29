Mírná většina stran a hnutí, které mají podle průzkumu agentury Kantar reálnou šanci na zvolení do sněmovny, nesouhlasí s tím, že stavět nebo zajišťovat dostupné nájemní byty by mělo být zákonnou povinností obcí. Pro jsou ANO, SPD a Stačilo!, opačný názor zastávají SPOLU, STAN, Piráti a Motoristé. Naopak téměř jednomyslně se subjekty shodly na tom, že je třeba omezit krátkodobé pronájmy ve velkých městech, čímž by se posílila dostupnost bytů. Regulaci odmítli Motoristé.
Většina stran chce omezit krátkodobé pronájmy ve velkých městech
