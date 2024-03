Většina Čechů chce silného lídra, ukázal průzkum

Téměř dvě třetiny lidí v Česku si přejí silného lídra, který by vzal zemi z rukou mocných a bohatých. V únorovém průzkumu agentury Ipsos se takto vyjádřilo 65 procent dotázaných v České republice. Na Slovensku si silného lídra přálo 69 procent lidí. Výsledky průzkumu v 28 zemích světa, které jsou součástí studie Populism in 2024 (Populismus v roce 2024), agentura Ipsos poskytla ČTK. Ukázaly také, že 58 procent populace v Česku má pocit, že se o ně tradiční strany nezajímají.

„Česká společnost příliš nevěří tomu, že by politici či elity zastávali zájmy obyčejných lidí,“ uvedli autoři průzkumu. Čísla ukazující na většinovou touhu po silném lídrovi se však nijak nevymykají globálnímu průměru, který je 63 procent. Nejméně po něm volají v Německu, kde je to pouze 38 procent populace.

Dvě třetiny Čechů podle průzkumu míní, že je česká společnost rozvrácená a upadá, což je o něco častěji, než je globální průměr. „Při bližším pohledu na data vidíme, že se jedná i o generační rozdíly. Zatímco v nejmladší generaci (18 až 24 let) považuje společnost za rozvrácenou necelá polovina obyvatel Česka, v té nejstarší (66 a více let) je to až 72 procent,“ uvedl k tomu Michal Kormaňák z agentury Ipsos.

Součástí průzkumu byla také otázka na to, zda by lidé měli rozhodovat o nejdůležitějších politických otázkách v referendech. V Česku s tím souhlasila polovina dotázaných, na Slovensku 61 procent. Nejmenší příznivci referend jsou v Argentině, největší naopak v Indii.

V Česku se Ipsos v průzkumu mezi 9. a 16. únorem dotazoval 1213 lidí starších osmnácti let, na Slovensku bylo mezi 16. a 21. únorem 1028 respondentů.