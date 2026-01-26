V Česku se do úterního dopoledne mohou místy tvořit náledí a zmrazky

V Česku se od pondělního večera do úterního dopoledne můžou místy tvořit náledí a zmrazky, varovali meteorologové. Výstraha, o které informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí pro celé území republiky.
Povrchy mohou klouzat od pondělních 22:00 do úterních 10:00, a to zejména na silnicích a chodnících neposypaných solí nebo štěrkem. „Během noci a rána při poklesu teplot pod nulu se na neošetřených komunikacích může lokálně tvořit náledí a zmrazky. Při malé oblačnosti se na Moravě a ve Slezsku může tvořit i námraza-jíní, ze kterého při rozježdění auty vznikne náledí,“ uvedla Marie Odstrčilová z ČHMÚ.
Výstrahu před náledím meteorologové vydali také pro noc na pondělí. Platila v Čechách a na Českomoravské vrchovině. Pro západní část Plzeňského kraje a pro Karlovarský kraj varovali před silným sněžením.
V Česku do pondělního rána pršelo, na jihu a jihozápadě i sněžilo, místy spadlo až deset centimetrů mokrého sněhu. Nová sněhová pokrývka a náledí komplikovaly ráno na řadě míst dopravu. Namrzlé byly silnice i chodníky. Sypače měly problémy s vyjetím kopců, a to nejen na horách třeba v Moravskoslezském kraji, ale i ve středočeské Zbraslavi.