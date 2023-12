Ve sbírkách na pomoc pozůstalým a přeživším po střelbě na filozofické fakultě se sešlo už přes 38 milionů

Lidé v Česku darovali více než 38 milionů korun do sbírek na pomoc pozůstalým a přeživším po čtvrteční střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK). Nejvíce peněz získal Nadační fond Univerzity Karlovy, a to přes 33 milionů. Vyplývá to z údajů na webech jednotlivých sbírek.