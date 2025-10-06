Turka na postu europoslance nahradí exministr Staněk

Filipa Turka, který se stal českým poslancem za Motoristy, nahradí podle Státní volební komise v Evropském parlamentu bývalý ministr kultury Antonín Staněk (za Přísahu). Komise v souladu se zákonem o volbách do EP vyslovila zánik Turkova mandátu a nastoupení náhradníka Staňka do pozice europoslance, sdělil ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
V evropských volbách Motoristé kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se europoslankyní stala Nikola Bartůšek za Přísahu. Třetím v pořadí na společné kandidátce byl předseda Přísahy Róbert Šlachta, na podzim nicméně uspěl v senátních volbách. Šlachta v pondělí sdělil, že se místa náhradníka vzdal už v lednu.
Staněk obsadil čtvrté místo, po něm se v evropských volbách umístil předseda Motoristů Petr Macinka. Ten v sobotu také získal mandát poslance. Staněk v sobotu uvedl, že je připraven mandát europoslance převzít. „Pokud mi bude oznámeno, že jsem náhradník, mandát přijmu,“ řekl.
Turek je první český europoslanec, který v Evropském parlamentu končí kvůli zvolení do Poslanecké sněmovny. Podle zákona jsou poslanecké funkce doma a v Evropě neslučitelné. O hlasy voličů se z europoslanců jako lídryně uskupení Stačilo! ucházela ve sněmovních volbách i předsedkyně komunistů Kateřina Konečná. Hnutí ale ve volbách neuspělo.