V Česku se do úterního dopoledne mohou místy tvořit náledí a zmrazky


před 10 mminutami

V Česku se od pondělního večera do úterního dopoledne můžou místy tvořit náledí a zmrazky, varovali meteorologové. Výstraha, o které informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí pro celé území republiky.

Povrchy mohou klouzat od pondělních 22:00 do úterních 10:00, a to zejména na silnicích a chodnících neposypaných solí nebo štěrkem. „Během noci a rána při poklesu teplot pod nulu se na neošetřených komunikacích může lokálně tvořit náledí a zmrazky. Při malé oblačnosti se na Moravě a ve Slezsku může tvořit i námraza-jíní, ze kterého při rozježdění auty vznikne náledí,“ uvedla Marie Odstrčilová z ČHMÚ.

Výstrahu před náledím meteorologové vydali také pro noc na pondělí. Platila v Čechách a na Českomoravské vrchovině. Pro západní část Plzeňského kraje a pro Karlovarský kraj varovali před silným sněžením.

Ledovka se přesouvá na západ, část Čech zasáhne husté sněžení
Ledovka, ilustrační foto

V Česku do pondělního rána pršelo, na jihu a jihozápadě i sněžilo, místy spadlo až deset centimetrů mokrého sněhu. Nová sněhová pokrývka a náledí komplikovaly ráno na řadě míst dopravu. Namrzlé byly silnice i chodníky. Sypače měly problémy s vyjetím kopců, a to nejen na horách třeba v Moravskoslezském kraji, ale i ve středočeské Zbraslavi.

Bude oblačný týden s přeháňkami a na horách se sněžením
Ilustrační foto

Na koho donášel Klempíř? Reportéři ČT řešili dosud neznámé příběhy z archivu StB

Na koho donášel Klempíř? Reportéři ČT řešili dosud neznámé příběhy z archivu StB

před 1 hhodinou
Zimní bouře v USA má přes dvacet obětí

Zimní bouře v USA má přes dvacet obětí

10:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izraelské jednotky v Pásmu Gazy našly tělo posledního rukojmího

Izraelské jednotky v Pásmu Gazy našly tělo posledního rukojmího

00:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

13:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Čínské úřady vyšetřují nejvýše postaveného generála v zemi

Čínské úřady vyšetřují nejvýše postaveného generála v zemi

před 2 hhodinami
Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

17:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami
„V bytě je jeden stupeň." Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům

17:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

08:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Na koho donášel Klempíř? Reportéři ČT řešili dosud neznámé příběhy z archivu StB

O spolupráci současného ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) s komunistickou Státní bezpečností (StB) se vědělo, sám ji před lety přiznal. Nebyly však známé její podrobnosti – zda Klempíř opravdu donášel na někoho určitého a jak aktivní sám byl. Tyto informace nyní odhalily archivy Státní bezpečnosti, a to složky lidí z prostředí, o které měla StB zájem. Ukázalo se, že zprávy od Klempíře, s krycím jménem Olda, byly pro důstojníky zásadní. Udání konkrétních lidí tehdy ovlivnilo jejich další osudy. S jedním z nich mluvili Reportéři ČT.
před 1 hhodinou

Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

V Praze přecházejí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a Fakultní nemocnice Bulovka pod společné vedení Petra Koloucha, dosavadního ředitele pražské zdravotnické záchranné služby. Fakultní nemocnici Brno zase povede místo Iva Rovného ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Vlastimil Vajdák. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že cílem je posílení koordinace specializované péče a efektivity řízení nemocnic. Změny začnou platit od 2. února.
13:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

Ministerstvo zahraničí poskytne elektrické generátory Ukrajině, vzhledem k rozpočtovému provizoriu maximálně za deset milionů korun. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková za pomoc poděkovala, zmínila přitom českou vládu, nevládní organizace i Čechy.
17:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Čtrnáct zemí varuje před riziky v námořní dopravě kvůli ruskému rušení signálu

Pobřežní státy ležící u Baltského a Severního moře varují před riziky pro bezpečnost námořní dopravy kvůli ruskému rušení signálu globálního družicového polohového systému (GNSS) v evropských vodách. Vyplývá to z otevřeného dopisu adresovaného mimo jiné státům či rejdařským společnostem, který zveřejnila Británie a podepsalo se pod něj čtrnáct zemí.
před 3 hhodinami

Pavel zrušil schůzku ústavních činitelů. Bude hledat náhradní termín

Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas, uvedl Hrad. Předseda sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura už dříve předtím zmínil, že pro celou vládní koalici ANO, SPD a Motoristů je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před jednáním činitelů Hrad připravil. Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) však dostali účastníci schůzky jen teze k připomínkování, žádnou deklaraci.
12:49Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun

Kabinet Andreje Babiše (ANO) na pondělním zasedání schválil státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Vláda na zákonu pracovala od prosincového jmenování, ve sněmovně předtím odmítla návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS) se schodkem 286 miliard. Poslanci by aktuální návrh měli finálně schvalovat 11. března. Opozice výši deficitu kritizuje.
04:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Bude oblačný týden s přeháňkami a na horách se sněžením

Česko čeká oblačný až zatažený týden. V noci budou klesat teploty pod nulu, přes den vystoupí většinou několik stupňů nad bod mrazu. Bude pršet a na horách sněžit. Ve čtvrtek může napadnout až deset centimetrů sněhu. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V příštích čtyřech týdnech by mohlo přechodně sněžit i v nižších polohách, uvádí měsíční prognóza počasí.
08:36Aktualizovánopřed 4 hhodinami
