Většina stran chce omezit krátkodobé pronájmy ve velkých městech


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Plány stran v oblasti bydlení
Zdroj: ČT24

Mírná většina stran a hnutí, které mají podle průzkumu agentury Kantar reálnou šanci na zvolení do sněmovny, nesouhlasí s tím, že stavět nebo zajišťovat dostupné nájemní byty by mělo být zákonnou povinností obcí. Pro jsou ANO, SPD a Stačilo!, opačný názor zastávají SPOLU, STAN, Piráti a Motoristé. Naopak téměř jednomyslně se subjekty shodly na tom, že je třeba omezit krátkodobé pronájmy ve velkých městech, čímž by se posílila dostupnost bytů. Regulaci odmítli Motoristé.

Načítání...