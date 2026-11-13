Univerzita Karlova řeší kybernetický útok

Univerzita Karlova (UK) v posledních dnech řeší závažný kybernetický útok. Jedna z webových aplikací byla kompromitována, následně získal útočník neoprávněný přístup k údajům z centrálního Studijního informačního systému (SIS). Podle dosavadních zjištění útočník neoprávněně získal a stáhl část údajů evidovaných v systému, včetně osobních údajů. Univerzita incident oznámila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a současně připravuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele.
Přesný počet dotčených osob, úplný rozsah získaných informací a jejich případné další zneužití škola zjišťuje. Bezprostředně po zjištění incidentu přijala bezpečnostní opatření, která mají směřovat k omezení jeho dopadů a k zabezpečení dotčených systémů. Kompromitovaná aplikace byla odstavena a byly zabezpečeny příslušné přístupy, uvedla UK.
„O dalších potvrzených zjištěních a relevantních opatřeních bude Univerzita Karlova informovat s ohledem na průběh šetření a bezpečnostní aspekty řešení incidentu,“ uvedla škola na webu.
Univerzita požádala uživatele Centrální autentizační služby (CAS UK) o změnu přihlašovacího hesla, vyplývá z e-mailu, který poslala škola studentům. Jedná se podle ní o preventivní opatření, jehož cílem je posílit ochranu uživatelských účtů a přístupů do školních informačních systémů. Heslo si mají uživatelé změnit do deseti dnů od obdržení výzvy.
Kybernetickému útoku čelilo nedávno i České vysoké učení technické v Praze. Univerzita odstavila část systémů, útok se jí podařilo zastavit. Útok podle školy souvisel s celosvětovými pokusy napadat weby využívající programovací jazyk PHP, v němž byly oznámeny kritické bezpečnostní chyby.
V pátek také česká pobočka Microsoftu potvrdila výpadky služeb. Podle mluvčí Karolíny Kříženecké nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo úmyslné poškození. Výpadek služeb Microsoftu zaznamenala i ministerstva financí, dopravy či školství. Potýkají se mimo jiné s nefunkční e-mailovou komunikací.